Звёздные гости на свадьбе Овечкина и Шубской. Самые яркие фото и видео

История любви Александра Овечкина и Анастасии Шубской Российский нападающий «Вашингтона» сыграл свадьбу с Анастасией Шубской. Рассказываем историю любви самой известной хоккейной пары страны.

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл свадьбу с российской моделью Анастасией Шубской. Прошлым летом молодая пара расписалась в ЗАГСе, а в этом году решила провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников.

Свадебный танец Александра и Анастасии. Как вы заметили, девушка успела сменить платье.

Ведущими торжества были Александр Ревва и Николай Басков.

Сколько деятелей культуры и искусства приехали поздравить Овечкиных! Здесь и Александр Розенбаум с Никитой Михалковым.

Яна Рудковская не упустила возможности сфотографироваться с самой красивой хоккейной парой!

Пока Денису Глушакову и остальным игрокам футбольного «Спартака» вручают золотые медали чемпионата России, супруга капитана красно-белых Дарья отрывается на свадьбе.

У Овечкиных потрясающий вкус. Свадьба получилась необыкновенно красивой и изысканной. Интересно, во сколько обошёлся вечер семье капитана «Вашингтона»?

Молодожёны с известным эстрадным скрипачом и композитором Эдгаром Акопяном.

Олег Валерьевич никак не мог пропустить свадьбу своего любимого хоккеиста!

Памятное фото с гостями. Между прочим, свадьба проходит в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Ничего себе! Сам Владимир Путин поздравил Александра и Анастасию со свадьбой! Известный певец и ведущий вечера Николай Басков зачитал телеграмму президента России.

Как на традиционном русском вечере обойтись без балета? Гостям на свадьбе соскучиться на дают.

Меню звёздного вечера! Красная икра на столе, ризотто с белыми грибами — на закуску, горячие блюда — филе дорады, медальоны из телятины или цыплёнок.

Конечно, не обошлось и без тостов и поздравлений родителей пары.

Перед важным днём Анастасия Шубская приняла участие в фотосессия для летней обложки свадебного журнала. Получилось великолепно!

Вся хоккейная семья в сборе! Роман Ротенберг с женой Галиной, главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок с супругой Илоной и молодожёны.

Известный продюсер Яна Рудковская также оказалась в списке гостей свадьбы года. Очаровательная Яна в потрясающем платье. «На самой красивой свадьбе года!» — написала супруга Евгения Плющенко в «инстаграме».

Первый танец молодожёнов! Поёт Иосиф Кобзон.

И она сказала:«Да!». Поздравляем Овечкиных!

Неотразимые Александр и Анастасия под музыку вышли к гостям. От пары просто не отвести глаз!

Нашли время молодожёны, чтобы уединиться за столом. Анастасия — с бокалом шампанского, а хоккеист по привычке выбрал пиво.

Популярный российский исполнитель T-killah — хороший товарищ Овечкина. На свадьбу к другу опаздывать никак нельзя!

Среди звёздных гостей оказался и Илья Ковальчук. Спешим напомнить, что форвард принял решение не возвращаться в НХЛ и в следующем сезоне вновь сыграет за СКА. Возможно, уже завтра Илье нужно будет отправиться на медосмотр в Санкт-Петербург. Сумеет ли прийти в себя после свадьбы?

Не мог пропустить торжество и лучший менеджер КХЛ. Роман Ротенберг прибыл на свадьбу с женой Галиной.

Нападающий баскетбольного ЦСКА Виталий Фридзон в Барвиху приехал одним из первых — лучшего друга нужно поддержать в такой ответственный день. «К свадьбе готов», — написал Виталий.

Владимир и Яна Тарасенко специально к дню свадьбы прибыли в Москву поздравить молодожёнов.