«Как удалось похудеть? Две недели пьянки». Назаров – читателям «Чемпионата»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата» в официальном сообществе раздела «Хоккей» в социальной сети «ВКонтакте», поделился мнением относительно перспектив и усиления команды на сезон, оценил игру Наиля Якупова и Дамира Шарипзянова, вспомнил о годах, проведённых в НХЛ, и назвал любимый бой между тафгаями. Не обошлось и без юмора: на вопрос о похудении Назаров ответил, что решить проблему с лишним весом ему помогли пьянки и отсутствие закуски. «А если серьёзно, то только спорт», — добавил следом смеющийся 43-летний специалист.

«Новая диета: две недели пьянки. Без закуски. Просто пьёшь две недели»

— Бой между какими тафгаями вы бы ещё раз хотели увидеть?

— С удовольствием посмотрел бы на бой Проберта и Доми. Это было шикарно и по продолжительности, и по качеству самого боя.



— Какие планы у команды на сезон, планируется ли усиление состава, как проявляют себя новички?

— Усиление состава планируется, потому что всегда ищем, где-то что-то подсмотрим, кто-то позвонит. Задачи на сезон – безусловное попадание в плей-офф и хорошее выступление там. Благодарен ребятам, что тренируются, выдерживают нагрузки. Благодарен и руководству, что предоставили нам много льда. Потому что сейчас лёд мы арендуем.

— Если бы у Рыспаева прекратилась дисквалификация, пригласили бы вы его к себе в команду? Будут ли в «Нефтехимике» тафгаи?

— Прошлогодний посыл лиги нам понятен. Наверное, игроков-тафгаев в КХЛ уже не будет. Думаю, что от драк никто не застрахован, они в хоккее всегда были. Посмотрим, чем это всё закончится.



— Андрей Викторович, есть ли у вас татуировки и что вы предпочитаете из еды?

— Татуировок у меня нет. Могу поесть любую кухню, начиная от японской и заканчивая корейской. Главное, чтобы это было вкусно, в меру и продукты были свежие.



— Как вам удалось похудеть?

— Новая диета: две недели пьянки без закуски. Просто пьёшь две недели. На третью неделю ты уже понимаешь, что сбросил 10 килограммов (смеётся). А если серьёзно, то только спорт.

Сергачёв: сначала расстроился обмену в «Тампу», но родители меня поддержали Обмен из «Монреаля» в «Тампу», общение с Кучеровым, Купером и Айзерманом, Олимпиада и сборная – в интервью с защитником Михаилом Сергачёвым.

«Нижнекамск – красивый город. Для тех, кто не был, – тут сумасшедшая рыбалка!»

— Планируете чередовать вратарский тандем Ежов — Макаров или будете кого-то наигрывать первым номером?

— Спасибо руководству, что разрешили мне воплотить в жизнь этот тандем. Разговаривал с обоими ребятами. Сперва отдадим предпочтение тому, кто лучше проявит себя летом. Обоим дадим шанс. Могу сказать, что мы делаем ставку на вратарей.



— Как оцениваете легионеров клуба?

— Брюле и Секстон остались. Пришли Ганзл и Ро. Это четыре наших столба. Рассчитываем, что они покажут хорошую игру. Что будут тащить команду, отрабатывать свои большие контракты.

Прошлогодний посыл лиги нам понятен. Наверное, игроков-тафгаев в КХЛ уже не будет. Думаю, что от драк никто не застрахован, они в хоккее всегда были.

— Ищете пятого легионера?

— Очень много предложений на пятую позицию легионера. Но нужен человек, который впишется в концепцию тренерского штаба, в понимание структуры клуба — по деньгам и по другим вопросам. Пока ищем.



— Как вам в Нижнекамске, где живёте?

— Пока живу на шикарной базе. Кормят, поят, каждый день меняют постель. Бельё чистое, всё нормально. Нижнекамск – красивый город. Для тех, кто не был, – тут сумасшедшая рыбалка! Я, правда, ещё не рыбачил.



— Как команда планирует работать с болельщиками?

— Уже начали. Буквально накануне мы ездили в пионерский лагерь «Юность». Присутствовало более 500 наших юных болельщиков. Они очень дружно кричали: «Мы любим «Нефтехимик». Ребята набрались позитивных эмоций, увидели, что за них болеют. Это будущее любого клуба. С болельщиками будем проводить различные акции, пресс-служба постоянно рассказывает мне о таких вещах.



— Защитник Никита Нестеров подписал контракт с ЦСКА. Будь у «Нефтехимика» возможность, пригласили бы его к себе?

— Нестерова я знаю с тех пор, когда он ещё был маленьким. Он уже тогда выделялся. Такова жизнь: клубы, у которых лучшие финансовые возможности, приглашают лучших хоккеистов. Но мы не отчаиваемся. Растим своих ребят, которые должны играть не хуже.



— Интересен ли вам кто-то из игроков московского «Динамо»?

— Безусловно, называлась пара фамилий. Но опять же, нам тяжело конкурировать в финансовом плане с грандами. Поэтому все переговоры уходят в сторону, больше надеемся на свои силы.

«Мнацян и Рыспаев – друзья. В их драке была бы дружеская ничья»

— В прошлом году «Реактор» дошёл до финала Кубка Харламова. Кого из ребят можете выделить, кого планируете подтягивать к основе?

— Сейчас с нами тренируются семь ребят из того состава, включая вратаря. Все талантливые, у каждого из них будет будущее в КХЛ. Все семь сразу заиграть физически не смогут. Одного-двух заиграем. Те, кто сразу не попадёт в состав, будут проходить через ВХЛ. Мы подписали контракт с Пермью. Но никто на них крест не ставит.



— Как отнеслись к исключению новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ и не боитесь ли, что удар по провинциальным командам из небольших городов будет продолжен?

— Это не мой вопрос. Я здесь только для тренировок. Буду выполнять свою работу хорошо. Есть другие люди, которые за это отвечают и получают зарплату.



— Кто бы победил в драке — Самвел Мнацян или Дамир Рыспаев?

— Насколько мне известно, они дружат. Наверное, драка не получилась бы столь зрелищной. Это моё личное мнение. Дамира я видел в спарринге, Самвела – один-два раза. Оба умеют драться. Наверное, была бы дружеская ничья.



— Нравится быть хоккейным тренером?

— Тренерская профессия интересная, эмоциональная. Приходится много общаться: начиная с хоккеистов и заканчивая агентами. Телефон не умолкает, иногда приходится его выключать.



— Считаете приобретение Ильи Ежова самым громким трансфером «Нефтехимика» в сезоне?

— Я бы так громко не говорил. Илья – сильный хоккеист, я его очень хотел приобрести.



— Кого ещё можно взять в «Нефтехимик»? Это будет молодёжь или опытные хоккеисты?

— При нашем положении лучше найти молодого хоккеиста, постараться его раскрыть, показать его лучшие стороны. Но опять же, надо смотреть, насколько это всё будет оправданно.

«Природа возьмёт своё, Якупов покажет себя»

— Почему решили отказаться от американского паспорта?

— Это личное, отвечу так. Да, у меня только российское гражданство. У всех разные дороги, разная жизнь. Я для себя сделал выбор. Живу в Челябинске.



— Как вы относитесь к Евгению Артюхину, нет ли желания пригласить его в «Нефтехимик»?

— Думаю, Женя не сказал последнего слова. Это мощный и сильный игрок. Если взять его карьеру, то года четыре назад его неправильно вели, приписывая амплуа жёсткого хоккеиста. Он тонкий хоккеист, физически очень сильный. Но мы не можем ему предложить тех денег, которые он хочет.



— Как оцените подписание Александром Радуловым контракта с «Далласом»?

— Саша большой молодец. Мне нравится его карьера как хоккеиста и человека. На мой взгляд, у него большое будущее.

Новая диета: две недели пьянки без закуски. Просто пьёшь две недели, а на третью ты уже понимаешь, что сбросил 10 килограммов.

— Будь вы президентом КХЛ, что поменяли бы в лиге и что оставили? Как вам расширение лиги на восток?

— Да, идём на восток. Уклонюсь от этого ответа, потому что есть хорошие анекдоты про бабушку и дедушку. Я тренер, а не президент. И никогда не хотел им стать.



— Наиль Якупов тренируется с «Нефтехимиком». В какой форме находится новоиспечённый форвард «Колорадо»?

— Неплохо выглядит, Наиль в хорошей физической форме. У меня с ним был разговор. Я сказал, что если есть желание, можно потренироваться. Я как тренер его пригласил. Мы катаемся по группам, много молодых пацанов. Некоторым просто приятно постоять на льду и увидеть Якупова. Используем друг друга: мы даём Наилю бесплатный лёд, а он поднимает нашу молодёжь.

— Как думаете, ему удастся пробиться в состав «Колорадо»?

— Хоккеисту всего 23 года — это самый расцвет. Подготовится, поработает над слабыми сторонами, которые есть у каждого хоккеиста. Будет развивать сильные стороны. Природа возьмёт своё, он покажет себя.

Якупов: у меня никогда не было проблем со сборной, это самое кайфовое время О карьере в НХЛ, переходе в «Колорадо», помощи Тарасенко, контракте Макдэвида и сборной России – в интервью с Наилем Якуповым.

— Планируете ли возобновить тренерский тандем Назаров – Калянин?

— Мы общаемся. Игорь Викторович взял творческую паузу. Он сейчас отдыхает.



— Дамир Шарипзянов вернулся из Северной Америки. Как оцените этого хоккеиста?

— Хоккеист с хорошим катанием, с хорошим видением игры и весом. 95 кг для защитника самое то. В Америке его немного недооценили. Главное, что Дамир хотел сюда вернуться. Для меня это показательный момент. Приехал работать в самом начале кемпа. Будет доказывать свою состоятельность.



— Будет ли встреча с болельщиками? Всем интересно пообщаться с новичками команды.

— Скажу больше: болельщиков ожидает множество интересных моментов. Они будут позже, где-то за две недели до чемпионата. Пресс-служба с руководством прорабатывают этот момент — как удивить нашего зрителя, сказать спасибо.

«Усиление «Нефтехимика» прошло на твёрдую четвёрку»

— Что можете сказать об Александре Торянике, который не востребован у других тренеров и играет только у вас?

— Есть такие хоккеисты, которые могут играть только у одного тренера. Сашина задача — цементировать оборону четвёртого звена.



— Ностальгируете по «Донбассу»?

— Была сильная команда. Приложили большие моральные и финансовые усилия. Приобрели многих молодых тогда игроков: Дадонов, Кагарлицкий, Пиганович. Так сложилось, что команда распалась. Но в целом да, ностальгия есть.



— Уже тогда вы понимали, что Дадонов вырастет в большого мастера и уедет в НХЛ?

— Женя поторопился с первым отъездом в НХЛ, а сейчас, я думаю, он сделал всё правильно.



— Больно смотреть на то, что происходит с московским «Динамо»?

— Абсолютно не больно. Объясню почему. У меня есть «Нефтехимик», за который я переживаю. Что касается «Динамо», то каждый должен заниматься своим делом. Руководители — руководить, хоккеисты — играть в хоккей, а тренеры — заниматься тренерской работой.



— В каких предсезонных турнирах примет участие «Нефтехимик»?

— В Казахстане и Уфе.



— Кто из ныне выступающих в НХЛ хоккеистов наиболее вам импонирует?

— Саша Радулов, Тарасенко, Кузнецов, Овечкин. Все ребята, которые уехали и показывают за океаном очень серьёзный хоккей. Всегда приятно смотреть, когда наши на ведущих позициях.

В ЦСКА хоккеист забивает две шайбы, но его вызывают в сборную. А есть человек, забивающий 13-15 шайб, но не проходящий в национальную команду.

— Недавно КХЛ опубликовала рейтинги команд. Переживаете за рейтинг «Нефтехимика» и что будете делать для его улучшения?

— Переживаю. Тренерам важно выполнять поставленные задачи. Всё будет нормально.



— Как оцените усиление «Нефтехимика», готовы ли к выполнению самых серьёзных задач?

— Усиление прошло на твёрдую четвёрку. Любому тренеру хочется ещё большего, но команда выше среднего, рабочая. Ребята готовы выполнять задачи. При правильной подготовке можно замахнуться на серьёзные вещи.

«Большим людям надо сесть за стол и признать, что скрытая аренда в КХЛ есть»

— Почему в КХЛ есть игроки, которых называют «сбитыми лётчиками», а некоторые клубы берут их к себе?

— Сложно сказать. В каждом клубе есть менеджеры, у них своё понимание игры. Есть и главный тренер, который видит ситуацию по-своему. Кто-то говорит, что он сбитый, другой считает иначе. Могу привести пример, не называя фамилию. В ЦСКА хоккеист забивает две шайбы, но его вызывают в сборную. А есть человек, забивающий 13-15 шайб, но не проходящий в национальную команду.



— Ведёт ли «Нефтехимик» переговоры с Терри Гальярди?

— Не ведёт.



— Стоит ли завершать карьеру Андрею Маркову, запросившему серьёзный двухлетний контракт у «Монреаля»?

— Это личное дело. Если надоело играть в хоккей – может закончить. Он состоялся как хоккеист. Сам решит.



— Согласны с утверждением, что спорт – это отражение государства?

— Наверное, согласен.



— Что можете сказать про скрытую аренду в КХЛ?

— Тут опять же не мой вопрос. Есть правила, а есть другие правила, как их обойти. Надо просто большим людям сесть за стол и признать, что это есть.



— Возможно ли ваше возвращение в НХЛ в качестве тренера команды?

— У каждого тренера, как и у хоккеиста, есть такие мечты. Но многое ещё нужно доказать здесь.



— Никита Кучеров сейчас лучший российский хоккеист в НХЛ?

— Если брать по очкам, то да. Тяжело сказать. Тот же Тарасенко провёл неплохой сезон. Кузнецов, Овечкин.

«Возглавить сборную России? Будем стараться»

— Вы возглавляли сборные Казахстана и Украины. Третьей станет Россия?

— Будем стараться. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.



— Будете драться с болельщиками в следующем сезоне?

— Я никогда с ними не дрался. Мы всегда их любим.

— Помимо «Нефтехимика» есть ещё команды, которым вы симпатизируете?

— Симпатизирую всем командам, так как мы – корпорация, одна семья. Нужно уважать друг друга. Мы все находимся в одинаковых условиях.



— Общаетесь ли вы с Владимиром Юрзиновым-старшим, который тренировал вас в московском «Динамо»?

— Давно не общаемся, но при встрече подойду, поздороваюсь и спрошу, как дела.



— В чём вы видите развитие российского хоккея, куда нужно двигаться?

— Это риторический вопрос, о нём можно говорить два часа. Есть специальные люди, которых берут на работу. Они должны говорить об этом. А мы, тренеры, что-то подкрутить. Если это будет идти от нас, то зачем тогда их берут на работу?



— Вы изменились как личность, стали спокойнее?

— Конечно. Мне уже 43, а не 32. Вес лишний набрал. Всё меняются.



— Любите Минск, с удовольствием туда возвращаетесь?

— Да, Беларусь мне очень нравится как страна. Минск нравится как город. Много друзей, помощник мой из Минска.



— Как вам новая стратегия развития КХЛ?

— Опять возвращаемся к тому же вопросу. Что нам скажут, то мы и будем пытаться воплотить в жизнь.

«12 лет провёл в НХЛ, мы там играли без всяких лимитов»

— Многие ли игроки «Реактора» вас удивили в прошлом сезоне?

— Ребята сыграли интересно. Молодцы, старались. Помогал им как мог. Подбадривал, но не мешал тренерскому штабу.



— Александр Торяник считается легионером?

— Нет.



— Как относитесь к лимиту на легионеров? Это зло или это правильно?

— 12 лет провёл в НХЛ, мы там играли без всяких лимитов. Понимаю, что это политический вопрос и его будут решать не тренеры. Но если лимит отменят, это никак не скажется на развитии хоккея. Могу сказать точно.



— Вспомните о совместной работе с Кевином Константеном в «Сан-Хосе» и общаетесь ли с бывшим одноклубником Игорем Ларионовым?

— Когда Кевин стал моим тренером, он был молодым и импульсивным. Всего 33 года. Ругался очень сильно. С Игорем близкого общения нет, но при встрече спрошу, как дела.



— Инцидент с Рыспаевым и «Куньлунем» — это ваша инициатива или тренерская установка за травму Бойда?

— Давайте пропустим этот вопрос.

Некоторым просто приятно постоять на льду и увидеть Якупова. Используем друг друга: мы даём Наилю бесплатный лёд, а он поднимает нашу молодёжь.

— Следите за игроками из МХЛ?

— Да. Ходим и смотрим игры.



— На каком месте в лиге «Нефтехимик» по бюджету?

— Не ко мне вопрос, просто не смогу на него ответить.