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Артемий Панарин
Фото: instagram.com/artemiypanarin
Текст: Дарья Тубольцева

Россияне в НХЛ. Сезон Панарина: «Гоп-стоп» и неожиданный обмен в «Коламбус»

Артемий Панарин боксировал в Питере, рыбачил на Алтае, провалил плей-офф Кубка Стэнли, зажигал на чемпионате мира и сменил команду в НХЛ.
6 июля 2017, четверг. 12:00. Хоккей
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На основе соцсетей вспоминаем, как прошёл сезон-2016/17 в НХЛ для российского нападающего теперь уже «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. А вспомнить есть что.

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Тайский бокс у Беловых

В СКА Артемий провёл три сезона и за это время так полюбил Санкт-Петербург, что теперь каждое лето возвращается в город на Неве. Панарин не раз признавался, что ему очень комфортно в Северной столице. Здесь же хоккеист и начал готовиться к новому сезону. В клубе восточных единоборств Антона Белова и его жены Елены Панарин занимался тайским боксом.

Путешествие на Алтай

Каждый год Артемий ходит (нет, не в баню) в поход на Алтай. Вместе с друзьями игрок уезжает далеко в Сибирь, где нет связи, ловит рыбу и наслаждается природой.

Школьник на Кубке мира

Сезон у Панарина стартовал раньше, чем обычно. Участие в Кубке мира — дело серьёзное, особенно когда на тебя возлагают особые надежды как на восходящую звезду сборной. Однако обладателю «Колдер Трофи» не удалось показать себя во всей красе в Торонто. Артемий редко оказывался вблизи ворот соперника, частенько допускал потери и за четыре игры набрал всего 2 (1+1) очка. Комбинационной игры с партнёрами по звену — Шипачёвым и Дадоновым — у него так и не вышло.

Новый питомец

Зато в «Чикаго» Артемий быстро вышел на свой уровень и уже в третьей игре «регулярки» сделал дубль. Всего же Панарин набрал 74 (31+43) очка и заработал бонус в размере $ 1,275 млн, который ему принесло 11-е место в гонке бомбардиров.

В Чикаго хоккеист обзавёлся новым домашним животным. Осенью нападающий выложил видео, где он играет в хоккей с собакой. С клюшкой, конечно, Артемий обращается мастерски, ни один защитник не справится! Самое интересное, что многие пользователи узнали в четвероногом друге форварда «Чикаго» собаку дочери главного тренера сборной России по хоккею и СКА Алисы Знарок.

Канадский Розенбаум

Взорвало же Интернет другое видео Артемия — ролик, где он выступает вместе со своим одноклубником защитником Данканом Китом, собрал бешеное количество просмотров. А всё потому, что на видео Кит исполняет известную песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп».«Канадский певец», — прокомментировал в «Инстаграме» Панарин запись, едва сдерживая смех.

Неудача Чикаго

А вот в плей-офф Кубка Стэнли Панарину и Ко было не до веселья. Победив в Западной конференции, «Чикаго» в первом раунде вылетело от «Нэшвилла» с унизительным счётом в серии 0-4. Будущие финалисты стали 14-й командой в лиге (и пятой за последние 38 лет), пропустившей в серии из четырёх матчей всего 3 шайбы. Что касается Артемия, то он набрал 1 балл за голевую передачу в серии и завершил плей-офф с показателем полезности «-4». По окончании сезона стало понятно, что лето для «Блэкхоукс» будет непростым, но вряд ли кто-то предполагал, что коснётся это в первую очередь 25-летнего россиянина.

Чемпионат мира

Чемпионат мира сложился для Артемия вполне удачно. В Кёльне он выиграл уже третью медаль мирового первенства и вновь проявил себя с наилучшей стороны. Он стал лучшим бомбардиром турнира, организаторы признали его лучшим нападающим, а журналисты включили в символическую сборную. Панарин неизменно взрывал ленты новостей спортивных изданий своими яркими высказываниями и плавил немецкий лёд умной игрой. В драматичном матче с Канадой Артемий отдал шедевральные две голевые передачи и на два периода подарил российской сборной надежду на успех. В ходе турнира хоккеист набрал 16 (3+13) очков.

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«Жигули»

Отпуск Панарин начал ударно. Нападающий сборной России опубликовал видео, в котором запечатлено, как он едет по родной деревне Коркино Челябинской области на «Жигулях» четвёртой модели. «За бронзу на чемпионате мира подарили», — прокомментировал видео Панарин. Затем Артемий выставил ещё один ролик, где слушает в автомобиле хиты российской поп-музыки.

Шокирующий обмен

А спустя несколько недель было объявлено об обмене Панарина в «Коламбус». Сам же хоккеист никак не прокомментировал шокирующую новость, потому что уехал на рыбалку. Агент игрока сообщил, что успел позвонить своему клиенту перед тем, как у того пропала сотовая связь, и рассказать о переходе в стан «Блю Джекетс». Что ж, весёлая у Артемия поездка на Алтай получается.

Девичник Овечкиной и экспедиция Панарина на Алтай
Малкин отдыхал в Майами, Кузнецов встретился с Ковалёвым, а Бобровский тренировался в Новокузнецке — в обзоре аккаунтов игроков НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс Сборная России — Хоккей Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Кубок Мира - Хоккей Фото
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