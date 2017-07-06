Ковальчук остаётся в СКА, Любимов вернулся в ЦСКА. Таблица трансферов КХЛ

Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция

Открытие лагерей и начало тренировочного процесса вызвало оживление и на трансферном рынке лиги. Так, ряд клубов расторг контракты со своими игроками: «Витязь» расстался с Дмитрием Шитиковым, а «Сочи» — с Игорем Бортниковым. Московский ЦСКА подписал соглашение с форвардом Романом Любимовым из «Филадельфии Флайерз» и вратарём системы «Чикаго Блэкхоукс» Ларсом Юханссоном.



Петербургский СКА официально заключил контракт с Сергеем Калининым, выступавшим последние два сезона в НХЛ. Клуб покинул Евгений Дадонов, подписавший контракт с «Флоридой Пантерз». При этом в ближайшие дни должна разрешиться судьба звёздного форварда команды Ильи Ковальчука. Он рассматривал возможность возвращения в НХЛ, но, по словам агента, принял решение остаться в России ещё на один сезон.

КХЛ дала статус «неограниченно свободный агент» 42 хоккеистам московского «Динамо». Денис Кокарев и Артём Фёдоров перешли в «Салават Юлаев», Алексей Сопин стал игроком «Сибири», Ансель Галимов – омского «Авангарда», Максим Карпов – СКА, Мэт Робинсон – ЦСКА. Кроме этого, молодой форвард Клим Костин заключил контракт новичка с клубом «Сент-Луис Блюз», который выбрал его в первом раунде драфта НХЛ.

Куда бежит «Динамо». Кокарев и Фёдоров в «Салавате», Робинсон – в ЦСКА Московское «Динамо» рискует потерять большинство ключевых игроков перед стартом сезона-2017/18. Дальнейшая судьба клуба неясна.

Восточная конференция

На Востоке «Салават Юлаев» определился с первым голкипером, им стал канадец Бен Скривенс, выступавший в прошлом сезоне за минское «Динамо». Уже бывший вратарь команды швед Никлас Сведберг подписал соглашение с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Другая «зелёная» команда конференции «Ак Барс» обменяла защитника Владислава Арбузова в «Нефтехимик».

Екатеринбургский «Автомобилист» расторг контракт с форвардом Игорем Григоренко сразу после первых дней сбора команды. «Это всё неожиданно. Так получилось, что он приехал к нам, не успел ни разу потренироваться и уехал, у него какие-то проблемы в семье. Пока о его замене не думали», — сказал главный тренер команды Владимир Крикунов «Чемпионату».



«Барыс» начал укреплять состав. Контракт с форвардом Линденом Веем был заключён примерно месяц назад, но затем его расторгли и на днях подписали новый. Ещё одним новичком стал канадский защитник Даррен Диц, а также казахстанский голкипер Сергей Кудрявцев. Челябинский «Трактор» расторг соглашение с белорусским защитником Владимиром Денисовым.