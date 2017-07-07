Нестеров и Григоренко перешли в ЦСКА, а Зарипов вернулся в «Ак Барс»

Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение между игроком и командой рассчитано на два года. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе. Сам игрок поблагодарил магнитогорский «Металлург», цвета которого он защищал последние четыре года.

«Большое спасибо всем, кто поддерживал нашу команду и меня лично все эти четыре года, которые я защищал цвета «Металлурга». Уверен, что без болельщиков мы бы не смогли привезти в город кубок Гагарина и уж тем более повторить успех. О таком нельзя было и мечтать! Я всегда чувствовал тепло трибун и старался в каждом матче дарить вам только положительные эмоции. Никогда не забуду годы, проведённые в «Металлурге», всегда буду помнить, что здесь в меня верили и дали возможность играть с выдающимися партнёрами. «Металлург» навсегда останется в моём сердце! Большое спасибо всем, кто поддерживал нашу команду и меня лично все эти четыре года, которые я защищал цвета «Металлурга». Уверен, что без болельщиков мы бы не смогли привезти в город кубок Гагарина и уж тем более повторить успех. О таком нельзя было и мечтать! Я всегда чувствовал тепло трибун и старался в каждом матче дарить вам только положительные эмоции. Я чувствовал поддержку с самого первого дня в Магнитогорске. Большое вам всем спасибо! «Металлург» навсегда останется в моём сердце! Отдельное спасибо руководству клуба, тренерскому штабу, команде администраторов, медицинскому персоналу и, конечно же, ребятам «Металлурга» за тёплые и продуктивные четыре года», — сказал Зарипов.



Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал переход следующим образом.

Величкин: Так сложилось, что Зарипов перешёл в Казань. Неожиданности в этом нет. Полюбовно приняли такое решение.

«Мы вели трёхсторонние переговоры: Казань — Данис — мы и приняли устраивающее всех решение. Мы с огромной любовью благодарим Даниса за те годы, которые он провёл в «Магнитке», за два Кубка Гагарина, в которых, несомненно, его заслуга велика. Жизнь спортсмена и клуба строится из интереса команд, игрока, всегда находится золотая середина и оптимальный вариант. В данном случае так сложилось, что Зарипов перешёл в Казань. Неожиданности в этом нет. Полюбовно приняли такое решение. Нельзя сказать, что решающую роль сыграло желание Даниса вернуться в Казань или супержелание «Ак Барса» заключить с ним контракт. Это была взаимная серия консультаций, два месяца мы обсуждали этот вопрос и приняли оптимальное решение», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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Нестеров, Капризов и Григоренко – на три года в ЦСКА

Защитник Никита Нестеров заключил соглашение с ЦСКА на три года. Чуть ранее стало известно, что челябинский «Трактор», за который он выступал ранее в КХЛ, обменял права на игрока в столичный клуб. По информации «Спорт-экспресса», сумма компенсации составила 130 млн рублей. О подписании контракта сообщил президент «армейцев» Игорь Есмантович. Также он объявил, что Кирилл Капризов и Михаил Григоренко останутся в клубе на тот же срок.

«Никита Нестеров подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА на три года. Наши переговоры с Капризовым сейчас находятся на такой стадии, что мы понимаем: Кирилл останется в России ещё на три года. Что касается Михаила Григоренко, он также подписал контракт на три сезона», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Есмантович: Наши переговоры с Капризовым сейчас находятся на такой стадии, что мы понимаем: Кирилл останется в России ещё на три года. Что касается Михаила Григоренко, он также подписал контракт на три сезона.

Сам Нестеров, впрочем, заявил, что не прощается с НХЛ, а покидает её лишь на время.



«После тщательного обдумывания и взвешивания всех вариантов я решил вернуться домой и играть за ЦСКА следующие три сезона. Я хотел бы поблагодарить «Тампа-Бэй Латнинг» и «Монреаль Канадиенс» за то, что дали мне возможность развиваться и играть в НХЛ. Это не прощание, а скорее расставание на время, потому что я намерен вернуться в Северную Америку. Будьте здоровы, друзья», — отметил хоккеист.

24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) балла при показателе полезности «0».

Документация по новой арене ЦСКА будет готова через 2-3 месяца

Об этом на открытой тренировке команды заявил президент клуба Игорь Есмантович. По его словам, новый стадион будет располагаться в Нижнемневнической пойме.

«Сыграет ли ЦСКА в плей-офф на «Мегаспорте»? Нет. Мы будем играть в родном доме. Что касается новой арены, то через два-три месяца будут готовы документы. В это время выйдет пресс-релиз о строительстве нового стадиона. Он будет располагаться в Нижнемневнической пойме», — сказал Есмантович журналистам.

Андрей Стась перешёл в «Авангард»

Омский «Авангард» объявил о переходе нападающего Андрея Стася. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на три года. Об этом информирует официальный сайт омской команды. Хоккеист выбрал номер 23.



Большую часть карьеры в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл в минском «Динамо». Также хоккеист выступал за ЦСКА и «Нефтехимик». Сезон-2016/17 Стась начинал в нижнекамской команде, но затем вернулся в Минск. На счету игрока 15 (7+8) очков в 52 матчах сезона. Всего в КХЛ Стась провёл 443 матча и набрал в них 122 очка.

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Назаров: игроков-тафгаев в КХЛ, наверное, уже не будет

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата» в официальном сообществе раздела «Хоккей» в социальной сети «ВКонтакте», рассказал, ждать ли в команде хоккеистов-тафгаев.



«Усиление состава планируется, потому что всегда ищем, где-то что-то подсмотрим, кто-то позвонит. Задачи на сезон – безусловное попадание в плей-офф и хорошее выступление там. Благодарен ребятам, что тренируются, выдерживают нагрузки. Благодарен и руководству, что предоставили нам много льда. Потому что сейчас лёд мы арендуем.



Будут ли в «Нефтехимике» тафгаи? Прошлогодний посыл лиги нам понятен. Наверное, игроков-тафгаев в КХЛ уже не будет. Думаю, что от драк никто не застрахован, они в хоккее всегда были. Посмотрим, чем это всё закончится. Что касается боёв, то с удовольствием посмотрел бы на бой Проберта и Доми. Это было шикарно и по продолжительности, и по качеству самого боя», — сказал Назаров.