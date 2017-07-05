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42 хоккеистам «Динамо» присвоен статус «неограниченно свободный агент»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Куда бежит «Динамо». Кокарев и Фёдоров в «Салавате», Робинсон – в ЦСКА

Московское «Динамо» рискует потерять большинство ключевых игроков перед стартом сезона-2017/18. Дальнейшая судьба клуба неясна.
5 июля 2017, среда. 15:30. Хоккей

Дисциплинарный комитет КХЛ, а также совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ присвоили статус «неограниченный свободный агент» 42 хоккеистам московского «Динамо» в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств. Многие из игроков уже нашли себе новые команды, а динамовцы в следующем сезоне рискуют остаться без костяка.

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н. Денис Кокарев, н. Артём Фёдоров – в «Салават Юлаев»
Уфимцы серьёзно укрепили атакующую линию. 32-летний нападающий Денис Кокарев и 23-летний форвард Артём Фёдоров заключили двухлетние контракты с «Салаватом Юлаевым». Фёдоров – перспективный молодой форвард, прошедший школу ВХЛ и уже успевший пошуметь в московском «Динамо», а Кокарев и вовсе творил историю москвичей, выиграв с ними два кубка Гагарина. Символично, что именно Кокарев забросил последнюю шайбу бело-голубых в предыдущем плей-офф. Теперь обоим предстоит доказывать свою состоятельность в Уфе. В «Салавате» будет работать финский наставник Эркка Вестерлунд, известный своим умением найти индивидуальный подход к каждому хоккеисту.

н. Ансель Галимов – в «Авангард»
26-летний форвард Галимов стал хоккеистом «Авангарда», подписав соглашение на два года. Теперь Галимову придётся поработать под руководством Андрея Скабелки, чётко прислушиваясь к указаниям требовательного тренера. Для «Авангарда» эту сделку можно назвать успешной, хотя Анселю в прошлом сезоне частенько не хватало стабильности. Но он постоянно повышает требования к себе, а также является очень дисциплинированным игроком. «Галимов отлично вписывается в концепцию команды, предложенную главным тренером Андреем Скабелкой. Это нападающий, который умеет и отработать в обороне, и принести пользу в атаке. Техничный, с характером, не уступающий никому в борьбе. Но главное — он абсолютно командный игрок, думающий прежде всего об успехе коллектива, а не о своей статистике. Его решения на льду всегда подчинены командным целям», — прокомментировал переход генменеджер омичей Виктор Шалаев.

Фёдоров – перспективный молодой форвард, прошедший школу ВХЛ и уже успевший пошуметь в московском «Динамо», а Кокарев и вовсе творил историю москвичей.

з. Мэт Робинсон – в ЦСКА
Серьёзно укрепился ЦСКА. 31-летний канадец Мэт Робинсон являлся одним из ключевых хоккеистов в «Динамо». Мог здорово отработать в обороне, постоянно выходил на большинство и обладал убойным броском. Травма руки в конце прошлого сезона не позволила североамериканцу в полную силу помочь бело-голубым, в плей-офф этого человека команде Сергея Орешкина катастрофически не хватало. Робинсон – один из лучших легионеров в КХЛ, дважды принимавший участие в матчах звёзд лиги. Подписание с ним двухлетнего контракта – большая удача руководства ЦСКА. Заинтересованность в Робинсоне проявляли многие клубы КХЛ. Мэт несомненно добавит креатива «армейской» игре, главное, чтобы Игорь Никитин научился правильно его использовать. Ну а динамовцы потеряли большого мастера.

Робинсон – один из лучших легионеров в КХЛ, дважды принимавший участие в матчах звёзд лиги.

н. Алексей Сопин – в «Сибирь»
Новосибирская «Сибирь» подписала контракт с нападающим Алексеем Сопиным. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год. Сопина нельзя назвать звёздным и техничным форвардом, но по соотношению «цена/качество» он вполне устроил генменеджера сибиряков Кирилла Фастовского. 30-летний нападающий трудолюбив, может сыграть в силовой хоккей, отпахать в обороне. Не зря его приглашал в свою команду в том числе и главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра, знающий толк в подобных хоккеистах. В «Сибири», испытывающей дефицит в нападении, Алексей не должен затеряться.

Если все ранее упомянутые хоккеисты продолжат играть в КХЛ, то 18-летний нападающий Клим Костин отправляется осуществлять свою мечту за океан.

н. Клим Костин – в «Сент-Луис Блюз»
Если все ранее упомянутые хоккеисты продолжат играть в КХЛ, то 18 летний нападающий Клим Костин отправляется осуществлять свою мечту за океан. Костин был выбран «блюзменами» в первом раунде драфта нынешнего года под общим 31-м номером. Оказаться выше Костину помешала травма плеча, которую он залечивал начиная с декабря 2016 года. «В НХЛ у всех стандартные контракты новичка. Соглашение рассчитывается на три года. Надеюсь, в ближайшие дни мы договоримся, и Клим приедет в Северную Америку. Наше агентство в августе проводит тренировочные лагеря в Анахайме, туда приедут все наши хоккеисты. В начале сентября Костин поедет в Сент-Луис, но сначала надо подписать контракт», — заявил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва Алексей Сопин Ансель Галимов Артём Фёдоров Денис Кокарев Клим Костин Мэт Робинсон
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