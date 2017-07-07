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5 лучших предсезонных турниров лета 2017 года в КХЛ
Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Sochi Hockey Open и ещё 4 лучших предсезонных турнира этого лета в КХЛ

Прообраз олимпийской сборной Канады в Сочи, швейцарцы в Астане, старые друзья в Магнитогорске — где пройдут самые интересные турниры лета.
7 июля 2017, пятница. 10:15. Хоккей

Sochi Hockey Open

Справка:
Место: г. Сочи
Время проведения: с 5 по 10 августа
Участники: ХК «Сочи», «Металлург» (Магнитогорск), СКА (Санкт-Петербург), «КуньлуньРед Стар» (Пекин, Китай), Олимпийская сборная России, Сборная Канады.

Расписание турнира:
(согласовывается)

Один из самых захватывающих предсезонных турниров пройдёт на побережье Чёрного мора. Уже в начале августа мы увидим, на что способен СКА без Шипачёва и Дадонова, в каком звене найдётся место Калинину, выздоровеет ли Войнов и с кем в паре сыграет Гавриков. Интересно будет посмотреть, как «Магнитка» справится в защите без Антипина, Береглазова и Ли. Узнаем, что сотворил за несколько месяцев в Китае Майк Кинэн.

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Кроме того, в Сочи приедет сборная Канады, по слухам, с составом, приближённым к олимпийскому. В последний момент от участия в сочинском турнире отказался ЦСКА, «армейцев» заменит олимпийская сборная России. Можно считать, что подготовка к Пхёнчхану стартует через месяц.

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Кубок президента Республики Казахстан

Справка:
Место: г. Астана (Казахстан)
Время проведения: с 6 по 12 августа
Участники: «Барыс» (Астана, Казахстан), «Трактор» (Челябинск), «Авангард» (Омская область), «Адмирал» (Владивосток), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Давос» (Давос, Швейцария).

Расписание турнира

6 августа, воскресенье
12:30. «Нефтехимик» —«Трактор»
15:30. «Авангард» — «Адмирал»
19:30. «Барыс» — «Давос»

7 августа, понедельник
15:30. «Авангард» — «Трактор»
19:30. «Барыс»- «Нефтехимик „

8 августа, вторник
15:30. “Нефтехимик» — «Давос»
19:00. «Трактор» — «Адмирал»

9 августа, среда
15:30. «Давос» — «Адмирал»
19:30. «Барыс»— «Авангард»

10 августа, четверг
15:30. «Авангард» — «Нефтехимик»
19:30. «Давос» – «Трактор»

11 августа, пятница
15:30. «Нефтехимик» — «Адмирал»
19:30. «Барыс» — «Трактор»

12 августа, суббота
13:00. «Авангард» — «Давос»
17:00. «Барыс» – «Адмирал»

В восьмой раз пройдёт международный турнир «Кубок президента Республики Казахстан». Можно смело сказать, что в этом году состав подобрался самый представительный за всю историю. Впервые в Астану прибудет «Давос», занявший в прошлом сезоне пятое место в регулярном чемпионате швейцарской национальной лиги.

Хозяева турнира попробуют повторить прошлогодний успех, однако удастся ли это сделать без Боченски и Бойда? Каким предстанет «Авангард» Скабелки без Бурдасова, но с Кугрышевым и Кошелевым? Значительно обновилась команда и у Андрея Назарова. «Нефтехимик» в это межсезонье покинуло 17 человек и почти столько же пришло. Скромнее вёл себя на трансферном рынке «Трактор», но с Вишневским и Бэйленом оборона челябинцев станет только надёжнее. Не спешит укреплять состав и «Адмирал». В первом раунде плей-офф прошлого сезона «Барыс» выиграл у «Трактора», а «Авангард» у «Адмирала». В Астане команды наверняка попробуют взять реванш.

Мемориал Ромазана

Справка:
Место: г. Магнитогорск
Время проведения: с 12 по 15 августа
Участники: «Металлург» (Магнитогорск), «Трактор» (Челябинск), «Сибирь» (Новосибирск), «КуньлуньРед Стар» (Пекин, Китай)

Расписание турнира

12 августа, суббота
15:00. «Сибирь» – «Куньлунь Ред Стар»
19:00. «Металлург» Мг – «Трактор»

14 августа, понедельник
15:00. «Трактор» – «Сибирь»
19:00. «Металлург» Мг – «Куньлунь Ред Стар»

15 августа, вторник
15:00. «Куньлунь Ред Стар» – «Трактор»
19:00. «Сибирь» – «Металлург» Мг

Турнир, посвящённый памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана, проводится с 1992 года. Рекордсменом по победам, является конечно же, местный «Металлург».

На этот турнир вместо прошлогоднего победителя «Авангарда» в Магнитогорск приедет «Куньлунь». Майк Кинэн, несколько лет отработавший в «Металлурге», постарается не упасть в грязь лицом перед знакомой публикой. А чем не вызов для Ильи Воробьёва — постараться обыграть своего бывшего наставника? Не затеряются и «Трактор» с «Сибирью», которые не в первый раз будут выступать на мемориале Ромазана.

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Кубок Губернатора Нижегородской области

Справка:
Место: г. Нижний Новгород
Время проведения: с 1 по 7 августа
Участники: «Торпедо (Нижний Новгород), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Салават Юлаев» (Уфа), «Металлург» (Новокузнецк), «Спартак» (Москва).

Расписание турнира

1 августа, вторник
12:00. «Ак Барс» — «Автомобилист»
15:00. «Спартак» — «Металлург» Нк
19:00. «Торпедо» — «Салават Юлаев»

2 августа, среда
15:00. «Металлург» Нк- «Автомобилист»
19:00. «Торпедо» — «Ак Барс»

3 августа, четверг
15:00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
19:00. «Автомобилист» — «Спартак»

4 августа, пятница
15:00. «Салават Юлаев» — «Спартак»
19:00. «Торпедо» — «Металлург» Нк

5 августа, суббота
15:00. «Металлург» Нк- «Ак Барс»
19:00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

6 августа, воскресенье
15:00. «Ак Барс» — «Спартак»
19:00. «Торпедо» — «Автомобилист»

7 августа, понедельник
13:00. «Металлург» Нк — «Салават Юлаев»
19:00. «Торпедо» — «Спартак»

Солидный состав собрался и на турнире в Нижнем Новгороде. В этот раз команде Петериса Скудры будет крайне непросто выиграть. Устроивший оптовые закупки и не жалеющий средств «Автомобилист» захочет доказать, что на Урале появился ещё один топ-клуб. Сменивший вратарей и потерявший Капризова «Салават» с финским тренером Вестерлундом попробует жить по-новому. Результаты трансферной политики Леонида Вайсфельда могут быть видны уже на предсезонных турнирах.

Новая жизнь с новым тренером и новыми легионерами началась и у «Спартака». Состав у красно-белых позволяет рассчитывать как минимум на выход в плей-офф КХЛ, но доказывать свою силу нужно уже сейчас. А вот «Ак Барс» в межсезонье заполучил у «Кузни» семь игроков и освободился от Михаила Варнакова, получавшего 100 млн рублей в год. Кроме того, в Казань возвращается Данис Зарипов, с ним команда Билялетдинова точно будет претендовать на высокие места. Шестым участникам Кубка губернатора Нижегородской области стал новокузнецкий «Металлург», готовившийся к сезону в ВХЛ. Матчи с участниками более сильной лиги «Кузне» точно не помешают.

Мемориал Виктора Блинова

Справка:
Место: г. Омск
Время проведения: с 15 по 19 августа
Участники: «Авангард» (Омская область), «Барыс» (Астана, Казахстан), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Амур» (Хабаровск), «Югра» (Ханты-Мансийск)

Расписание турнира

15 августа, вторник
15:00. «Амур» — «Автомобилист»
19:00. «Авангард» — «Югра»

16 августа, среда
15:00. «Барыс» — «Югра»
19:00. «Авангард» — «Амур»

17 августа, четверг
15:00. «Автомобилист» — «Барыс»
19:00. «Амур» — «Югра»

18 августа, пятница
15:00. «Барыс» — «Амур»
19:00. «Автомобилист» — «Авангард»

19 августа, суббота
13:00. «Югра» — «Автомобилист»
17:00. «Авангард» — «Барыс»

Турнир памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова проводится с 1982 года и является одним из старейших. В 2015 и 2016 годах турнир не проводился из-за раннего начала чемпионата КХЛ. И вот после двухлетнего перерыва организаторы перенесли сроки и возродили мемориал В. Блинова. На этот раз в Омск пожалует обновлённая «Югра» с Игорем Захаркиным и легионерами, и усилившийся экс-защитником «Ак Барса» и участником Кубка мира Михалом Йорданом «Амур». Компанию им составят «Барыс» и «Автомобилист». Фаворитом же турнира всё равно выглядят хозяева.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Барыс ХК Металлург Мг ХК Сочи ХК Торпедо
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