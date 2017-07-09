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Илья Ковальчук
Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Ковальчук останется в СКА на год, а «Авангард» отказался от Ягра

Ковальчук заключит однолетний контракт со СКА, «Авангард» отказался от Ягра, а Зюзин раскритиковал «Салават Юлаев» — в итогах дня.
9 июля 2017, воскресенье. 22:00. Хоккей

«Авангард» отказался от Ягра

Омский «Авангард» не будет приглашать в команду чешского форварда Яромира Ягра, который находится без контракта. Ранее чешские СМИ сообщали, что 45-летний Ягр может продолжить карьеру в КХЛ.
«Возвращение чешского нападающего Яромира Ягра в «Авангард» не рассматривается», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе омского клуба.

Напомним, что Яромир играл за омский «Авангард» с 2008 по 2011 год, а затем вернулся в Национальную хоккейную лигу, где является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он набрал за «Флориду Пантерз» 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

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Зюзин раскритиковал «Салават Юлаев»

Экс-тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин высказался о положении дел в команде. «Салават» возглавил финский тренерский штаб, команда выйдет из отпуска 10 июля.

«Многие в Уфе в шоке. Ветераны, болельщики пока молчат, но вопросов множество. В том числе от ребят из «Салавата», которые уже вышли на лёд и… ждут тренеров. Клуб возглавил новый штаб из пяти финских тренеров, им нужно знакомиться с командой и регионам, изучать молодёжь. Финны выходят на работу последними в КХЛ. Абсурд! Если бы год назад наш тренерский штаб так начал бы свою работу, в Башкирии нас просто бы «съели». А с финнов сдувают каждую пылинку, разрешают всё. На каком-то этапе управления происходит сбой — варяги подтягивают легионеров, а башкирские воспитанники от клуба отрезаются. Клуб, делая ставку на легионеров, жертвует и своим прошлым, и будущим. Финские ребята получат свои деньги, так и не поймут, что работали в великом клубе — и уедут. А Башкирии потом всё разгребать…», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

СКА договорился об условиях однолетнего контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Гавриков рассказал о переходе в СКА

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ и переход в петербургскую команду.

«Со здоровьем всё отлично, начал сейчас тренироваться вместе с командой, всё в порядке. Успел отдохнуть хорошо, на недельку слетал в Испанию, приехал в Петербург чуть пораньше, чтобы обустроиться. Пока персональной беседы после перехода в СКА с Олегом Знарком ещё не было, всё, думаю, впереди. После чемпионата мира окончательно всё решилось, и я подписал контракт со СКА.

Не знаю даже, сыграла ли Олимпиада особое значение, когда принимал решение, всё вместе повлияло.Летал во время отпуска в США, в Коламбусе всё понравилось, познакомился с тренерским штабом с руководством клуба. Показали арену и город, только приятные впечатления остались. Через два года ждать в «Коламбусе»? Почему нет, надеюсь на это», — сказал Гавриков.

Зарипов думал о возвращении в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился воспоминаниями о начале своей карьеры в казанском клубе.

«Очень рад вернуться в Казань и в «Ак Барс» – родные для меня город и клуб. Каждый раз, когда я выходил на лёд «Татнефть Арены» в последние четыре года, было сложно не заметить, с какой теплотой меня принимают в Казани. Такую же теплоту я чувствую и сейчас, когда возвращаюсь домой!

Хорошо помню 2001 год. Мне всего 20. Я только приехал в Казань, которая сильно отличалась от того, что мы видим сейчас. А вот «Ак Барс», как и сейчас, ставил только самые высокие цели. Мало кто знает, но в какой-то момент я уже был готов собрать вещи и вернуться обратно в Челябинск. Помог Алексей Чупин – лидер «Ак Барса» того времени, очень популярный в городе.

Я провёл в «Ак Барсе» 12 лет, и Казань стала для меня родным городом. Ни для кого не секрет, что я хотел вернуться с момента своего отъезда в 2013 году. Особое чувство, когда надеваешь свитер с гербом Татарстана на груди, не передать словами», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».

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Ковальчук останется в СКА на один сезон

Как стало известно «Чемпионату», СКА договорился об условиях однолетнего контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Ковальчук стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги, проведя в составе СКА 78 матчей, в которых забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач, набрав 87 очков при показателе полезности «+27». Игрок летом мог вернуться в Национальную хоккейную лигу.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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