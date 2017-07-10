Ежов: моя жена – канадка, но в России наш брак не признают

30-летний голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов призван серьёзно усилить вратарскую бригаду команды Андрея Назарова. Хоккеист рассказал, как состоялся его переезд в Нижнекамск, о чём спрашивал главный тренер, а также поведал о жизни своей канадской семьи, проживающей в Монреале. Сам Ежов имеет двойное гражданство – российское и канадское.

«Первые впечатления о «Нефтехимике» сложились на арене»

— Каковы ваши первые впечатления от команды и города?

— Первые впечатления сложились на арене. Очень хорошая организация, всё уютно. Шикарная раздевалка, в которой есть всё для восстановления и подготовки. Созданы идеальные условия для хоккея.



— Где поселились?

— Сейчас живу на клубной базе. Она, кстати, тоже комфортная.



— С Андреем Макаровым вам конкурировать за роль первого номера. С ним раньше общались?

— Общались, пересекались в сборной. Позитивный хороший вратарь. Добрый человек, приятно, что нахожусь рядом с ним. Ещё, кстати, Лёху Волгина знаю по совместной игре за Тольятти в прошлом году. Много знакомых лиц, ребята хорошо приняли, коллектив отличный. Это самое главное.

«Назаров сразу спросил про детей»

— Как попрощались с «Ладой»?

— У меня был однолетний контракт с командой. Когда он закончился, стал свободным агентом. Особо не знал, куда перейду. Как только появился вариант с «Нефтехимиком», сразу решил перейти в этот клуб. Знал, что это серьёзная команда. Ей немножко не хватило, чтобы попасть в плей-офф в прошлом сезоне. В этом сезоне приложим максимум усилий для попадания туда.



— Как вам работается с Андреем Назаровым?

— Хорошо. Он сразу спросил про детей. Это приятно, когда тренер знает, что происходит в личной жизни. Назаров – хороший человек. Мы с ним вместе работали в СКА, мне нравится его стиль.

Он сразу спросил про детей. Это приятно, когда тренер знает, что происходит в личной жизни. Назаров – хороший человек.

— Назаров сказал, что ключевая ставка будет сделана на вратарей.

— Мы готовы к нагрузкам и понимаем, что нужно будет сыграть максимально уверенно. Подготовка идёт полным ходом. Вы же видите, как мы тренируемся.



— Пока тяжеловато?

— Идёт предсезонка, так всегда. Что касается игр и пропущенных шайб, то на них пришло много наших болельщиков, хотелось показать яркий хоккей. Так что вратари могли немножко порадовать публику (смеётся).

«Семья живёт в Монреале, приезжает в Россию на сезон»

— Ваша семья продолжает жить в Монреале?

— Да, там живёт вся моя семья. Бабушка, родители, дети.



— В Нижнекамск супругу и детей перевозить планируете?

— Они приезжают в Россию на сезон. Жена, тёща, дети. Каждый год так. Но им не дают длинную визу, так как моя жена – канадка. Наш брак здесь не признают. А у меня двойное гражданство.



— Почему не признают?

— Это вы спросите у тех, кто не признаёт. Дают только туристическую визу, каждые полгода на три месяца. Надо выбирать дни. Кстати, на днях сын получил канадский паспорт. В сентябре должен приехать ко мне.



— Значит вам, кроме Китая, виз делать не надо?

— Да, только на гостевые матчи с «Куньлунем». Больше никуда не нужно.

Они приезжают в Россию на сезон. Жена, тёща, дети. Каждый год так. Но им не дают длинную визу, так как моя жена – канадка. Наш брак здесь не признают.

«Одним снайпером меньше в России – подарок для любого вратаря»

— В Монреале живёт известный специалист Игорь Кравчук, который со следующего сезона будет тренером «Куньлуня». Знакомы с ним?

— Да, пересекался с ним, часто разговаривал по телефону. Не могу сказать, что близко дружим, но знаем друг друга.

— Монреаль живёт хоккеем, матчи «Канадиенс» удавалось посещать?

— В этом году ходил дважды. Друзья подсобили мне с билетами. 21 753 зрителя, удовольствие непередаваемое. Получаешь особенные эмоции, даже сидя на трибуне. Монреаль – столица хоккея.



— За игрой Александра Радулова наблюдали?

— Да, понравилась его игра. Жаль, что он не остался в команде. Болельщики в городе его любили. Но он принял правильное решение, отправился в «Даллас». Таков его выбор.



— Приличные контракты выписали Прайсу и Гальченюку, на Радулова оставалось не так много денег…

— Насколько я помню, оставалось $ 10,4 млн. Просто не успели договориться.



— У него, кстати, был вариант с возвращением в Россию.

— Одним снайпером меньше в России – подарок для любого вратаря. Сильнейшая лига в мире – это НХЛ. А он один из сильнейших хоккеистов в мире. Александр поступил правильно, оставшись там.

Сильнейшая лига в мире – это НХЛ. А Радулов один из сильнейших хоккеистов в мире. Александр поступил правильно, оставшись там.

«Близко работал с Бобровским, видел его профессионализм»

— За другими россиянами следили?

— Да, знаю Андрея Маркова. Нестеров же ещё там играл?



— Да.

— Вот об этом узнал только тогда, когда он подписал контракт с ЦСКА. Если честно, в «Канадиенс» его даже не замечал.

— Кого из вратарей НХЛ вы могли бы выделить, кто является примером для вас?

— Там много классных вратарей. У каждого голкипера есть свой конёк, свои сильные стороны. В каждой команде можно найти пример. Могу привести в пример Пекку Ринне из «Нэшвилла», который сильно провёл прошлый сезон. Яркий и интересный спортсмен. Мэттью Мюррей из «Питтсбурга». Два вратаря, встречавшихся в финале Кубка Стэнли. Совершенно разные игровые стили. Мюррей молодой, но спокойный. У них обоих можно многому научиться.



— Ну и Сергей Бобровский, получивший вторую «Везину».

— Боб — красавец! Я с ним был в СКА, близко работал. Видел, как он готовится, какой у него профессионализм. Не просто так он взял вторую «Везину». Заслужил, удачи ему в дальнейшем.