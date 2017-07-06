Красота дня. С кем встречается самый дорогой хоккеист мира

В рубрике «Красота дня» Лорен — девушка нападающего Коннора Макдэвида, заключившего контракт с «Эдмонтоном» на восемь лет и $ 100 млн.

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5 июля на специальной пресс-конференции «Эдмонтон Ойлерз» объявил о продлении контракта с нападающим Коннором Макдэвидом. Новое соглашение рассчитано на восемь лет, в течение которых 20-летний хоккеист будет получать $ 12,5 млн за сезон. Всего же за это время игрок получит $ 100 млн. Коннор — пятый игрок в истории НХЛ, который получил соглашение на $ 100 млн и более. Но не это главное в жизни вундеркинда. Ведь помимо миллионов у Макдэвида есть очаровательная подруга!

Лорен родилась в Торонто. С Коннором она начала встречаться летом 2016 года, однако лишь полгода назад молодые люди начали публиковать совместные фотографии в социальных сетях.

Молодой капитан «Эдмонтона» старается по возможности скрывать свою личность, и Лорен всячески в этом поддерживает любимого. Известно, что в колледже девушка профессионально занималась волейболом. Лорен много путешествует по Америке — Нью-Йорк, Аризона, Калифорния, Лас-Вегас.

На церемонии закрытия сезона НХЛ в Лас-Вегасе Коннор прибыл вместе со своей подругой. В элегантном красном платье Лорен смотрелась неотразимо. Макдэвид же стал главным героем церемонии вручения индивидуальных наград лиги.



Первый номер драфта 2015 года по итогам минувшего сезона взял «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» (став единственным игроком в лиге, кто добрался до отметки в сотню баллов), стал лицом игры NHL 18 и обладателем «Теда Линдсея».

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В своём втором сезоне в НХЛ Коннор набрал 100 (30+70) очков, стал самым молодым капитаном в истории лиги и спустя 10 лет именно он вывел «Эдмонтон» в плей-офф.



Срок действия контракта новичка Макдэвида с канадской командой истекает по окончании следующего сезона. Через год юноша будет получать уже зарплату по новому соглашению. «Я счастлив, что буду носить свитер «Ойлерз» следующие девять лет моей жизни и проведу их с отличными парнями из этой команды. Я хочу побеждать здесь», — заявил Коннор. Для побед у него есть всё.