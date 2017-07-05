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Яромир Ягр
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Ягр вместо Радулова. «Монреаль» и ещё 4 клуба для 45-летнего Яромира

Яромир Ягр принял эстафету у Александра Радулова, возглавив список лучших доступных свободных агентов. Куда податься хоккейной легенде?
5 июля 2017, среда. 12:00. Хоккей

Отъезд с юга

Ничего личного, просто бизнес – Яромир Ягр больше не будет играть за «Флориду». Именно с таким заявлением обратился на днях к хоккейной общественности генеральный менеджер «Пантерз» Дэйл Тэллон, объяснив разрыв с легендарным чехом исключительно деловыми причинами.

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«Для меня была большая честь работать вместе с легендой. Я разрывался. Я просто не могу достаточно его поблагодарить за то, что он сделал для нашей молодёжи, для меня, для организации, это невозможно измерить. Но пришло время, чтобы наши молодые парни взвалили на себя ответственность за команду. Я пытался предпринять некоторые шаги, чтобы высвободить деньги, но процесс не развивался, и мы решили пойти в другом направлении», — с грустью сказал Тэллон.

«Каждый раз, когда Яромир достигал какого-то статистического рекорда, посещаемость арены взлетала, а продажи маек с 68-м номером намного превосходили всех остальных. Он – легенда, который помог нам выстроить хоккейный рынок, на котором мы фокусировались», — добавил президент «Флориды» Мэтт Колдуэлл, но решение оказалось неизменным.

Таким образом, 45-летний Яромир вновь оказался без клуба и будет вынужден потратить нынешнее лето на поиск нового, уже 9-го для себя клуба НХЛ. Единственным руководителем, кто публично открестился от приглашения Ягра, был Рон Хекстолл из «Филадельфии», где чех уже играл после возвращения из КХЛ. И, несмотря на солидный возраст соискателя, некоторые команды всерьёз рассматривают возможность приглашения ветерана к себе. На наш взгляд, есть пять клубов, где будущий член Зала славы может продолжить свою карьеру.

«Баффало Сэйбрз»

После смены главного тренера и прихода на тренерский мостик Фила Хаусли, который сам не так давно завершил карьеру, в стане «клинков» должно прибавиться порядка и дисциплины. В этом свете приглашение Ягра вполне способно стать эффективным тонизирующим средством для команды, погружённой в затянувшуюся депрессию. Главная молодая звезда «Сэйбрз» Джек Айкел может многое почерпнуть от совместной работы с Яромиром, а благотворное влияние ветерана на Эвандера Кейна способно усилить производительность талантливого, но не самого трудолюбивого форварда.

н. Яромир Ягр. 45 лет.
Регулярный чемпионат-2016/17: 82 матча, 16 голов, 30 передач, 56 минут штрафа, «+2»
Плей-офф-2016: 6 матчей, 2 (0+2) очка, 4 минуты штрафа, «-2».
Кэпхит-2016/17: $ 4 млн.

Кроме всего прочего, нападение «клинков» совсем не изобилует результативными персонами, и играющий за счёт своих потрясающих инстинктов Ягр способен оказать «Баффало» вполне реальную помощь в атаке. Для краткосрочного рывка наверх чех подходит как нельзя лучше – «Флорида», приглашавшая ветерана два года назад, в этом убедилась на своём опыте. «Клинки» не играли в плей-офф уже шесть сезонов подряд, и вполне могут подумать над проверенным рецептом.

«Аризона Койотс»

Генеральный менеджер «койотов» Джон Чайка уже показал определённую решительность и смелость, перестав работать «пылесосом» хоккейного рынка. Взяв Раанту и Степана, расставшись со Смитом, Врбатой и Доаном, босс «Аризоны» наглядно показал курс, которым собирается следовать клуб. Однако обилие талантливой молодёжи, опять-таки, чревато нестабильными результатами, различными психологическими спадами и прочими издержками юности. Возможно, тот же Доан справился бы с ролью вожака стаи ничуть не хуже, но по статистике в минувшем сезоне Шейн недотянул до Яромира почти 20 очков, а денег за получил на $ 1,3 млн больше. В любом случае чешский ветеран в состоянии научить Макса Доми, Клэйтона Келлера или Дилана Строума, как следует распределять силы по длинной дистанции сезона, а заодно укрывать шайбу в зоне атаки.

«Монреаль Канадиенс»

«Большая дырка», образовавшаяся составе «Монреаля» после ухода Александра Радулова, вряд ли может быть полноценно заделана – об отсутствии нужных кандидатов на рынке свободных агентов говорил сам босс «Канадиенс» Марк Бержевен. Приглашённый Алеш Гемски, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы, не представляет особого риска, так как подписан на смешные деньги ($ 1 млн), но и спрос с него будет небольшой.

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Что же касается Ягра, то его прошлогодняя статистика не так далека от той, что была у Радулова в «Монреале» (54 очка против 46), а в равных составах 45-летний чех даже превзошёл россиянина. Яромира вполне устроит однолетний договор, болельщики «канадцев» получат новый объект для обожания, а требовательная канадская пресса обретёт должную личность для создания дополнительного интереса. В конце концов, что может быть логичней: главная легенда нынешней НХЛ играет в самом знаменитом клубе лиги?

«Вегас Голден Найтс»

«Вегас» — ещё один клуб, который хотя бы в теории может проявить интерес к чешскому ветерану. Интерес этот будет, скорее, коммерческий, рекламный и обывательский, нежели сугубо хоккейный, но этот ход будет вполне оправдан. Новой команде в новом для хоккея регионе, где пока не устоялась болельщицкая база, необходима яркая личность. Улыбчивый Марк-Андре Флёри, безусловно, имеет большую привлекательность в этом вопросе, но вратарское амплуа в деле раскрутки может быть не лучшим помощником.

Легендарность и известность Ягра зашкаливает по всем параметрам, после окончания карьеры он стопроцентно станет членом Зала хоккейной славы и для рекламы хоккея является наилучшим персонажем. Кроме всего прочего, Яромир ещё вполне способен приносить пользу и непосредственно на льду, что может стать дополнительным плюсом для нынешнего состава «Голден Найтс».

«Колорадо Эвеланш»

Худший клуб прошлого сезона пытается укрепить состав и найти тропинку к выходу из тупика. Возможное приглашение Ягра не испортит положения дел, а шансов на выправление курса может стать больше. Авторитет и известный профессионализм Яромира могут благотворно повлиять на Наиля Якупова, которому «лавины» дали шанс, а там, глядишь, и ссоры между руководством и Мэттом Дюшейном будут забыты. В прошлогоднем «Колорадо» Ягр стал бы вторым бомбардиром команды, уступив лидеру Маккиннону лишь 7 очков, – и это при двукратной разнице в возрасте.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аризона Койотс Баффало Сэйбрз Колорадо Эвеланш Монреаль Канадиенс Александр Радулов Вегас Голден Найтс Яромир Ягр
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