Шаг вперёд или бег на месте? Что ждёт «Авангард» в новом сезоне

Грустное дежа-вю

Концовка прошлого сезона для «Авангарда» не принесла ничего нового и удивительного – снова камнем преткновения омского клуба оказался полуфинал конференции, который «ястребы» не могут преодолеть уже пять лет; снова в плей-офф омичи потерпели поражение от «Ак Барса», который стал настоящим злым гением «Авангарда». Меняются лиги, тренеры, игроки, даже стадионы омичей и казанцев, а «ястребы» так до сих пор и не знают, как обыгрывать в матчах на вылет команду из столицы Татарстана.



Перед прошлым сезоном «Авангард» возглавил Фёдор Канарейкин, и в целом эта новость была воспринята с позитивом. Впрочем, с не меньшей радостью в Омске встречали «пожарника» Милоша Ржигу, знающего, как встряхнуть команду по ходу сезона. Или эмоционального, требовательного и живущего хоккеем Раймо Сумманена, с которым связаны все успехи клуба за последние десять лет. Наконец, Евгений Корноухов назывался тренером новой волны с блестящей тактический подготовкой, способный привести родную команду к успеху.

Итог работы этих специалистов известен: Ржига стал соавтором крупнейшего провала «Авангарда» в современной истории, когда «ястребы» не сумели попасть в плей-офф, Сумманен так и не нашёл в Омске человека, который бы относился к хоккею столь же фанатично, а Корноухова признали неопытным специалистом, который к тому же совершенно не умеет строить взаимоотношения с лидерами клуба. И это только последние примеры тренерской чехарды, которая началась в «Авангарде» в 2007 году, после увольнения Белоусова, и продолжается по сей день.

Сейчас в Омске видят в Скабелке компиляцию лучших качеств предыдущих наставников «Авангарда»: тренерскую молодость и свежий взгляд на хоккей Корноухова, требовательность Сумманена, адекватность Канарейкина.

Фёдору Канарейкину была обозначена чёткая цель – финал конференции – и предоставлен очень крепкий состав, способный даже перевыполнить задачу. Фёдор Леонидович работал честно, подкупал своим профессиональным поведением и умением вести диалог со всеми представителями хоккейного сообщества, а «Авангард» всю «регулярку» уверенно шёл на втором месте Востока, планомерно готовясь к плей-офф, по сути, ещё с Нового года. Однако плавный ход омичей по течению сезона был обусловлен не только силой «Авангарда», но и слабым выступлением «Салавата Юлаева» и «Сибири», которые ранее навязывали серьёзную борьбу «ястребам» в дивизионе Чернышева. За счёт мастерства хоккеистов «Авангард» держался на лидирующей позиции, но не раз было подмечено, что у омичей в прошлом сезоне не было какого-то определённого игрового стиля, собственного лица, изюминки.

Без лица. Почему «Авангард» Канарейкина губит отсутствие стиля «Авангард» проигрывает «Ак Барсу» со счётом 0-2 в серии. Почему главная проблема омичей – отсутствие собственного лица?

Плей-офф расставил всё по местам: «Ак Барс», много лет играющий по отлаженной системе, навязал омичам вязкий и терпеливый хоккей, в котором растворились индивидуально сильные хоккеисты «Авангарда», и «ястребы» вновь попрощались с болельщиками до следующего сезона уже в конце марта.



А в омском клубе опять начались перемены.

Фото: hawk.ru

Андрей Скабелка – новая надежда Омска

Буквально через день после вылета из плей-офф было объявлено, что контракт с Фёдором Канарейкиным «Авангард» продлевать не собирается. Почти сразу же определился основной кандидат на его место, и ещё до апрельских сборов «ястребов» возглавил Андрей Скабелка. Такая оперативность оказалась легко объяснимой: белорусского специалиста очень хотели видеть в Омске ещё прошлым летом, но тогда Скабелка остался в «Сибири». После минувшего чемпионата Андрея Владимировича отпустили из Новосибирска с лёгким сердцем, и он, недолго думая, возглавил «Авангард».



Трудно найти в этом тренерском переходе хоть что-то нелогичное и непонятное. Скабелка сделал из скромной «Сибири» команду-конфетку, но в прошлом сезоне команда не удержала набранную высоту, а главный тренер явно выработал все свои ресурсы в Новосибирске и нуждался в новом вызове. В «Авангарде» же продолжают поиски тренера, способного как минимум вернуть омичей в топ-4 команд по итогам «регулярки», а Скабелка совсем недавно показывал такой результат с «Сибирью», обладающей гораздо меньшими возможностями, чем «Авангард».



Сейчас в Омске видят в Андрее Владимировиче компиляцию лучших качеств предыдущих наставников «Авангарда»: тренерскую молодость и свежий взгляд на хоккей Корноухова, требовательность Сумманена, адекватность Канарейкина. Вполне возможно, что и у Скабелки найдутся проблемные зоны, но сейчас думать об этом слишком рано. Белорусский специалист должен дать «Авангарду» игровой стиль, узнаваемый почерк, по которому так соскучились в Омске за прошлый сезон. Это прежде всего игровая модель «пять в защите, пять в атаке», о постановке которой было рассказано на первых же встречах тренера с командой в апреле. Это пресловутый вертикальный хоккей, не терпящий задержки шайбы в средней зоне и долгих раскатов при переходе от обороны в атаку. Кроме того, Скабелка – приверженец атакующего и напористого стиля, которому будет очень рад омский болельщик, привыкший в последнее время видеть свою команду пляшущей под дудку соперника в матчах с топовыми клубами.

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Фото: hawk.ru

Деньги будут, вы только выигрывайте

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев за три года своей работы в клубе настолько часто говорил о том, что «Авангард» пытается жить в условиях жесточайшей экономии, что в Омске, кажется, стали привыкать к тому, что второй раунд плей-офф – потолок для «ястребов», а слова о финале конференции – не более чем дань уважения прошлому клуба, когда «Авангард», обладая большими финансовыми возможностями, был одной из самых стабильных и сильных команд в российском хоккее.

Создавалось впечатление, что в бюджете клуба попросту не заложены средства на глубокое продвижение омичей в играх на вылет и «Авангард» превратился в социальный проект, призванный поддерживать интерес к хоккею в не самом спортивном регионе, но не существующий для решения высоких задач. Положение дел усугубляла ситуация с местными спонсорами, ни один из которых не собирается помогать «Газпрому» в финансировании «ястребов», что недавно подтвердил куратор «Авангарда» Александр Дыбаль.

Омским болельщикам можно не переживать, что на условный выход в финал Кубка Гагарина их любимому клубу не хватит денег и мотивации.

Но этим летом у поклонников команды появилась надежда, что «Авангард» всё же собирается решать серьёзные спортивные задачи и в этом есть заинтересованность у титульного спонсора. Всё тот же Дыбаль на открытии Кубка «Газпромнефти» в Омске заявил о сохранении стабильного финансирования «ястребов», а также о том, что заветный выход в полуфинал КХЛ простимулирует «Газпром» на дополнительные расходы на «Авангард» в следующем сезоне.

Скабелка: если «Авангард» выйдет в полуфинал, то бюджет может быть увеличен

После этого вполне можно говорить, что результат «Авангарда» напрямую повлияет на будущее команды и «ястребы» сами станут кузнецами своего счастья, а омским болельщикам можно не переживать, что на условный выход в финал Кубка Гагарина их любимому клубу не хватит денег и мотивации.

Фото: hawk.ru

Ставка на шведов и омских воспитанников

«Авангарду» в межсезонье пришлось не только привычно сменить тренера, но и серьёзно поработать на трансферном рынке, чтобы собрать новую команду. После ухода из клуба Владимира Соботки, Ильи Зубова и Александра Кучерявенко у омичей развалилась центральная ось, но с этой проблемой, по крайней мере на бумаге, «Авангард» разобрался уже к началу июля.



На роль первого центрфорварда команды был подписан Юхан Сундстрем, один из самых заметных хоккеистов в европейских чемпионатах прошлого сезона. Шведский нападающий большую часть карьеры провёл во «Фрелунде», с которой дважды выиграл хоккейную Лигу чемпионов и один раз чемпионат Швеции. У Сундстрема есть небольшой опыт игры в НХЛ, а последние несколько сезонов Юхан активно привлекается к играм за национальную сборную.



Также центральным игроком «ястребов» стал Михаил Фисенко, известный в России по выступлениям за «Амур» и «Адмирал». Фисенко – типичный двусторонний нападающий, потенциал которого, впрочем, ещё не раскрыт до конца.



Ещё одним хоккеистом на ключевой позиции в «Авангарде» станет омский воспитанник Дмитрий Жукенов, два года показывавший завидную результативность в Северной Америке, играя за клуб «Шикутими» из QMJHL. Кроме того, возвращён в Омск из Новокузнецка центральный нападающий Кирилл Семёнов, адаптировавшийся к КХЛ в прошлом сезоне в составе «Кузни».



Помимо ухода Соботки и Зубова серьёзной потерей для «Авангарда» может стать уход в ЦСКА Антона Бурдасова, который полюбился омичам за пробивную мощь и убойный кистевой бросок. Челябинец переехал в Москву в результате обмена, а заменить Бурдасова в Омске призван Дмитрий Кугрышев, не подошедший под игровую модель «армейцев», зато прекрасно выступавший в «Сибири» под руководством Скабелки.

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Из других приобретений «ястребов» отметим подписание чемпиона мира Денниса Эверберга, который стал четвёртым шведом в команде, добротного защитника-домоседа Максима Березина и взятого из разваливающегося «Динамо» Анселя Галимова.



Нынешняя селекция омичей, очевидно, направлена на создание одного звена-лидера, в котором, по задумке Андрея Скабелки, будут играть иностранцы. «Авангард» уже заполнил легионерскую заявку на следующий сезон, но весьма возможен вариант, при котором в Омске подпишут ещё одного зарубежного игрока, причём речь идёт как раз о нападающем в звено к шведам. Создание лидирующей линии – привычный метод для Андрея Скабелки: в лучшие годы в Новосибирске его главной надеждой были Йонас Энлунд, Ярно Коскиранта и тот же Дмитрий Кугрышев, а в прошлом сезоне «Сибирь» тащила связка Шумаков — Шалунов.

Главный вопрос начала сезона для «Авангарда» заключается в том, потянут ли шведы бремя лидерства. «Ястребы» взяли в состав хоккеистов с хорошим резюме, но для нашей лиги они пока являются котами в мешке, и нет никакой гарантии, что Сундстрём и Эверберг смогут вести омичей за собой.



Если же ставка «Авангарда» сыграет, то в Омске может получиться отличная команда, ведомая ансамблем из четырёх шведов при поддержке проводящего лучшие годы карьеры Николая Лемтюгова, временами взрывающегося Александра Пережогина, креативного Кугрышева и целой поросли молодых талантов.

Новые надежды на светлое будущее

Летом, до начала даже первых предсезонных матчей, трудно рассуждать о перспективах какой-либо команды и турнирных раскладах в таблице конференции. Пока можно сказать лишь то, что на Востоке в следующем сезоне должна произойти смена лидера. «Металлург» чуть ли не официально объявил начало перестройки, расстался со многими лидерами и вряд ли будет всерьёз претендовать на третий кубок Гагарина. «Ак Барс» остался при своих, сохранив состав прошлого года и точечно усилив его энхаэловцем Антоном Ландером и ветераном Данисом Зариповым.

«Ястребы» взяли в состав хоккеистов с хорошим резюме, но нет никакой гарантии, что Сундстрём и Эверберг смогут вести омичей за собой.

Очевидно, главным конкурентом «ястребов» не только в конференции, но и в дивизионе станет «Салават Юлаев», собирающий на следующий год очень серьёзную команду под руководством матёрого специалиста Вестерлунда. Многие специалисты отмечают, что как раз омичи и уфимцы, поменявшие летом вектор развития и серьёзно обновившие состав, станут главным претендентами на выход в финал Кубка Гагарина со стороны Востока.

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Но для «Авангарда», как мы знаем, главной целью на сезон станет преодоление второго раунда плей-офф. И это не означает, что дальше пройти у омичей нет шансов, просто для клуба и болельщиков это будет важным психологическим моментом, показателем правильности выбранного пути, а также возможностью строить команду на будущее, не прибегая следующим летом к очередным масштабным перестановкам.