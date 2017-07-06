Макдэвид стал как Ковальчук. MVP сезона подписал контракт на $ 100 млн

Ещё совсем недавно всего четыре хоккеиста могли похвастать «соточкой» миллионов в кармане. Лидер «Ойлерз» стремительно ворвался в этот клуб.

Коннор МакСкидка

Свершилось то, чего значительная армия болельщиков «Эдмонтона» ожидала с огромным нетерпением: лучший бомбардир прошлого сезона, обладатель титула MVP Коннор Макдэвид подписал новый контракт с «Ойлерз». Восьмилетнее соглашение недотянуло до фантастических цифр в $ 14 млн за сезон, и хотя на зарплату «мистер МакДи» теперь пожаловаться вряд ли сможет, многие болельщики и обозреватели уже прозвали форварда «Коннор Мак Дискаунт». Пока самый молодой капитан в истории НХЛ и наследник великих традиций Гретцки и Мессье продолжит доигрывать на контракте новичка – новый договор вступит в действие в сезоне-2018/19.

«Мы не можем быть более счастливы, зная, что Макдэвид продолжит носить форму «Эдмонтона», — пафосно заявил генеральный директор Oilers Entertainment Group Боб Николсон. «Я очень взволнован и очень рад, что остался «нефтяником» на ближайшие девять лет. Мы создали хорошую команду. Конечно, прошёл всего один год, но мы на правильном пути. Я надеюсь, что мы станем тем коллективом, который будет побеждать. Как мы добрались до этих цифр в контракте? Это не имеет значения. Важно, что последующие девять лет я буду здесь», — сказал на пресс-конференции сам Макдэвид.

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Зарплата с ежегодным кэпхитом в $ 12,5 млн сделала его самым высокооплачиваемым хоккеистом в лиге, а по общей сумме контракта Коннор стал пятым игроком в истории. Помимо него соглашение на 100 миллионов заключали Александр Овечкин ($ 124 млн), Ши Уэбер ($ 110 млн), Сидни Кросби ($ 104 млн) и Илья Ковальчук ($ 100 млн). Главной особенностью нового контракта Макдэвида стал гигантский подписной бонус, сумма которого составила $ 86 млн. Благодаря этому 97-й номер «нефтяников» получит почти все контрактные деньги мгновенно, как только договор вступит в силу. И, несмотря на всю солидность приведённых цифр и шутки по поводу 20-летнего мультимиллионера из Канады, стоит признать, что Макдэвид действительно не стал выжимать из «Ойлерз» все соки.

Проблемный потолок зарплат

Контракт Макдэвида оказался на $ 750 тыс. скромнее, чем сообщала инсайдерская информация на прошлой неделе, так что не случайно генеральный менеджер «Ойлерз» Питер Чиарелли после переговоров рассыпался в комплиментах в адрес игрока и его агента.

н. Коннор Макдэвид. 20 лет. Центрфорвард



Регулярный чемпионат-2016/17: 82 матча, 100 (30+70) очков, 26 минут штрафа, «+27».



Плей-офф-2017: 13 матчей, 9 (5+4) очков, 2 минуты штрафа, «+3».



Текущий контракт: $ 3,75 млн. ($ 925 тыс. – оклад, $ 2,85 – бонусы).



Будущий контракт: $ 12,5 млн.



Обладатель «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

«Договор легко мог быть более коротким и дорогим для нас. Но Коннор говорил о создании конкурентоспособной команды, в строении которой на каждом этапе возникают проблемы – таковы реалии в условиях потолка зарплат. И сам Макдэвид признаёт это, и его агент Джефф Джексон признаёт это. Когда капитан настроен подобным образом, мы уверены, что нам по силам создать команду-победителя, которая сможет соперничать на самом высоком уровне и выиграть Кубок Стэнли. Да, в этом мире с зарплатой есть проблемы. Некоторые команды преуспели, а некоторые этого не сделали. Успешные примеры – это «Чикаго» и «Питтсбург», они заставили потолок зарплат работать на себя. Мы доверяем Коннору, а он уверен в нас», — заявил генеральный менеджер «нефтяников» Питер Чиарелли. В эпоху потолка зарплат (а это уже 12 лет) лишь семеро клубных боссов распоряжались деньгами достаточно умно, чтобы стать обладателями высшей награды. Чиарелли – один из них, а потому заслужил право осуществлять даже самые неожиданные сделки. В победном «Бостоне» он построил команду вокруг Хары, Лучича и Бержерона, а «заперев» почти на десятилетие лучшего нападающего «Эдмонтона», босс «нефтяников» полон оптимизма в деле создания качественной поддержки для Макдэвида.



Впрочем, далеко не только в «нефтяном» городе разделяли эти улыбки.

«Вспомним Гретцки»

Солидный контракт и оптимизм, лучезарно выраженный на официальной пресс-конференции Макдэвида и боссов «Ойлерз», были подвержены осторожному скепсису, источником которого стали обозреватели Edmonton Sun.

«26 января 1979 года, стоя на льду с бутылкой шампанского, Уэйн Гретцки подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз» сроком на 21 год. «Я подписан до 1999 года. Здесь всё здорово, поэтому нет никакого смысла переходить в другую команду. Похоже, я здесь на всю жизнь», — заявил тогда Уэйн. Его слова стали знаменитыми, но в конце сезона-1998/99 он ушёл из хоккея, будучи игроком «Рейнджерс». Всего два года назад «Эдмонтон» выиграл драфт-лотерею, и лишь год назад, когда Макдэвид был новичком, команда заняла 29-е место. История с Гретцки напоминает нам, что всё может случиться. Но нынешний владелец «Ойлерз» не чета предыдущему, и на данный момент клуб краха не ожидает. На новом стадионе, с новым руководством и персоналом они обладают лучшим хоккеистом лиги, которому всего-то 20 лет. Действительно, это был отличный день в истории Города Чемпионов», — отметил Терри Джонс.

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«Макдэвиду заплатили безумную сумму денег, «заперли» его на максимально возможный срок, который стабилизирует клуб в течение почти целого десятилетия. Осталось только победить, но это самая тяжёлая часть дела. Существует невероятное давление, которое нужно выдержать, чтобы оправдать эту сделку, — это непросто для любого хоккеиста, не говоря уже о 20-летнем парне. Коннор сказал, что хочет быть человеком, который по праву заработал эти деньги, что он хочет быть лучше. Это его обещание. Вот почему «нефтяники» сделали его капитаном и выдали такой контракт – ему платят за ожидание победы, а не за прошлые успехи. Деньги действительно безумные, и они будут давить на него, чтобы привести «Ойлерз» к Кубку Стэнли. Или двум. И как можно быстрее», — считает Дэн Барнс.