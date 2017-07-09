Никита Квартальнов: я не угрожал Лемтюгову и его семье, это выдумки

Игра за «Нефтехимик», задачи на сезон, сравнение с Рыспаевым и угрозы семье Лемтюгова, которых не было, в интервью с Никитой Квартальновым.

23-летний нападающий «Нефтехимика» Никита Квартальнов является одним из ключевых хоккеистов в игровой модели Андрея Назарова. Сразу после очередной тренировки форвард рассказал, как обжился в Нижнекамске, ответил тем, кто сравнивает его с Дамиром Рыспаевым, а также заявил, что не угрожал нападающему «Авангарда» Николаю Лемтюгову и его семье.

«Как удалось похудеть? Две недели пьянки». Назаров – читателям «Чемпионата» Секреты диеты, любимый бой, перспективы «Нефтехимика», лимит на легионеров, задачи на сезон – Андрей Назаров ответил на вопросы читателей.

«Когда перешёл в «Нефтехимик», стал общаться с отцом намного больше»

— Уже чувствуете себя в «Нефтехимике» своим?

— Да, можно сказать, что свой. Я и так многих ребят здесь знал, поэтому проблем с тем, чтобы влиться в коллектив, у меня не было. В Нижнекамске у меня много друзей. Для меня тут второй дом.

— Не обидно было покидать ЦСКА, уходить из клуба, который бьётся за титул?

— Такова жизнь хоккеиста. Я игрок. Мне сказали, что еду сюда. Собрал вещи и поехал. Считаю, что для меня это шаг вперёд.

— Как отнёсся к переходу тогдашний главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов?

— Он тоже был за этот переход, сказал, что мне пора становиться на свои рельсы. Начал играть вдали от него.

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— Общаетесь с ним, чем он нынче занят?

— Он сейчас отдыхает, новостей особо никаких. Кстати, когда я перешёл в «Нефтехимик», мы стали намного больше общаться. Когда я был в ЦСКА, то по определению не мог с ним общаться более плотно, как сын и отец. Субординация тренер – хоккеист необходима.

Когда я был в ЦСКА, то по определению не мог с ним общаться более плотно, как сын и отец. Субординация тренер – хоккеист необходима.

— Он прилетал к вам в Нижнекамск?

— Нет, только на наши гостевые матчи в Москве приходил.

— Играл в «Нефтехимике» и ещё один бывший «армеец» — Геннадий Столяров.

— Да. Они, к слову, лучшие друзья с Александром Радуловым. Мы с Геной всегда друг друга понимали хорошо.

«Назаров бывает жёстким, а в быту он очень хороший человек»

— Как вам сам Нижнекамск? Город маленький, всё находится рядом.

— Да, в этом плане большой плюс. В Москве я добирался на тренировку за час, а здесь 10-15 минут — и ты на льду. Всё близко, что очень удобно.

— Снимаете квартиру?

— Нет, пока живу на базе. У нас прекрасная база, одна из лучших в лиге. Питание на высшем уровне. Ближе к началу сезона планирую снять квартиру.

— Андрей Назаров частенько выделяет вас. Приятно внимание со стороны главного тренера?

— Конечно, приятно, когда главный тренер тебе доверяет и верит в тебя. Это придаёт дополнительной мотивации. Хочется работать ещё больше и доказывать, что эти слова оправданны.

— Как с ним работается? Он весёлый человек, но может проявить жёсткость.

— Если во время игры ты накосячишь, то он, разумеется, не похвалит. Да, он бывает жёстким, но всё по делу, всё справедливо. В быту это очень хороший человек, с ним можно поговорить на любые темы. Для меня это важно.

— Слышали аудиозаписи, которые просочились в прессу из раздевалки, когда он тренировал «Барыс»?

— Если честно, то нет. Я мало пользуюсь Интернетом.

«Даниле сказал, что всё круто. Не каждому дано попасть в СКА»

— Часто у команды бывает сплочение — вместе ужинаете, куда-то ездите?

— В том году мы ездили в детский дом, а недавно были в пионерском лагере. Считаю, нужно побольше подобных мероприятий. Они популяризируют хоккей в нашем городе, и детям приятно, когда профессиональные хоккеисты приезжают к ним в гости.

— «Нефтехимик» сильно омолодился, ушло много опытных хоккеистов. Понимаете, что в следующем сезоне придётся непросто?

— Согласен, команда омолодилась. Но мы тоже набираемся опыта с каждым годом. Будем брать своё «физикой».

— Следили за прошлогодним успехом «Реактора», который дошёл до финала Кубка Харламова и уступил лишь «Красной Армии»?

— Разумеется. Следил, переживал, болел за «Реактор» в финале. Увы, не получилось выиграть. У нас сейчас почти два звена из «Реактора». Хотя в «Красной Армии» играл мой двоюродный брат – Данила Квартальнов. Рад за него.

— Данила перешёл в СКА. Вы пожелали ему удачи?

— Да, из Квартальновых в системе ЦСКА остался только мой младший брат, он занимается в «армейской» школе. Даниле сказал, что всё круто. Не каждому дано попасть в СКА. Дерзай, борись. Есть шанс.

Мы с Дамиром совершенно разные игроки. Я дерусь не очень хорошо, просто стараюсь играть в агрессивный и жёсткий хоккей, нагнетать. Но я не тафгай.

«Люди, сравнивающие меня с Рыспаевым, не разбираются в хоккее»

— Есть люди, которые сравнивают вас с Рыспаевым, а Андрей Назаров взял вас в команду для схожих задач. Что бы вы им ответили?

— Кто говорит такие вещи, тот просто не разбирается в хоккее. Мы с Дамиром совершенно разные игроки. Я дерусь не очень хорошо, просто стараюсь играть в агрессивный и жёсткий хоккей, нагнетать. Но я не тафгай.

— Но постоять за партнёра вы можете.

— Знаете, как говорят: «На подлость нужно отвечать подлостью». Если человек сыграл подло и некрасиво, то почему бы не заступиться за своего партнёра? Потом партнёр за меня заступится. Мы же команда.

— Как прокомментируете прошлогоднюю историю, когда в прессе появилась информация, что вы угрожали на льду семье хоккеиста омского «Авангарда»?

— То, что появилось в прессе, стало для меня шоком. Колю Лемтюгова я знаю достаточно давно. У него семья, дети. Это как минимум некрасиво — писать про меня такие вещи. Что-то на эмоциях я мог сказать лично в его адрес, но никаких угроз ему и его семье не было. Это выдумки.

— Сейчас «Нефтехимик» под нагрузкой, впереди сборы в Финляндии. Тяжело входить в сезон?

— Мы все тренировались, работали, готовились. Никакой расхлябанности в отпуске не было. Стараемся, готовимся. Сейчас, конечно, тяжеловато. Но такова наша работа.

Колю Лемтюгова я знаю достаточно давно. У него семья, дети. Это как минимум некрасиво — писать про меня такие вещи.

«Звено легионеров – наши лидеры. Команда на них надеется»

— Какие задачи будут у команды на грядущий чемпионат?

— Попадание в плей-офф даже не обсуждается, а там будем стараться пройти как можно дальше. Постараемся «покусать» всех соперников.

— Полностью сменилась вратарская линия клуба. Пообщались с Ежовым и Макаровым?

— С Андрюхой Макаровым я знаком с шести лет. Мы вместе играли в системе «Ак Барса», когда были детьми. С Илюхой Ежовым только сейчас познакомились. Хороший парень, отличный вратарь. Я думаю, что они нам оба помогут.

— Кто ваш самый близкий товарищ в команде?

— Мы – команда, отдельно выделять никого не буду. Со всеми нахожусь в равных отношениях. С любым могу куда-то пойти посидеть, у нас нет отдельных группировок.

— В команде будет первое ударное звено легионеров. Эти ребята могут повести за собой?

— Да, это наши лидеры. Команда на них надеется. Все рассчитывают, что они поведут «Нефтехимик» за собой. А мы их будем поддерживать.

— Какова ваша личная цель на сезон?

— Оправдать доверие тренерского штаба. Играть в основном составе, приносить максимальную пользу команде. Не буду говорить про голы и передачи. Нужно выходить на лёд и выкладываться в каждой встрече.