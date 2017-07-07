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Красота дня
Текст: «Чемпионат»

Красота дня. Жена Даниса Зарипова, вернувшегося в «Ак Барс»

В рубрике «Красота дня» — Алла, супруга четырёхкратного обладателя кубка Гагарина Даниса Зарипова, подписавшего контракт с «Ак Барсом».
7 июля 2017, пятница. 19:00. Хоккей

Сегодня, 7 июля, «Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Соглашение между игроком и командой рассчитано на два года. Последние три сезона хоккеист провёл в магнитогорском «Металлурге». За казанскую команду Данис выступал 12 лет и теперь фактически возвращается домой. Вместе с ним в столицу Татарстана поедет и супруга Алла.

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Алла и Данис вместе уже несколько лет. 10 декабря 2016 года у пары родилась дочка Ариана. Для Зарипова это уже второй ребёнок, у него есть сын Артур от первого брака.

Зариповы тщательно скрывают личную жизнь, об Алле практически ничего не известно. На своей страничке в «Инстаграме» девушка выкладывает фотографии с летнего отдыха, а также с хоккейных матчей, где она вместе с другими жёнами игроков поддерживает команду любимого.

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В прошлом сезоне Зарипов выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17». Фантастические цифры для 36-летнего хоккеиста! Кроме того, Данис попутно установил несколько рекордов лиги. В серии с «Барысом» Зарипов сделал три хет-трика — невероятное достижение! Помимо этого нападающий повторил рекорд Дадонова по количеству голов в одном плей-офф КХЛ — 15 шайб.

После объявления об уходе из «Металлурга» Данис выступил с трогательной речью в адрес магнитогорских болельщиков. «О такой поддержке нельзя было и мечтать! Я всегда чувствовал тепло трибун и старался в каждом матче дарить вам только положительные эмоции. Никогда не забуду годы, проведённые в «Металлурге», всегда буду помнить, что здесь в меня верили и дали возможность играть с выдающимися партнёрами. «Металлург» навсегда останется в моём сердце!» — заявил Зарипов.

Теперь Даниса ждёт новый вызов. С казанской командой он уже выиграл два кубка Гагарина, успел стать кумиром и главным врагом местной публики. Зарипову предстоит вернуть любовь фанатов «Ак Барса», а главное — вернуть в Казань кубок. Получится ли это у великого хоккеиста?

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Данис Зарипов Красота дня Фото
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