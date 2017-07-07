История одного бомбардира. Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс»

Юность в Челябинске и отказ от НХЛ

В далёком 1996 году Данис Зарипов впервые появился на карте хоккейной России. Уроженец Челябинска и воспитанник «Мечела» тогда впервые попал в заявку команды на первый сезон Суперлиги, но для дебюта на льду 15-летний талантливый юниор ещё не созрел и не провёл в том сезоне ни одной минуты на льду за взрослую команду.



В следующем сезоне «Мечел» оказался во второй лиге российского хоккея, и именно тогда состоялся дебют Даниса на взрослом уровне: Зарипов провёл 10 матчей за челябинцев, но заработать первые очки в большом хоккее форварду не удалось. По ходу того чемпионата Зарипов засветился также в «Звезде» из Чебаркуля, выступавшей в четвёртом по силе дивизионе, а уже летом Данис принял решение попробовать свои силы в Америке. В 17 лет россиянин стал игроком команды «Свифт Каррент Броконс» из Западной хоккейной лиги, и в первом же сезоне ему удалось неплохо проявить себя. Проведя полноценный регулярный чемпионат, Зарипов набрал 31 очко за результативность и забросил 23 шайбы, но в плей-офф «Броконс» не удалось продвинуться далеко, а Данис в шести матчах набрал лишь одно очко за результативную передачу.

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Однако, несмотря на достаточно успешное выступление, Зарипов решил не задерживаться в Северной Америке и уже на следующий год вновь стал игроком «Мечела». Как вспоминал позднее нынешний главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан, работавший с Зариповым в «Броконс», Данис показал себя техничным и юрким хоккеистом, но ему было очень трудно адаптироваться к жизни в другой стране. Таким образом, заскучавший по комфорту родной России Данис уже в 18 лет расстался с мечтами об НХЛ, и, оглядываясь на свою карьеру, сейчас вряд ли об этом жалеет.

Данис уже в 18 лет отмёл мечты об НХЛ, и, оглядываясь на свою карьеру, сейчас вряд ли об этом жалеет.

После возвращения из Америки Зарипов сумел закрепиться в основном составе «Мечела», но тогда нельзя было сказать, что в Челябинске подрастает будущий супербомбардир. За два года Зарипов ни разу не набрал и 20 очков за регулярный чемпионат, а в плей-офф «Мечел» задерживался ровно на три игры стартового раунда.



Тем не менее на Даниса положил глаз один из лидеров российского хоккея «Ак Барс», который очень хотел видеть его в своём составе, и выкупил остававшийся год контракта хоккеиста с «Мечелом» за смешные по нынешним временам деньги – 3 млн рублей. Так началась эпоха Зарипова в «Ак Барсе», продлившаяся долгих 12 лет.

Казанский бриллиант

Первый год в Казани Зарипов потратил на притирку в новом коллективе, необходимую молодому форварду, только что переехавшему из родного скромного клуба в топовую команду российского чемпионата. Первое время его статистика не сильно отличалась от результатов в Челябинске, и Данис зарабатывал себе авторитет разве что трудолюбием и нацеленностью на ворота. В сезоне-2002/03, втором в «Ак Барсе» для Зарипова, он совершил небольшой прорыв в личной статистике, настреляв за «регулярку» 16 шайб и добавив к ним 10 результативных передач. Этот чемпионат стал лучшим для Зарипова с момента возвращения из Америки, однако в кубковых матчах Данис в пяти матчах не помог своей команде ни одним набранным очком, а казанцы вылетели в первом же раунде, проиграв «Ладе».



В следующем сезоне Зарипову вновь не удалось стать лидером команды, в 52 матчах он набрал всего 13 очков, и показалось, что ставка на Даниса не сыграла и «Ак Барс» зря потратил силы и деньги на приобретение челябинца.



Но уже на следующий год в НХЛ наступил локаут, и это событие стало знаковым для казанского клуба. Нет, речь не о том, что в «Ак Барсе» в сезоне-2004/05 удалось собрать такую звёздную команду, которой позавидовал бы и нынешний СКА, а о приезде в Казань Алексея Морозова, чей переход оказался в тени приобретений Ковальчука, Ковалёва, Хабибуллина, Ричардса и Лекавалье. Но вышеперечисленные звёзды мирового хоккея вернулись в НХЛ после окончания локаута, а Морозов, приехавший в Казань из «Питтсбурга», где одно время играл в звене с Марио Лемье, решил не возвращаться в стан «пингвинов» и на многие годы стал лидером и символом «Ак Барса». Но не в одиночку, а на пару с Зариповым, который будто бы ждал, когда в его команде окажется такой мастеровитый и опытный партнёр.



К двум крайним форвардам Зарипову и Морозову главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поставил «центрить» Сергея Зиновьева и, сам того не подозревая, создал одну из лучших троек нападания, которую только видел российский хоккей. Данис Зарипов стал важнейшим элементом этой грозной атакующей силы, показал себя прирождённым снайпером и хоккеистом, который всегда идеально находит момент для заброшенной шайбы. С сезона-2005/06 у Даниса начался стремительный карьерный взлёт, уже весной 2006 года Зарипов в качестве одного из лидеров «Ак Барса» привёл казанцев к чемпионскому титулу, а в следующем сезоне форвард набрал 62 (32 + 30) очка в регулярном чемпионате, уступив по этому показателю только Морозову. В плей-офф-2007 тройка Морозов-Зиновьев-Зарипов и вовсе была неудержима, «Ак Барс» уверенно шёл к защите титула и второму подряд трофею, но в финале всю хоккейную Казань шокировал магнитогорский «Металлург», вырвавший победу в решающем матче на льду «Татнефть-Арены».



«Ак Барсу» и его лидерам удалось с честью выдержать испытание этим тяжёлым поражением. Зарипов, ставший к тому моменту лидером не только в клубе, но и в сборной, продолжал великолепно работать в составе казанцев, набирая не менее 55 очков за сезон. В 2008 году Данис стал одним из творцов долгожданной и драматичной победы сборной России на льду Квебека, а через год Зарипов вместе с «Ак Барсом» выиграл первый в истории Кубок Гагарина. К тому моменту Зиновьев уже покинул казанскую команду, а с Морозовым и Зариповым стал играть Нико Капанен, ещё один знаковый хоккеист золотой эпохи «Ак Барса» на заре КХЛ.

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В следующем чемпионате Даниса преследовали травмы, а самая серьёзная и обидная из них подстерегла его в самом начале плей-офф. Форвард оказался вне игры после первой же игры стартового раунда и не смог помочь команде вплоть до конца сезона, который второй год подряд стал для казанцев триумфальным. Несмотря на потерю сначала Зарипова, а потом ещё и Морозова, «Ак Барс» вновь выиграл Кубок Гагарина, а живые легенды клуба наблюдали за этим сквозь заградительное стекло ледового дворца в Балашихе, где казанцы сломили сопротивление ХК МВД в седьмой игре финала.

Жертва перестройки и новый вызов в Магнитогорске

Тот успех стал на данный момент последним в истории «Ак Барса», но вряд ли в этом стоит винить Зарипова. Данис хоть и не набирал уже по 60 очков за сезон, но продолжал оставаться полезным и результативным лидером казанцев вплоть до своего ухода из команды. Расставание «Ак Барса» со своим символом произошло летом 2013 года, после того как казанцы потерпели обиднейшее поражение в плей-офф от «Трактора», упустив победу со счёта 3-1 в серии в свою пользу. Возможно, именно это болезненное поражение и подтолкнуло «Ак Барс» к смене поколений и омоложению состава. Разумеется, в эту концепцию никак не вписывались Данис Зарипов и Алексей Морозов, тем более что их контракты подошли к концу. И продлевать их руководство казанцев не собиралось.

Зарипов с удовольствием принял предложение «Магнитки», где с его приходом зародилась новая для КХЛ команда –династия.

Алексей Морозов отправился в ЦСКА, где провёл один сезон, а затем завершил карьеру игрока и стал хоккейным функционером. Зарипов же явно планировал ещё поиграть и с удовольствием принял предложение «Магнитки», где с его приходом зародилась новая для КХЛ команда –династия. Этим переходом Данис отлично перезагрузил свою карьеру, вновь превратившись в опаснейшего форварда с убойным броском и идеальным выбором позиции. Звено Мозякин-Коварж-Зарипов стало самым ярким в российском хоккее после казанской тройки, и вновь незаменимым элементом этой системы стал Зарипов.

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В Магнитогорске Данис выиграл ещё два Кубка Гагарина, что позволило ему в 36 лет стать самым титулованным российским хоккеистом в истории КХЛ, а в минувшем чемпионате состоялась долгожданная встреча Зарипова и «Ак Барса» в плей-офф, и форвард словно бы вернул казанскую публику в 2009 год, когда удержать Зарипова на льду было практически нереально. Теперь Данис радовал магнитогорских болельщиков, а в Казани кусали локти, с горечью понимая, что без перемены обстановки Зарипов вряд ли показывал бы такие блестящие результаты.

Амнистия от Билялетдинова и возвращение домой

Этим летом закончился контракт Даниса с «Металлургом», и сразу же поползли слухи о возвращении Зарипова в Казань. В Магнитогорске прекрасно понимают, что за последние годы клуб и так выиграл достаточно, а сейчас пришло время обновлять состав, остававшийся неизменным четыре года, и строить команду на перспективу. Карьера Зарипова недалека от завершения, и рассчитывать на форварда на долгий срок не приходится, да и сам Данис наверняка не прочь повесить коньки на гвоздь именно в Казани, ставшей для него вторым домом.



Интересно, что Зарипов мог вернуться в «Ак Барс» ещё прошлым летом, но тогда переход заблокировал лично Зинэтула Билялетдинов, посчитавший, что Данис не впишется в выстраиваемую им модель игры, и побоявшийся личностных конфликтов с характерным форвардом. Трудно сказать, что изменилось в позиции тренера через год, но теперь Билялетдинову всё же придётся вновь работать с Зариповым, которого он сделал звездой с десяток лет назад, и почему-то кажется, что маститому тренеру удастся как подобрать Данису партнёров, так и найти с ним общий язык.

Вряд ли переход Даниса Зарипова в «Ак Барс» станет самым громким в это межсезонье, но самым красивым – точно.

Вряд ли переход Даниса Зарипова в «Ак Барс» станет самым громким в это межсезонье, но самым красивым – точно. Опытнейший игрок возвращается в ту команду, где превратился из рядового игрока в элитного бомбардира, из скромного паренька с Урала – в лидера национальной сборной и пятикратного чемпиона страны. Зарипов возвращается в то место, где он проводит весь отпуск, где он открыл завод по производству клюшек и тренировочный центр, наконец, в то место, где живёт его мама. Данис снова будет выступать за «Ак Барс», чтобы вернуть казанцам чемпионский дух и вкус больших побед, а затем, через несколько лет, завершить карьеру под овации благодарной «Татнефть-Арены».