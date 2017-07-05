Девичник Овечкиной и экспедиция Панарина на Алтай

Малкин отдыхал в Майами, Кузнецов встретился с Ковалёвым, а Бобровский тренировался в Новокузнецке — в обзоре аккаунтов игроков НХЛ.

Самые странные сделки в первые дни открытия рынка свободных агентов НХЛ Не так давно в НХЛ открылся рынок свободных агентов. После этого произошла масса переходов. Встречались и весьма странные.

Девичник Овечкиной

Пока Александр с друзьями отрывался за городом, подруги Анастасии устроили элегантный вечер невесте. Зал был украшен игрушечными овечками, а все девушки были одеты в футболки с овечкой в свадебной фате. «Это был невероятный вечер! Спасибо вам, мои любимые, за этот незабываемый праздник! Безумно счастлива, что вы есть у меня», — написала Шубская у себя в «инстаграме». Что же будет на самой свадьбе?

Суббэн на Уимблдоне

Защитник «Нэшвилла» во время своего отпуска решил посетить старейший турнир «Большого шлема» в Лондоне. И несмотря на то что Серена Уильямс сейчас находится в декретном отпуске и не выступает, Пи Кей всё равно отыскал звезду женского тенниса на Уимблдоне.

Вызов для Макдэвида

Даже на каникулах молодая звезда НХЛ не забывает о спорте. Приняв вызов канадской бобслеистки двукратной олимпийской чемпионки Кейли Хамфрис, Коннор сумел за семь секунд шесть раз отжаться, параллельно перепрыгивая через барьер. Теперь понятно, за что «Эдмонтон» собрался платить хоккеисту $ 13 млн.

Бобровский приходит в форму дома

Голкипер «Коламбуса» в родном Новокузнецке поддерживает спортивную форму. «С легендой родного города в тяжёлой атлетике, Романом Константиновым. Спасибо за работу!» — написал довольный Сергей.

Кузнецов с Ковалёвым

Пока общественность бурно обсуждала новый огромный контракт Евгения с «Вашингтоном», хоккеист беспечно отдыхал в Челябинске. На днях Кузнецов встретился с известным российскими боксёром Сергеем Ковалёвым.

11 самых крупных контрактов россиян в НХЛ. От Фёдорова до Кузнецова Овечкин подписал самый крупный контракт в истории, Ковальчук получил бы ровно 100 миллионов от «Дэвилз».

Тарасенко у фонтана Треви

Италия всё никак не отпускает Владимира Тарасенко. Вместе с женой Яной нападающий «Сент-Луиса» на несколько дней уехал с побережья в Рим, где обошёл, кажется, все достопримечательности.

Анисимов дома

Артёму Анисимову и дома хорошо с семьёй. «Наслаждаемся прохладным ярославским летом», — написал нападающий «Чикаго» у себя в «инстаграме».

Идеальный набор Нестерова

Пока неизвестно, где в следующем сезоне продолжит карьеру Никита Нестеров. Однако это не мешает 24-летнему защитнику усиленно тренироваться в Челябинске вместе с родным «Трактором». В перерывах между занятиями на льду Никита проводит время с сыном.

Панарин — на Алтай

Артемий Панарин каждый год выбирается на рыбалку. «Экспедиция на Алтай началась», — анонсировал поездку нападающий «Коламбуса».

Овечкин поздравил отца

На прошлой неделе день рождения отмечал Михаил Овечкин. Александр поздравил отца в «Инстаграме» и поблагодарил за всё.

Русские «грабят» «Вашингтон». $ 133 млн для Овечкина, Кузнецова и Орлова Евгений Кузнецов остаётся в НХЛ, заключив восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на $ 62,4 млн.

Семейный отдых Малкиных

Евгений Малкин наслаждается отпуском в Майами. Семейные вечера с близкими на террасе — что может быть прекраснее?

Контракт Прайса

«Монреаль» подписал новый контракт с голкипером Кэри Прайсом на 8 лет и зарплатой $ 10,5 млн в год. Жена хоккеиста Анжела не скрывает, как гордится супругом.