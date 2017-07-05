Карпов – в СКА, Робинсон – в ЦСКА, Галимов – в «Авангарде»!

Игроки «Динамо» продолжают расходиться по клубам

На следующий день после признания 42 игроков московского «Динамо» свободными агентами некоторые из них подписали контракты с другими клубами. Так, например, стало известно, что нападающий Максим Карпов отправился в питерский СКА. Срок соглашения составит один год. В КХЛ Карпов дебютировал в составе «Трактора» в сезоне-2012/13. Следующие четыре года провёл в московском «Динамо». В КХЛ провёл 311 матчей, набрал 146 (70+76) очков при показателе полезности «+67».

Другой форвард бело-голубых – Ансель Галимов – ушёл в омский «Авангард», подписав контракт на два года. В сезоне-2016/17 на счету игрока 14 (8+6) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провёл 10 матчей и очков в них не заработал. Всего на уровне КХЛ Галимов провёл 221 матч и набрал 77 очков. Сам нападающий прокомментировал свой переход следующим образом.

«Во вторник вечером принял решение перейти в «Авангард» после того, как нас признали неограниченно свободными агентами. Мой агент Стас Романов хорошо сработал и договорился с «Авангардом». Наверное, вчера и понял, что ситуация в «Динамо» аховая, как признали НСА. Спасибо агенту и руководству «Авангарда» за шанс проявить себя в новой команде.

Галимов: Со старым руководством клуба никакого диалога не было. Мы все надеемся и ждём, что должно всё разрешиться.

Как и у всех игроков в «Динамо», у меня такие же задержки по зарплате. Со старым руководством клуба никакого диалога не было. Мы все надеемся и ждём, что должно всё разрешиться. В новом руководстве «Динамо» будет ЦС, но долги выплатить должно старое руководство», — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Один из ключевых игроков «Динамо», как стало известно «Чемпионату», пополнит состав ЦСКА. Речь идёт о Мэте Робинсоне. Соглашение с канадцем рассчитано на два года. Артём Фёдоров на год стал игроком «Салавата Юлаева». Также в команду из столицы Башкортостана отправился Денис Кокарев. А форвард московского клуба Алексей Сопин стал игроком «Сибири». Стороны подписали однолетний контракт.

Клим Костин подписал контракт новичка с «Сент-Луисом»

Пока многие игроки «Динамо» переходят в клубы КХЛ, Клим Костин и его агент окончательно утрясли последние вопросы по контракту с «Сент-Луисом». Соглашение рассчитано на три года. Ранее Костин стал неограниченно свободными агентом в результате решения Континентальной хоккейной лиги. 18-летний нападающий был выбрал «Сент-Луисом» в первом пике драфта-2017. В прошлом сезоне Костин в составе московского «Динамо» сыграл в восьми матчах Континентальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями. В сезоне-2015/16 Клим выступал за «МВД», в составе которого принял участие в 30 матчах МХЛ, забил 8 голов и отдал 13 передач (21 очко).

Куда бежит «Динамо». Кокарев и Фёдоров в «Салавате», Робинсон – в ЦСКА Московское «Динамо» рискует потерять большинство ключевых игроков перед стартом сезона-2017/18. Дальнейшая судьба клуба неясна.

«Салават» подписал Скривенса

Уфимский «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с вратарём Беном Скривенсом. Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение между голкипером и командой рассчитано на один год.

В сезоне-2016/17 вратарь провёл 55 матчей регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо», пропустив 2,28 шайбы в среднем за матч и отразив 91,8% бросков. В 5 матчах плей-офф Скривенс пропустил 3,55 шайбы в среднем за матч и отразил 89,6% бросков.

Дастин Бойд покинул «Барыс»

Хоккейный клуб «Барыс» на своём официальном сайте подтвердил, что нападающий Дастин Бойд покинул команду. Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий перейдёт в московскую команду КХЛ «Динамо».

30-летний Бойд выступал в составе астанинской команды на протяжении шести лет. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провёл 30 матчей, в которых набрал 14 (8+6) очков, в 10 играх плей-офф отметился пятью шайбами и одной передачей. Всего в КХЛ на его счету 237 (111+126) баллов за результативность в 332 матчах.

Дмитрий Юшкевич вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Об этом было объявлено на официальной клубной странице в Интернете. К ранее возглавившему команду Игорю Никитину и оставшимся на своих позициях Владимиру Чебатуркину и Дмитрию Пирожкову добавились Дмитрий Юшкевич (старший тренер), Альберт Лещёв (тренер) и Константин Власов (тренер вратарей). Юшкевич прокомментировал своё назначение следующим образом.

«Игорь Никитин позвонил мне и предложил роль помощника главного тренера. Я выразил свою заинтересованность, несколько раз приезжал на переговоры, встречался с руководством клуба. Мы с ним сошлись. Руководство также проявило заинтересованность, и, таким образом, я оказался на этом месте. Буду ли я работать с защитниками? Да, не с нападающими же», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.