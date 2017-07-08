История любви Александра Овечкина и Анастасии Шубской

Россияне в НХЛ. Сезон Овечкина: 1000-е очко и разбитая мечта о кубке Александр Овечкин провалил Кубок мира, женился, поработал разносчиком пиццы, набрал 1000-е очков в НХЛ и вновь остался без кубка Стэнли.

Александр и Анастасия узаконили свои отношения ещё в прошлом году. 28 августа 2016 года на своей страничке в «инстаграме» Александр Овечкин выложил фотографию, где он держит за руку свою невесту, а на безымянных пальцах молодых людей надеты обручальные кольца. Чуть позже Шубская выставила фото со свидетельством о браке. И только этим летом пара устроила пышную свадьбу!

Анастасия – актриса и модель, дочь известной актрисы Веры Глаголевой и крупного бизнесмена Кирилла Шубского. С Александром Овечкиным девушка была знакома довольно давно, но внимание друг на друга молодые люди обратили только несколько лет назад.

Со своими родителями Анастасия поддерживает очень тёплые, доверительные отношения, как, впрочем, и Александр. Кажется, в этой семьей царит идиллия.

Жить вместе Овечкин и Шубская стали перед началом сезона-2015/16 НХЛ. Анастасия переехала в дом Александра в Вашингтоне и стала поддерживать любимого на всех домашних матчах «Кэпиталз». Также девушка ездит с хоккеистом на международные турниры – мировое первенство и Кубок мира.

Овечкин радует любимую шикарными подарками и букетами цветов.

К свадьбе пара начала готовиться несколько месяцев назад. Молодые люди снялись в предсвадебном видео и долго планировали шикарное торжество.

Предсвадебное кино Овечкина и Бобровский в Лас-Вегасе. Аккаунты игроков НХЛ Тарасенко расслаблялся на море, Овечкин снимался в кино, Бобровский прилетел в «Город грехов», а Марков показал себя идеальным отцом.

Мальчишник Александр решил устроить не в Лас-Вегасе, а в Москве — с самыми близкими друзьями, среди которых оказались одноклубник Дмитрий Орлов и баскетболист Виталий Фридзон. Девичник прошёл в одном из московских ресторанов.