История любви Александра Овечкина и Анастасии Шубской

Александр и Анастасия узаконили свои отношения ещё в прошлом году. 28 августа 2016 года на своей страничке в «инстаграме» Александр Овечкин выложил фотографию, где он держит за руку свою невесту, а на безымянных пальцах молодых людей надеты обручальные кольца. Чуть позже Шубская выставила фото со свидетельством о браке. И только этим летом пара устроила пышную свадьбу!
Анастасия – актриса и модель, дочь известной актрисы Веры Глаголевой и крупного бизнесмена Кирилла Шубского. С Александром Овечкиным девушка была знакома довольно давно, но внимание друг на друга молодые люди обратили только несколько лет назад.
Со своими родителями Анастасия поддерживает очень тёплые, доверительные отношения, как, впрочем, и Александр. Кажется, в этой семьей царит идиллия.
Жить вместе Овечкин и Шубская стали перед началом сезона-2015/16 НХЛ. Анастасия переехала в дом Александра в Вашингтоне и стала поддерживать любимого на всех домашних матчах «Кэпиталз». Также девушка ездит с хоккеистом на международные турниры – мировое первенство и Кубок мира.
Овечкин радует любимую шикарными подарками и букетами цветов.
К свадьбе пара начала готовиться несколько месяцев назад. Молодые люди снялись в предсвадебном видео и долго планировали шикарное торжество.
Мальчишник Александр решил устроить не в Лас-Вегасе, а в Москве — с самыми близкими друзьями, среди которых оказались одноклубник Дмитрий Орлов и баскетболист Виталий Фридзон. Девичник прошёл в одном из московских ресторанов.