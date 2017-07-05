«Наша цель — быть одной из лучших команд КХЛ». Кинэн о «Куньлуне»

5 июля можно смело объявлять днём клуба «Куньлунь Ред Стар» в Москве. Ровно год назад в этот день команда провела первую пресс-конференцию — тогда в клубе было всего несколько человек. Сейчас же команда уже готова к новому сезону и началу первого сбора. В 2017 году новый главный тренер команды Майк Кинэн и уже генеральный менеджер Владимир Кречин рассказали об изменениях в клубе.

«У нас нет элитных игроков»

— Майк, расскажите, сколько человек отправится на первый сбор и что ждёте от него? – вопрос главному тренеру команды Майку Кинэну.

— Сейчас у нас 15 нападающих, 12 защитников и 4 голкипера. Мы ожидаем серьёзную борьбу за место в составе. Если рассуждать философски, то у нас есть группа игроков, которые готовы к борьбе за своё игровое время. У нас достаточно зрелых игроков, но это не значит, что они старые, у них достаточно опыта, приобретённого в различных лигах. У нас ровная команда, но нет элитных игроков, таких как Мозякин, Зарипов, Коварж, Дадонов, Шипачёв и Ковальчук. Мы можем назвать ребят в своей команде талантливыми, но не суперзвёздами. Плюс есть пласт китайских игроков с перспективой выступления на Олимпиаде. Очень интересно, как всё будет складываться в сезоне.

Сначала нас ждут сборы в Швейцарии, затем отправимся в Финляндию, где сыграем с «Северсталью» и «Йокеритом», потом турнир в Сочи и Магнитогорске. Вернёмся в Шанхай на пять дней, а затем начинаем сезон 7-матчевой выездной серией.

Кречин: Хотелось бы, конечно, начинать не с семи выездных матчей подряд, а хотя бы с трёх-четырёх. Но ничего страшного нет, если хорошо проведём выезд.

— В какой хоккей будет играть команда в новом сезоне?

— Отчасти вы можете понять, какой хоккей я люблю, если вспомните, как играла «Магнитка» под моим руководством. Команда действовала в интенсивной, силовой манере, при этом мы старались использовать лучшие качества таких талантливых хоккеистов, как Мозякин и Зарипов. Нужно использовать лучшие качества хоккеистов и играть в хоккей, который интересно играть и смотреть. Надеюсь, что мы сможем найти правильный баланс в линиях и добиваться успеха.

Китайская перестройка. Каким станет «Куньлунь» в новом сезоне Китайский «Куньлунь» в межсезонье решил провести серьёзную перестройку, став из русско-финской команды североамериканской.

— В «Магнитке» были звёздные игроки. За счёт чего «Куньлунь» будет бороться за победы? По большому счёту у вас нет топ-звена.

— Не так просто заполучить сильных ребят в команду. Но это не говорит о том, что у нас нет звёзд, нам надо будет их найти. Есть ребята, кто способен ими стать. Команда существует второй год, могу сказать, что прежние тренеры и Владимир Кречин провели отличную работу. Нам нужно делать шаг вперёд, не просто попадать в плей-офф, а добиваться там результатов – быть одной из лучших команд в лиге. Конечно, команда находится в переходном состоянии, но теперь о нас знают все.

— Чем вас привлекает работа в Китае?

— У меня был интересный опыт, когда я только приехал в Магнитогорск. Новая лига, страна, культура, мало говорят по-английски. Ощутил себя в непривычной среде, но она мне понравилась, потому что город любит команду и хоккей. Мы добились огромного успеха, но теперь новый опыт. КХЛ ставит передо мной новые вызовы, теперь расширение границ. Что остаётся неизменным, так это страсть, с которой люди относятся к хоккею. Например, год назад была одна команда в КХЛ, теперь ещё есть две в ВХЛ, одна в МХЛ, женская команда. Интересно стать частью культуры другой страны.

Кинэн: Нам нужно делать шаг вперёд, не просто попадать в плей-офф, а добиваться там результатов – быть одной из лучших команд в лиге.

— Есть ли потенциал у китайских игроков, возможно ли, чтобы появилась целая пятёрка китайских игроков уровня КХЛ?

— Это цель организации и нашей страны! Не нужно недооценивать китайский менталитет и их настрой. Осталось пять лет до Олимпиады, и страна будет гордиться своей командой там.

— Как вы считаете, возможно ли, чтобы в КХЛ было больше китайских клубов?

— Сейчас будет уже две команды ВХЛ, идёт расширение, не удивляюсь, если в будущем будет больше одной китайской команды в КХЛ.

— Клуб подписал контракт с Войтеком Вольским, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, нет ли риска в его приглашении?

— Я видел его в Канаде этим летом во время просмотровых сборов, он восстановился после травмы. Самое главное, что не только мы заметили это, ещё 3-4 клуба хотели подписать с ним контракт. Нам повезло, что он решил присоединиться к нам.

Вольски выбрал «Куньлунь», «Югра» нашла легионеров. Таблица трансферов КХЛ «Югра» спустя два года возвращает легионеров, Семёнов выбрал «Авангард», а Вольски и Кулда поехали в Пекин – трансферы недели КХЛ.

— Как оцените календарь сезона?

— Будет сложный сезон из-за Олимпиады. Понятно, что это вызвало трудности у составителей календаря.

— Не обращались ли к вам из Федерации хоккея Канады по поводу возможности возглавить сборную этой страны на ближайшей Олимпиаде в Пхёнчхане?

— Нет, со мной не общались вообще. Конечно, было время, когда я тренировал. В этом году юбилей Кубка Канады – 1987. Это было последнее великое противостояние Канада – СССР на уровне топ-звёзд. Человек 10 из тех составов уже в Зале хоккейной славы. То противостояние можно сравнить с Суперсерией-1972.

Кинэн: Не нужно недооценивать китайский менталитет и их настрой. Осталось пять лет до Олимпиады, и страна будет гордиться своей командой там.

«Есть вопросы по календарю»

Генеральный менеджер клуба Владимир Кречин рассказал о целях команды и возможном календаре команды на сезон.

— Какие задачи стоят перед командой в грядущем сезоне?

— Когда мы пригласили Майка, то он сразу сказал, что мы будем ставить самые высокие задачи. Ему не надо ставить задачи, он живёт с этим, это в его крови. Мы пригласили большую группу этнических китайцев — семь человек. Будем привлекать и смотреть, надеемся, что они будут помогать добавиться результата, чтобы в будущем выступать за сборную. Если будут достойны, то будут в нашей команде, если нет, то поиграют в ВХЛ. Задача, чтобы на Олимпиаде-2022 были свои игроки.

— Есть ли у вас недовольство календарём, как у других команд?

— Хотелось бы, конечно, начинать не с семи выездных матчей подряд, а хотя бы с трёх-четырёх. Но ничего страшного нет, если хорошо проведём выезд. Ещё момент, что два раза придётся летать в Европу, а могли бы совместить. Написали наши пожелания, но как будет в будущем, сказать не можем.