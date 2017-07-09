Выбор Капризова: трёхлетний контракт с ЦСКА или «Миннесота»?

Кирилл Капризов может задержаться в России ещё на три года. Но его уже давно ждут в НХЛ.

«Наши переговоры с Кириллом Капризовым сейчас находятся на такой стадии, что мы понимаем: Кирилл останется в России ещё на три года», — рассказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.



Новость о том, что самый талантливый молодой россиянин не собирается в ближайшем будущем уезжать в НХЛ, признаться, очень расстроила. Не поспешил ли Кирилл с решением остаться на родине?

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам прошедшего сезона главным открытием лиги назвал именно 20-летнего уроженца Новокузнецка. «Безусловно, Кирилл Капризов стал главным открытием. Здесь всё сложилось воедино: и его несомненный талант, работоспособность, любовь к хоккею, и то, что он оказался в клубе, где ему доверили одну из ведущих ролей. Его талант раскрылся, и мы увидели яркий дебют Капризова в национальной сборной», — заявил Чернышенко.



Трудно спорить с президентом лиги. Капризов с ходу ворвался в лидеры «Салавата Юлаева», стал героем молодёжного чемпионата мира и самым молодым автором хет-трика в истории взрослой сборной России. Лишь травма и приезд энхаэловцев в Кёльн помешали Кириллу попасть в окончательную заявку на чемпионат мира — 2017.

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«Миннесота» ждёт Капризова через год

Парадокс, но в 18-летнем возрасте Капризов не котировался так высоко, как сейчас. На драфте новичков НХЛ-2015 он был выбран лишь в пятом раунде под общим 135-м номером. Досталось юное дарование «Миннесоте Уайлд». Спустя два года американское издание The Hockey News поставило Капризова на первое место в рейтинге самых перспективных молодых игроков 2017 года. После МЧМ, где россиянин стал лучшим бомбардиром, руководство «Уайлд» начало проявлять интерес к игру и активно зазывать к себе. Переход Капризова из «Салавата» в ЦСКА не должен был отразиться на планах клуба НХЛ. В «Миннесоте» ожидают, что по окончании контракта в 2018 году Кирилл приедет в Америку.

Продлив контракт с «армейцами», Капризов лишь в 23 года получит шанс уехать в НХЛ.

«Капризов обсуждает продление контракта с ЦСКА? Это новость для меня. Я не верю, что эти слухи — правда. Мы общались с его агентом последние несколько недель, и нам ничего такого не говорили. Мы ориентируемся на то, что у Капризова остался год контракта с ЦСКА, после чего он хочет приехать и играть в «Уайлд» в сезоне-2018/19. Он потрясающий игрок, думаю, он будет готов приносить пользу нашей команде через год. Мы на это рассчитываем и надеемся. О каких-то других вариантах нас не информировали», — с полной уверенностью заявлял в конце мая генеральный менеджер «Миннесоты» Чак Флетчер. Интересно, как мистер Флетчер воспринял недавние вести? Вряд ли обрадовался.



Правда, не стоит спешить с окончательными выводами, пока не поставлена подпись самого игрока под новым контрактом. По ходу сезона-2015/16 в ЦСКА тоже говорили, что Александр Радулов подпишет новый контракт с клубом, но на деле форвард уехал в НХЛ.

Александр Радулов подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА

Денежный фактор

О желании московских «армейцев» продлить контракт с Капризовым было известно давно. Немаловажный фактор здесь играют деньги. В Москве зарплата новокузнечанина осталась прежней — в «Салавате» Кирилл получал в районе 30 млн руб. в год. ЦСКА же предлагает хоккеисту контракт на новых условиях, в том числе финансовых. И если для самого хоккеиста зарплата играет второстепенную роль, то, по слухам, отец Кирилла очень заинтересован в большом контракте сына с московским клубом. Об этом намекают и комментарии Игоря Есмантовича. «Прошли переговоры с отцом Кирилла Капризова, в принципе есть договорённость, что он может задержаться в России больше чем на два сезона. С Кириллом переговоры состоятся в ближайшее время», — говорил несколько месяцев назад президент ЦСКА.

Но выиграет ли в деньгах хоккеист и его семья, решив задержаться в России ещё на несколько лет? Наблюдая за тем, как «Вашингтон» подписывает Кузнецова — на $ 62,4 млн, Орлова — на $ 30,6 млн, а «Торонто» Зайцева — на $ 31,5 млн, становится ясно, что в Америке на россиян средств не жалеют. Сначала, правда, Капризову предстоит заключить с «Миннесотой» контракт новичка на три года, а уже потом рассчитывать на солидное и долгосрочное соглашение.



Продлив же контракт с «армейцами», Капризов лишь в 23 года получит шанс уехать в НХЛ. Тот же Зайцев или Панарин отправились за океан в более позднем возрасте, но всё равно сумели зажечь.

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Решающий шаг Капризова

Но нужен ли в ближайшем будущем Капризов «Миннесоте»? Кирилл не обладает мощными габаритами — в нападающем всего 178 см роста. Зато может похвастаться высокой скоростью, филигранной техникой и голевым чутьём. У «дикарей» отличный подбор центрфорвардов, так что умный крайний нападающий «Уайлд» точно не повредит. В прошлом сезоне «Миннесота» заняла второе место в Западной конференции по итогам «регулярки», продемонстрировав невиданную для себя результативность, но в плей-офф резко сдулась и вылетела в первом раунде от «Сент-Луиса». Несомненно, бойкий, задорный и по-спортивному взрывной Капризов усилит состав команды со Среднего Запада США.



Перед Кириллом сейчас стоит серьёзный выбор. Зная умение российских топ-клубов уговаривать хоккеистов, можно представить, как сложно Капризову сделать решающий шаг. Родители, агент, клубы, болельщики, журналисты — каждый норовит дать совет. Однако в конечном итоге только Кирилл знает, что ему надо. Хочет ли он стать звездой, как Овечкин, бомбардиром, как Кучеров, или трёхкратным чемпионом, как Малкин, или же в ЦСКА ему будет лучше?

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