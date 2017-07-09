Пора в Европу? Ягр, Гиргенсонс и ещё 8 игроков, кому стоит поехать в КХЛ

1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов. За это время клубы заключили множество контрактов, но при этом ряд известных хоккеистов остаётся без работы. Возрастным европейцам впору задуматься о возвращении в Старый Свет. Некоторые же россияне размышляют о том, чтобы всё же вернуться в КХЛ в ближайшем сезоне.

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До открытия рынка свободных агентов в НХЛ клуб «Флорида Пантерз» объявил о том, что не будет продлевать контракт с 45-летним ветераном Яромиром Ягром. За прошедшую неделю ни один клуб главной североамериканской лиги не предложил ему подходящий контракт, и Ягр начал задумываться о возможности вернуться в Россию, где, по сведениям чешских СМИ, ему в любой момент готовы «загрузить» его контракт миллионами.

Самым очевидным вариантом продолжения карьеры был «Авангард», но в клубе уже заявили, что не рассматривают возможность возвращения Яромира. Опыт привлечения 45-летних чешских легенд есть у московского «Спартака», где в сезоне-2010/11 выступал голкипер Доминик Гашек. При этом из всех клубов за Ягра должен с удвоенной энергией бороться не СКА и ЦСКА, а китайский «Куньлунь Ред Стар». Приглашение чеха привлечёт огромное внимание к клубу, и через Ягра будет гораздо проще популяризовать хоккей в Поднебесной, даже если он проведёт всего один сезон.

Ягр может вернуться в Россию, а Задоров не нужен ЦСКА Яромир Ягр может продолжить карьеру в КХЛ, Овечкин сыграл свадьбу, а Терещенко хочет остаться в «Динамо» — в итогах дня.

Карьера Задорова в НХЛ не складывается лучшим образом, сначала он попал в «Баффало Сэйбрз», где до сих пор продолжается перестройка и строительство новой команды. Затем его обменяли в «Колорадо Эвеланш», который находится в том же состоянии развития или ещё стагнации. В подобных ситуациях достаточно сложно развиваться в профессиональном плане. Плюс в каждой из команд не стараются должным образом играть на сильных качествах защитника.

Поэтому Задоров сейчас размышляет о возможном возвращении в КХЛ, если «лавины» не предложат ему достойный контракт и условия. Задоров может полностью повторить путь своего одноклубника ещё по «Красной Армии» Михаила Григоренко. Их обоих выбрал на драфте НХЛ «Баффало», их вместе обменяли в «Колорадо», а Григоренко этим летом уже вернулся в ЦСКА. Что сделает Никита?

19 июля Тютину исполнится 34 года, карьера в НХЛ пошла по ниспадающей. Свой главный контракт в лиге он заключил в 2011 году с «Коламбус Блю Джекетс» — 6 лет на $ 27 млн, это соглашение «мундиры» выкупили в прошлом году. Тем не менее он смог устроиться в «Колорадо», но вряд ли смог занести сезон-2016/17 к себе в актив, как и вся команда. От «Коламбуса» Тютин будет получать примерно по $ 1,5 млн ещё три сезона. В России Фёдор выступал за родную «Ижсталь», петербургский СКА, подмосковный «Атлант» в локаут и казанский «Ак Барс». Возвращаться в ВХЛ ещё рано, в СКА и так перебор защитников, поэтому «Ак Барс» может стать неплохим вариантом продолжения карьеры.

За прошедшую неделю ни один клуб главной североамериканской лиги не предложил ему подходящий контракт, и Ягр начал задумываться о возможности вернуться в Россию.

Земгус Гиргенсонс

Гиргенсонс пришёл в «Баффало» примерно в одно время с Задоровым и Григоренко. Ему доверяли гораздо больше, чем россиянам, но он сам не смог форвардом первых двух звеньев и постепенно начал сдавать. В начале прошлого сезона права на него в КХЛ заполучило рижское «Динамо», но Земгус принял решение поиграть ещё один год в Северной Америке. 16 (7+9) очков в 75 матчах в сезоне-2016/17, в клубе началась очередная перестройка, вызванная сменой руководством. На этой волне латвийцу вполне можно поехать в КХЛ, где в рижском «Динамо» с Сандисом Озолиньшем он сможет получить другую роль в команде и больше игрового времени.

11 игроков КХЛ, по-прежнему доступных на рынке свободных агентов Стремящийся вернуться в лигу Анисин, желающий уехать в НХЛ Белов и проваливший плей-офф Сёмин – в списке лучших свободных агентов КХЛ.

Лучшие годы Гудлера в НХЛ уже позади, хотя всего два сезона назад он смог забросить 31 шайбу в регулярном чемпионате в составе «Калгари Флэймз» и стать обладателем «Леди Бинг Трофи». Часть прошлого года в составе «Даллас Старз» он пропустил из-за травмы, а в 32 матчах забросил всего три шайбы. Клубы лиги не проявили заинтересованности в чехе, а ему самое время подумать о том, что в КХЛ могут предложить ему приличный контракт и сейчас. В России 33-летний форвард мог бы вернуться в московское «Динамо», за которое выступал до его объединения с ХК МВД.

Виктор Столберг

В сезоне-2012/13 Столберг во время локаута в НХЛ успел сыграть за «Атлант», а затем провёл свой лучший отрезок в НХЛ, который завершился завоеванием кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс». Теперь он с трудом набирает больше 20 очков за сезон и прочно обосновался в роли форварда 3-4 звеньев. «Оттава Сенаторз» раздумывает, предлагать ли шведу новый контракт, а сам 31-летний хоккеист постепенно может начать смотреть в направление Европы, где его опыт и мастерство будут незаменимы в любой команде.

Збынек и Милан Михалеки

Карьера братьев Михалек в НХЛ подходит к концу. В начале прошлого сезона они оба сыграли за сборную Чехии на Кубке мира, но конец года завершали уже в АХЛ. Старший брат защитник Збынек провёл всего три матча за «Аризону Койотс», а младший нападающий Милан – всего пять встреч за «Торонто Мэйпл Лифс». Збынек долгое время был надёжным игроком обороны клуба из Аризоны, но под новую концепцию команды он уже не подходит. Милан в своё время набирал под 60 очков в регулярном чемпионате, но последние годы больше лечился и не показывал той результативности. Заслужить новые контракты в НХЛ этим летом им будет довольно сложно.

Никлас Йенсен

Датчанин Никлас Йенсен в основном выступает в АХЛ, а не НХЛ. Что «Ванкувер Кэнакс», что «Нью-Йорк Рейнджерс» поднимают его лишь на несколько матчей в год, а в АХЛ он демонстрирует неплохую статистику. В это межсезонье права на него в КХЛ перешли к финскому «Йокериту», в котором уже есть датская диаспора. Поиграть в одном звене с Петером Регином, набраться опыта и затем попытать счастье опять за океаном, когда он уже сможет сам выбирать себе клуб в НХЛ. Неплохая перспектива, так как ему в этом году исполнилось всего 24 года.

Задоров может полностью повторить путь своего одноклубника ещё по «Красной Армии» Михаила Григоренко.

Лаури Корпикоски

Карьера финского форварда Корпикоски тоже близится к закату, НХЛ молодеет и молодеет с каждым годом, а иногда лучше всё же уходить. За последний год контракта с «Далласом» он заработал всего $ 1 млн, а в КХЛ любой российский клуб сможет предложить ему не меньше. С момента открытия рынка свободных агентов клубы не проявили заинтересованности в нём. Можно ещё подождать до открытия лагерей или попытать счастье в Европе. Конечно, всё зависит от целей хоккеиста, но попасть в команду, которая будет бороться за кубок Стэнли, ему будет трудно.