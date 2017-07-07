Сергачёв: сначала расстроился обмену в «Тампу», но родители меня поддержали

19-летний защитник Михаил Сергачёв недавно был обменян из клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» в команду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист рассказал, какие чувства испытывал в первые минуты после сделки, о поддержке родителей, общении с Никитой Кучеровым, особых качествах главного тренера Джона Купера и генерального менеджера Стива Айзермана.

Якупов: у меня никогда не было проблем со сборной, это самое кайфовое время О карьере в НХЛ, переходе в «Колорадо», помощи Тарасенко, контракте Макдэвида и сборной России – в интервью с Наилем Якуповым.

«Считаю, что у меня приличный шанс заиграть в «Тампе»

— Какими были ваши первые впечатления после обмена из «Монреаля» в «Тампу»?

— Я не ожидал этого обмена. Не сказать, что он дался мне тяжело. Первые пять минут расстроился, но потом поговорил с родителями, они меня поддержали. Увидели в этом новые возможности, новый шанс. Считаю, что у меня приличный шанс заиграть в «Тампе».

— Вас выбрали на драфте 2016 года в первом раунде под девятым номером. Стало шоком, что «Монреаль» расстался с одним из ведущих проспектов?

— Это бизнес. Расстраиваться и обижаться на кого-то бессмысленно. За карьеру тебя могут обменять 15 раз. Меня обменяли, потому что «Монреалю» нужен был хороший нападающий. Без моего обмена они его получить не могли.

Я не ожидал этого обмена. Не сказать, что он дался мне тяжело. Первые пять минут расстроился, но потом поговорил с родителями, они меня поддержали.

— В итоге взяли Джонатана Друена.

— Да. Им был нужен этот франкофон, который забивает голы и которого будут любить фанаты. Он сам туда хотел, на самом деле.

«Монреаль» мог оставить Радулова, но подписал Прайса на $ 10,5 млн и решил иначе»

— Как дела у Никиты Щербака, успели с ним попрощаться перед уходом?

— Переписывались. Мне кажется, у него всё будет хорошо. Он прибавил и как игрок, и как человек. Развивается в нужном направлении, «Монреаль» за ним следит.



— Стал для вас удивлением тот факт, что Александр Радулов не смог подписаться в «Монреале» и будет выступать за «Даллас»?

— Не стал, так как они только что подписали Кэри Прайса на $ 10,5 млн. Подписали Друена, Гальченюка. Они могли оставить Радулова, но решили иначе. Думаю, подпишут Маркова.



— Покинул команду и защитник Алексей Емелин.

— Да. Его забрал «Вегас» и сразу обменял в «Нэшвилл». Этого я не ожидал. «Хищникам» нужны защитники, которые умеют обороняться. У них сильный топ-4 в обороне, парни часто подключаются в атаку. А ребята, играющие в третьей паре, будут обороняться. Емелин — очень сильный защитник. Он и в топ-4 может сыграть. С Ши Уэбером играл, забивал шайбы, набирал очки. Хорошо обороняется, играет в тело. Алексей — универсал.



— Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен специфический человек. Весёлый, с необычным поведением. Часто удавалось общаться?

— Я с ним не очень много общался. Не видел, чтобы он переговаривался с игроками. Но наслышан об этом.

«Купер – нетипичный тренер, а Айзерман – нетипичный генменеджер»

— В «Тампе» складывается большая российская диаспора.

— Это очень приятно. Пообщаться, по-русски поговорить. Много молодых проспектов моего возраста, а есть и моложе. Уже успел пообщаться с Кучеровым. Он сказал: «Тебе понравится в Тампе». Город спокойный, есть куда сходить и где погулять.



— С Василевским тоже пообщались?

— С ним и с Наместниковым пока не знаком, а вот с Кучеровым говорили.



— В Тампе комфортные условия для проживания, это тоже плюс?

— Да. Посмотрим, как обживусь, я же там ещё не играл.



— Удивились ли тому, что Александр Волков из ВХЛ поехал в «Тампу»? Как он и Липанов проявят себя?

— Волкова оценивают высоко. Играли в кемпе — он очень хорошо катается, обладает сильным броском. Голова работает, думает, что делает на льду. Не зря его подписали. А Липанов немного другой, более техничный центральный нападающий. Худой, маленький, хотя сейчас подрос. Быстрый. Даже не знаю, с кем его сравнить в НХЛ. Хорошо играет в пас.

— Ваш агент считает, что велики шансы в первый же год пробиться в основу. В «Тампе» будет легче, чем в «Монреале», как считаете?

— Я сильно не следил за защитниками команды. Смотрел, кто есть в составе. Но меня особо не волнует, кто там играет. Всё зависит только от меня. Если буду хорошо играть, то пробьюсь в основной состав. И наоборот.



— Какие впечатления оставил главный тренер Джон Купер?

— Он нетипичный тренер. В основном тренеры общаются с хоккеистами с опаской, особо карт не раскрывают, ничего не говорят.

У нас в Тампе отложили самолёт на 14 часов, не могли вылететь. Айзерман сидел с нами и разговаривал. Отвлекал нас от этого всего.

— А он раскованный?

— Да. Спокойный, с ним очень легко. Он оставил положительные впечатления.



— Фигура генменеджера «Лайтнинг» Стива Айзермана тоже заслуживает внимания. Приятно, что такой человек, известный своей любовью к русским, обратил на вас внимание?

— Он, кстати, тоже нетипичный генеральный менеджер, потому что я не видел, чтобы генменеджеры заходили в раздевалку и общались с проспектами, решали их маленькие проблемы. У нас в Тампе отложили самолёт на 14 часов, не могли вылететь. Айзерман сидел с нами и разговаривал. Отвлекал нас от этого всего. К тому же Стив один из величайших хоккеистов в истории НХЛ. И просто очень хороший человек.

«Хочется и себя показать, и в сборной сыграть»

— Когда стартует лагерь новичков?

— 6 или 7 сентября.



— Какие планы на ближайшее время для поддержания спортивной формы?

— Буду тренироваться с одним очень хорошим хоккеистом, готовиться к сезону.



— Где и как отдохнули?

— Как и в прошлом году, полетели с родителями на Кипр. Это была моя инициатива, мне там понравилось. Отдыхали, валялись на пляже, купались. Хорошо отдохнули.



— Как отнеслись к решению НХЛ не ехать на Олимпиаду? Что будете делать, чтобы попадать в сборную, а также обращать на себя внимание главного тренера Олега Знарка?

— НХЛ боится Олимпиады, так как нужны страховки, лишние деньги. Если кто-то травмируется, то что делать? С этой стороны их тоже можно понять. С другой стороны, зимняя Олимпиада – это праздник хоккея. Любой хоккеист, где бы он ни играл, хочет на неё поехать. Сыграть за свою сборную, показать себя, выиграть Олимпиаду. Ты можешь всего один или два раза на неё съездить. Если ты, конечно, не Паша Дацюк (смеётся). Хочется и себя показать, и в сборной сыграть. А в остальном лучше в плей-офф попасть, чем ехать на чемпионат мира.

Всё зависит только от меня. Если буду хорошо играть, то пробьюсь в основной состав. И наоборот.

— С какой целью приехали в родной Нижнекамск, успели повидаться с друзьями?

— Нет, не успел. Ездил в Казань, защищал диплом. Свободное время в основном провожу с родителями. Я закончил колледж, теперь планирую получать высшее образование. Планирую подавать документы на юридический факультет. Буду обучаться дистанционно.