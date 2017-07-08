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Павел Дацюк
Фото: instagram.com/datsyuk13hockey/
Текст: Дарья Тубольцева

Рыбалка Дацюка и прощание Зарипова. Аккаунты игроков КХЛ

Панин не может покинуть Казань, Голышева загнали на диагностику, Яковлев наслаждался белыми ночами, а Шестёркин отрывался на море.
8 июля 2017, суббота. 15:15. Хоккей

Прощание Зарипова

После трёх успешных сезонов Данис покинул «Магнитку» и вернулся в «Ак Барс». Зарипов выступил с трогательной речью в адрес магнитогорских болельщиков. «О такой поддержке нельзя было и мечтать! Я всегда чувствовал тепло трибун и старался в каждом матче дарить вам только положительные эмоции. «Металлург» навсегда останется в моём сердце!» — заявил четырёхкратный обладатель кубка Гагарина.

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Идеальный муж Белов

Неслучайно защитник СКА по итогам сезона получил награду «Джентльмен на льду». Антон Сергеевич и в жизни — образец галантности. Любимую жену Елену Белов готов носить на руках.

Работяга с Челябинского завода

В начале мая «Трактор» пополнился защитником сборной Белоруссии Ником Бэйленом. Хоккеист уже приступил к тренировкам с новой командой. Однако сперва Ник посетил Челябинский тракторный завод.

Казань не отпускает Панина

На этой неделе главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что в его команде не будет Григория Панина. Сам защитник признался, что решение казанского клуба не стало для него сюрпризом и у него есть предложения от других команд КХЛ. Вот только Григорий всё никак не может покинуть столицу Татарстана. «С казанским мастерами Бурмистровым и Свечниковым», — написал Панин в «инстаграме».

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Отдых Шестёркина

Большинство команд КХЛ уже вышло из отпуска, и игроки приступили в тренировкам. Голкиперу СКА, как участнику чемпионата мира, разрешили начать заниматься лишь на следующей неделе. Так почему бы последние дни отпуска не провести на море с друзьями?

Самсонов мчится домой

Илья Самсонов, отдохнув в США, спешит на родину. Сильно соскучившись по своей девушке, голкипер «Магнитки» выложил совместную фотографию из отпуска. «Моя маленькая аномалия! Скоро буду дома. Не с первого раза, так со второго точно доберусь», — написал Самсонов.

Рыбалка Дацюка

Капитан СКА предпочитает проводить отпуск в России. В июне Павел отправился на рыбалку. Улов у Дацюка — солидный, но мы и не сомневались в нападающем.

Голышева загнали

На этой неделе медосмотр прошли игроки «Автомобилиста». «Загнали на диагностику», — пожаловался в своём «инстаграме» Анатолий Голышев. Интересно, сколько килограммов набрал хоккеист в отпуске?

Рукавишников работает папой

Меньше всего хочет, чтобы каникулы заканчивались, Алина Рукавишникова. «Скоро сезон и времени вместе будет мало, так что пока наслаждаемся: Макс — папой, а я — тишиной и папой», — написала жена защитника СКА в своём «инстаграме».

Яковлевы — на разводке мостов

Лето в этом году в Петербурге холодное, зато никто не отменял белые ночи и разводку мостов. Егор Яковлев вместе с женой вдоволь нагулялся по ночной Северной столице.

Фото: instagram.com/yak44/
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анатолий Голышев Антон Белов Данис Зарипов Егор Яковлев Игорь Шестёркин Илья Самсонов Павел Дацюк Роман Рукавишников Фото
Новости. Хоккей
8 июля 2017, суббота
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7 июля 2017, пятница
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