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Наиль Якупов
Фото: Павел Панышев, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Якупов: у меня никогда не было проблем со сборной, это самое кайфовое время

О карьере в НХЛ, переходе в «Колорадо», помощи Тарасенко, контракте Макдэвида и сборной России – в интервью с Наилем Якуповым.
6 июля 2017, четверг. 19:00. Хоккей

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» начал подготовку к сезону-2017/18, приступив к занятиям на льду. Вместе с командой Андрея Назарова набирает форму и 23-летний форвард Наиль Якупов, подписавший на днях однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Первый номер драфта 2012 года намерен реанимировать свою карьеру в североамериканской лиге, начав всё с чистого листа.

«Главная задача – закрепиться в команде НХЛ»

— Довольны, что подписали контракт с «Колорадо»?
— Я очень доволен. У меня была задача вернуться в НХЛ, я в ней давно играю. Был уверен, что предложение поступит. «Колорадо» я знаю как команду, мы с ней в прошлом сезоне играли пять раз. Там у меня есть знакомые. Рад, что «Эвеланш» проявили заинтересованность во мне.

— Соглашение скромное, но главное сейчас – заиграть, пробиться?
— Конечно. Я себя считаю молодым хоккеистом, есть реальный шанс показать себя и доказать себе, что я могу и достоин играть в этой лиге. Да, денег намного меньше, чем в прошлом году. Но я знал, что не будет такого большого предложения. Главная задача – закрепиться в команде НХЛ, а дальше всё зависит от меня. Есть время хорошо подготовиться и влиться в коллектив, показывать свой лучший хоккей.

Главная задача – закрепиться в команде НХЛ, а дальше всё зависит от меня. Есть время хорошо подготовиться и влиться в коллектив.

— Контракт с «Колорадо» подписан на год. Чьё это решение, вы хотели больше?
— Я сам ожидал, что будет один год. Других разговоров не было. Просто ждали предложения от клуба.

— Наслышаны о главном тренере «Колорадо» Джареде Беднаре?
— Знаю только, как он выглядит внешне. Не более. О системе их игры и проповедуемом тренером хоккее пока говорить тяжело, да и нет смысла. Наступает сезон, будут собрания, начнём готовиться.

«От Вована Тарасенко всегда была поддержка в «Сент-Луисе»

— Для вас важно, что в команде есть много россиян: Варламов, Миронов, Задоров?
— Задоров ещё не подписался. Всегда приятно, когда у тебя в команде есть русскоговорящие ребята. Намного легче, чувствуешь себя увереннее. Вдвойне лучше, когда люди там играют на протяжении многих лет. Тот же Семён Варламов — мы с ним знакомы и давно общаемся. Идёт дополнительная поддержка. Звучат слова, придающие уверенность и лёгкость. Проблем и так не будет, я ведь в Северной Америке давно. Просто новый город, новый коллектив.

— Бытовые вопросы с жильём ещё не решили?
— Пока нет, я туда ещё не доезжал. Это ближе к сезону. Приеду пораньше, будет время.

— Ваш агент Игорь Ларионов – легенда «Детройта». Он вас не подкалывал, что перешли в стан злейшего врага?
— Нет, но рассказывал много историй — когда они играли, постоянно схлёстывались. Часто встречались и в плей-офф, и в регулярном чемпионате. Сейчас то время ушло, люди другие. Раньше они были большими врагами, но таковы хоккей и спорт. В обычной жизни они общаются, встречаются на каких-то совещаниях, собраниях.

— Были готовы, что во время драфта расширения вас мог забрать «Вегас»?
— Ходили такие разговоры. Но я на этом не зацикливался. Слухи слухами, но пока не будет результата, говорить можно всё, что угодно. Считаю, что в этом году интересное лето. Было занимательно наблюдать, когда игроки меняли команды. Я не сторонник постоянно следить и смотреть, но в этот раз следил за игроками, кто куда перейдёт.

— Какие воспоминания остались от «Эдмонтона» и «Сент-Луиса»?
— Опыт всегда получаешь. Не могу сказать ничего плохого ни про одну, ни про вторую команду. Два совершенно разных коллектива. С обеих сторон всегда была поддержка, помощь. В «Эдмонтоне» у меня есть друзья, с которыми я проводил свободное время. В «Сент-Луисе», несмотря на то что пробыл в нём всего год, успел познакомиться с ребятами.

— В том числе и с Владимиром Тарасенко?
— Да. От Вована всегда была поддержка. У него замечательная семья, жена, дети. Частенько приглашал меня к себе на ужин. Понимал, что я один. Со своей стороны он делал максимум. Мне было очень приятно и легко. Это здорово, я даже не ожидал. Несколько раз оставался с ночёвкой, когда у нас были выходные. В раздевалке на выезде мы всегда были вместе, но и с другими ребятами общался. Барбашёв потом подъехал, с Йори Лехтеря разговаривали. Они с Тарасенко знакомы ещё со времён «Сибири». Сложилась небольшая русская диаспора. Дмитрий Яшкин был, он наполовину чех. В «Эдмонтоне» команда моложе, в «Блюз» постарше.

У меня никогда не было проблем и нежелания ехать в сборную России. В сборную вызывали с малых лет, это было самое кайфовое время.

«Макдэвид – уникальный хоккеист, на которого очень приятно смотреть»

— Сложилось впечатление, что «Сент-Луис» не подходит вам по стилю. Это так?
— Везде можно играть. Нет большой дыры между техничным и атакующим хоккеем и каким-то ещё. У кого-то изменения в системе, но все играют в хоккей. Я хорошо начал сезон, был уверен, что всё будет нормально. Потом начались перемены, в итоге получилось так, как получилось.

— Раз вы заговорили про трансферы, то как оцените подписание «Ойлерз» восьмилетнего контракта с Коннором Макдэвидом с зарплатой в $ 12,5 млн?
— Да, слухи ходили давно. Ожидал, что ему дадут большие деньги. Макдэвид – уникальный хоккеист, на которого очень приятно смотреть. Играть с ним в одной команде одно удовольствие. Таких хоккеистов в лиге не много. Он радует болельщиков, показывает хорошую игру и вполне заслужил эти деньги.

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— Важно ли для вас тренерское доверие?
— Безусловно. И не только в хоккее. Если со стороны твоих работодателей нет доверия, то одному тяжело. Опять же, всё зависит от меня. Я уверен, что буду в хорошей физической форме и вполне смогу выполнять тренерскую установку. Конечно, со стороны тренера хотелось бы взаимности. Надеюсь, всё будет хорошо.

«У меня никогда не было проблем и нежелания ехать в сборную России»

— Ваш агент часто говорит, что в Россию, где права на вас перешли в СКА, вы возвращаться не намерены, так как хотите проявить себя в НХЛ. Это ваша мечта?
— Сейчас об этом нет особого смысла говорить. Я привык к НХЛ, мне хочется играть там, меня туда тянет. Это лучшая лига, я в ней мало что сказал. В первую очередь хочется доказать самому себе. Пока все мои мысли о Северной Америке.

Макдэвид – уникальный хоккеист, на которого очень приятно смотреть. Играть с ним в одной команде одно удовольствие.

— Не могу не спросить про сборную России. Несмотря на памятную историю, вы будете пробиваться в национальную команду, постараетесь снова вернуться в неё?
— Конечно. У меня никогда не было проблем и нежелания ехать в сборную России. В сборную вызывали с малых лет, это было самое кайфовое время. Надевать форму с гербом своей страны очень престижно. Я был капитаном «молодёжки», у нас сложилась хорошая команда. И с 1992 годом, и с 1993-м было интересно. Ездили играть турниры в разные страны. В прошлом году я приехал в сборную. Несмотря на то что не попал в состав, получил колоссальное удовольствие. Было классно потренироваться с командой, проводить в ней время. Я всегда готов приехать в сборную.

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— Разочарованы решением НХЛ не ехать на Олимпиаду?
— Есть люди, которые принимают решения. Там же дураков нет. Кто-то доволен, другие – нет. Смысла обсуждать и осуждать нет. Но для всего мира было бы интересно увидеть лучших хоккеистов планеты. Чтобы они собрались в одном месте и показали интересный хоккей. Но помимо хоккея на Олимпиаде есть другие виды спорта. Люди посмотрят и фигурное катание, и лыжников, и бобслей. От хоккея не будет НХЛ, но честь своей страны поедут защищать другие ребята. Поболеем за них.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Колорадо Эвеланш Наиль Якупов
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