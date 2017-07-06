Зарипов вернётся в «Ак Барс», а Никита Нестеров – в КХЛ

Нестеров вернётся в КХЛ

Защитник Никита Нестеров, с 2014 года выступавший в Национальной хоккейной лиге, принял решение вернуться в Россию, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в своём «твиттере».

24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности "+3". Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) балла при показателе полезности «0».

Защитник Никита Нестеров, с 2014 года выступавший в Национальной хоккейной лиге, принял решение вернуться в Россию, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Зарипов возвращается в «Ак Барс»

Как стало известно «Чемпионату» из источника в клубе, 36-летний форвард Данис Зарипов и «Ак Барс» близки к заключению двухлетнего соглашения.

В прошлом сезоне Зарипов выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17». Всего в КХЛ Зарипов отыграл в 603 матчах, в которых набрал 565 очков по системе «гол+пас» (254+311) при показателе полезности «+200», а также отбыл 370 штрафных минут.

ГК ТЭН продаст «Парк Легенд» Ротенбергам

Президент группы компаний ТЭН Руслан Гутнов сообщил, что комплекс «Парк Легенд» будет продан структурам Аркадия Ротенберга, но при этом группа компаний продолжит работу в хоккее.

«Важно, чтобы проект успешно развивался, поэтому для эффективного управления и дальнейшей реализации эта сделка является выгодной для обеих сторон. Компании, аффилированные с ТЭН, продолжат свою работу в рамках проекта, но под руководством новой структуры. При этом сделка позволит нам сконцентрировать внимание на других объектах группы. Хочу отдельно отметить, что такие хоккейные проекты ТЭН, как клуб «Легенды хоккея», турнир Лиги Легенд мирового хоккея, женская любительская лига, останутся и продолжат развиваться.

Для ГК ТЭН «Парк Легенд» всегда был важным и амбициозным проектом, поэтому мы как инвесторы и девелоперы успешно завершили строительство и реализацию большей части проекта. Более того, все объекты сданы в срок, город получил новые рабочие места и развитие территории. За последние два года «Парк Легенд» стал центром притяжения как главных хоккейных событий в масштабах всей страны, так и других спортивных и культурных мероприятий.

Мы поддерживали и будем поддерживать наших заслуженных хоккеистов. Более того, по инициативе Аркадия Ротенберга нашим легендам будет оказана поддержка в рамках «Парка Легенд», клуб продолжит регулярные тренировки, выступления во дворце, работу в рамках Музея хоккея», — приводит слова Гутнова «Р-Спорт».

Макмиллан перешёл в «Динамо» (Рига)

Нижегородское «Торпедо» обменяло нападающего Брендона Макмиллана в рижское «Динамо». Взамен команда Петериса Скудры получила денежную компенсацию.

В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний хоккеист выступал за «Медвешчак» и «Торпедо», проведя в общей сложности 55 матчей. Всего Макмиллан набрал 24 (14+10) результативных балла при показателе полезности "-3" и 66 минутах штрафного времени, проводя на льду в среднем около 17 минут за матч.

«Амур» взял на просмотр Губина

Хабаровский «Амур» подписал просмотровый контракт с нападающим Олегом Губиным, информирует официальный сайт клуба с Дальнего Востока.

Олег Губин – воспитанник воскресенского хоккея. Ранее 36-летний хоккеист выступал за московский «Спартак», череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист». Всего опытный хоккеист играет в Континентальной хоккейной лиге с её первого сезона, в 527 матчах записав на свой счёт в общей сложности 176 результативных баллов — 78 голов и 98 передач.

Как стало известно «Чемпионату» из источника в клубе, 36-летний форвард Данис Зарипов и «Ак Барс» близки к заключению двухлетнего соглашения.

Стали известны участники Кубка мира молодёжных команд

Стали известны участники седьмого Кубка мира среди молодёжных клубных команд, который пройдёт с 19 по 27 августа в двух городах Свердловской области – Екатеринбурге и Верхней Пышме, информирует официальный сайт МХЛ.

Россию представят обладатель Кубка Харламова – московская «Красная Армия», а также екатеринбургский клуб «Авто», на арене которого будет соревноваться группа А. Помимо двух российских клубов Молодёжную хоккейную лигу будут представлять прошлогодний бронзовый призёр Кубка мира – казахстанский клуб «Снежные Барсы», а также ХК «Рига» из Латвии.

Зарубежные хоккейные школы представляют ещё четыре команды из разных стран. Финский «Йокерит» играет в молодёжной финской СМ-Лиге и во второй раз примет участие в Кубке мира. В прошлом году команда заняла на турнире четвёртое место. Чешский «Тршинец» — финалист молодёжной чешской лиги минувшего сезона и дебютант Кубка мира. Также впервые в турнире примет участие шведская команда «МОДО», действующий обладатель главного трофея шведской молодёжной суперэлитной серии. «Давос» — четырёхкратный чемпион швейцарской молодёжной элитной лиги. В минувшем сезоне команда остановилась на стадии четвертьфинала.