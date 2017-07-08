Ягр может вернуться в Россию, а Задоров не нужен ЦСКА

Яромир Ягр может продолжить карьеру в КХЛ, Овечкин сыграл свадьбу, а Терещенко хочет остаться в «Динамо» — в итогах дня.

11 игроков КХЛ, по-прежнему доступных на рынке свободных агентов Стремящийся вернуться в лигу Анисин, желающий уехать в НХЛ Белов и проваливший плей-офф Сёмин – в списке лучших свободных агентов КХЛ.

Гилрой подписал контракт с «Йокеритом»

Финский клуб «Йокерит» подписал контракт с защитником Мэттью Гилроем. В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за московский «Спартак», набрал 38 (7+31) очков в 57 встречах при показателе полезности «-19» и 9 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду больше 25 минут за матч.

Как ранее рассказал агент хоккеиста, после сезона-2016/17 Гилрой получил новое предложение от «Спартака», но принял решение рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Ягр вернётся в Россию?

Чешское издание Blesk.cz отмечает, что находящийся без контракта 45-летний нападающий Яромир Ягр может продолжить карьеру в КХЛ.

«Канадские аналитики говорят, что «Монреаль» и «Калгари» нуждаются в усилении атаки, но эти варианты не выглядят быстрыми. Остаётся Россия, и в КХЛ Яромиру быстро подготовят контракт, достаточно лишь один раз позвонить и сказать «да». Шесть лет назад он уехал из Омска, и эта история, похоже, не закончена. Таков взгляд из России. Чешского ветерана там очень любят, его контракт был «загружен» миллионами. Теперь он свободен и может делать то, что хочет, после того как ему помахали ручкой «пантеры». Если Ягр не найдёт работу в НХЛ, он уедет в Россию. Интерес к нему там не угас до сих пор», — пишет издание, ссылаясь на источник, хорошо знакомый с ситуацией.

Напомним, Яромир играл за омский «Авангард» с 2008 по 2011 год, а затем вернулся в Национальную хоккейную лигу, где в настоящее время является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он набрал за «Флориду Пантерз» 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

Ягр вместо Радулова. «Монреаль» и ещё 4 клуба для 45-летнего Яромира Яромир Ягр принял эстафету у Александра Радулова, возглавив список лучших доступных свободных агентов. Куда податься хоккейной легенде?

Свадьба года

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл свадьбу с российской моделью Анастасией Шубской. Прошлым летом молодая пара расписалась в ЗАГСе, а в этом году супруги решили провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников. Молодожёнов поздравил даже сам Владимир Путин. Известный певец и ведущий вечера Николай Басков зачитал телеграмму президента России на свадьбе.

В преддверии празднования молодые решили провести отдельные вечера для друзей: Овечкин с друзьями отправился праздновать мальчишник за городом, а Шубская устроила тематический вечер с подругами.

История любви Александра Овечкина и Анастасии Шубской Российский нападающий «Вашингтона» сыграл свадьбу с Анастасией Шубской. Рассказываем историю любви самой известной хоккейной пары страны.

Задорова не ждут в ЦСКА

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заявил, что может вернуться выступать в КХЛ. «Всё решится к концу месяца. Если мы не договоримся по контракту с «Колорадо», вернусь в КХЛ и проведу следующий сезон в России. ЦСКА выходил на меня? Да, мы почти обо всем договорились с «армейцами». Но всё-таки до конца июля жду ответа от «Колорадо»», — сказал Задоров.

Однако президент ЦСКА Игорь Есмантович опроверг слова хоккеиста. «Информация о том, что Никита Задоров окажется в ЦСКА, не соответствует действительности. ЦСКА не ведёт переговоров с защитником, даже близко такого нет», — заявил Есмантович.

В прошедшем сезоне лиги 22-летний игрок провёл 56 матчей за «Колорадо», набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».

Терещенко хочет остаться в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко сказал, что хочет продолжить выступления за команду и прибыл на базу бело-голубых, чтобы провести с клубом заключительные переговоры. Игрок недавно перенёс операцию и не может приступить к тренировкам.

«Хочу играть в «Динамо» и прибыл на базу, чтобы провести заключительные переговоры с клубом. «Динамо» — мой дом, а наша команда очень молодая. Но раньше начала сентября я не смогу приступить к тренировкам», — заявил Терещенко.

Вратарь Сергей Борисов возобновил карьеру

Вратарь Сергей Борисов подписал контракт с ангарским «Ермаком». Голкипер два года назад объявил о завершении игровой карьеры и выступал в качестве хоккейного эксперта. Ранее в Континентальной хоккейной лиге Борисов выступал за «Амур», «Спартак», «Атлант» и «Северсталь».

«Я же говорю, поиграем ещё. За последние семь дней довелось выслушать разные советы и мнения, а самое главное сейчас — слушать людей, которые не понимают, как так получается: два года не играть, а тут — опа! — и контракт. С удовольствием принял этот вызов. Спасибо и тем, кто поддерживает, и тем, кто сейчас ломает голову от непонимания», — написал игрок в своём «инстаграме».