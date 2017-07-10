Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж

Да будет суд!

Арбитражные хоккейные слушания по зарплате – явление сугубо североамериканское и по своему духу, и по форме. Суть его состоит в следующем: игрок, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, при определённых условиях может обратиться в независимую инстанцию, которая определит, какую именно зарплату он должен получать в предстоящем сезоне. У клуба, который владеет правами на такого хоккеиста, останется два выбора – согласиться и подписать контракт либо отказаться и, тем самым, отпустить его на рынок без всякой компенсации. Арбитраж рассматривается как последняя возможность уладить трудовые отношения между работником и работодателем, которые не могут договориться сами.

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Как правило, арбитражные слушания – удел хоккеистов среднего уровня, поскольку звёзды привыкли сами диктовать условия, а парни из четвёртого звена без лишних споров соглашаются на предложения клубов. До самого арбитражного заседания дело доходит далеко не всегда, гораздо чаще обе стороны используют этот вариант как шантаж и рычаг давления. Главный инструмент, которым пользуется судья, вынося решение о сумме договора для хоккеиста, – это статистика: арбитр смотрит на то, какие зарплаты получают игроки со схожими показателями, что укладывается в рамки популярного в Америке прецедентного права.

Поскольку арбитраж для игрока – значительный шаг к новому контракту, то получить на него право не так и просто, для этого необходимо соответствовать ряду условий по возрасту, когда был подписан первый договор и опыту выступлений в Национальной хоккейной лиге. Для хоккеистов, подписавших свой первый профессиональный контракт в возрасте от 18 до 20 лет, требуется не менее четырёх сыгранных сезонов в НХЛ, 20-летние должны иметь трёхлетний опыт работы, 22- и 23-летние должны играть в лиге минимум два года, чтобы получить право на арбитраж, а хоккеист, который подписал первый контракт в 24 года, должен отработать в НХЛ один год. Чтобы запросить право на арбитраж, хоккеист должен подать соответствующее заявление до 5 июля, а сами слушания пройдут в Торонто с 20 июля по 4 августа. Многие споры улаживаются непосредственно в день заседания, а некоторые – за часы и даже минуты, до его начала.



Нынешним летом на арбитраж подали 30 хоккеистов, среди которых нет россиян, но есть весьма интересные игроки.

н. Виктор Арвидссон («Нэшвилл»)

24 года, 61 (31+30) очко в 80 матчах.

Прежняя зарплата – $ 631 тыс.

Прогнозируемая зарплата — $ 4 млн.



Шведский нападающий был одним из ключевых хоккеистов команды в прошедшем сезоне. Арвидссон очень неплохо смотрелся на обеих сторонах площадки, умело отрабатывая в своей зоне, и набрал 13 (3+10) очков в плей-офф, дойдя вместе с «хищниками» до финала Кубка Стэнли. Предыдущий контракт у форварда был договором начального уровня, и теперь «Нэшвиллу» придётся многократно увеличить его зарплату, чтобы удержать шведа у себя. Свободных денег у «Предаторз» достаточно – около 20 миллионов, но кроме Арвидссона клубу нужно подписывать и других ограниченно свободных агентов, среди которых один из лидеров команды Райан Джохансен, а также Фредерик Годро и Остин Уотсон.

н. Микаэль Гранлунд («Миннесота»)

25 лет, 69 (26+43) очков в 81 матче.

Прежняя зарплата – $ 3 млн.

Прогнозируемая зарплата — $ 5,6 млн.



25-летний финн из «Миннесоты» также подал на арбитраж, поскольку его двухлетний договор подошёл к своему завершению. Сезон получился для Гранлунда удачным, а кроме неплохой результативности в регулярном чемпионате он отметился двумя передачами в пяти матчах плей-офф, где выступал со сломанной рукой. Поскольку предыдущий контракт Микаэля был классическим «мостиком» после договора новичка, то Гранлунд наверняка ищет долгосрочное соглашение с «Уайлд». Для «Миннесоты» это может стать проблемой, поскольку на 15 оставшихся миллионов ей надо подписать также Нино Нидеррайтера и Маркуса Фолиньо, которые тоже подали в арбитраж.

з. Колтон Парэйко («Сент-Луис»)

24 года, 35 (4+31) очков в 81 матче.

Прежняя зарплата — $ 858 тыс.

Прогнозируемая зарплата – $ 4,3 млн.



«Блюзмены» уже выразили желание подписать с Парэйко новый долгосрочный договор – генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг даже назвал молодого защитника одним из ключевых хоккеистов команды. Возможности для подписания Колтона у «музыкантов» есть, поскольку, имея в составе 15 нападающих, 5 защитников и двух вратарей, клуб располагает свободными семью миллионами. Более того, эту ситуацию можно расценивать именно в пользу «Сент-Луиса», который наверняка подпишет контракт с Парэйко до начала слушаний: контракт-«мост» будет крайне невыгоден, так как приведёт к новым значительным тратам в будущем.

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н. Конор Шири («Питтсбург»)

25 лет, 53 (23+30) очка в 61 матче.

Прежняя зарплата – $ 667 тыс.

Прогнозируемая зарплата — $ 3,8 млн.



Шири дебютировал в составе «Питтсбурга» год назад, и за два сезона успел весьма достойно выступить в плей-офф (10 очков в 2016 году, 7 очков нынче). Однако главное впечатление Конор произвёл в регулярном чемпионате, где почти сумел выйти на график «очко за игру». Без сомнения, значительная заслуга в этом успехе принадлежит Сидни Кросби, в тройке с которым Шири выходил на лёд, но цифры статистики однозначно говорят в его пользу. Нет сомнений в том, что «Питтсбург» сохранит талантливого нападающего, но контракт может оказаться не таким щедрым, поскольку ещё в позапрошлом сезоне Шири играл за фарм-клуб. У «Пингвинов» есть около 11 миллионов, чтобы подписать соглашения с ним и защитником Брайаном Дюмоулином, который также подал в арбитраж.

26 лет, 46 (25+21) очков в 82 матчах.

Прежняя зарплата – $ 2,75 млн.

Прогнозируемая зарплата – $ 4,3 млн.



Кену Холланду не позавидуешь: нужно подписывать новые контракты с Татаром и Атанасью, имея в запасе лишь пару миллионов. Словацкий форвард третий год подряд забил более 20 голов и за счёт этой снайперской стабильности может ожидать от работодателя значительной прибавки. По слухам Татар просит около $ 5 млн в год, но не исключено, что Томаш согласится на однолетний более скромный договор, чтобы следующим летом стать неограниченно свободным агентом.

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24 года, 37 (14+23) очков в 56 матчах.

Прежняя зарплата – $ 2,6 млн.

Прогнозируемая зарплата – $ 4 млн.



Зибанеджад – последний из свободных агентов «Рейнджерс», и денег для подписания талантливого шведа у ньюйкорцев достаточно (более $ 8 млн). В роли второго центра команда Мика был весьма убедителен, а кроме этого, на его счету 9 баллов в 12 матчах плей-офф. После ухода в «Аризону» Дерека Степана роль Зибанеджада в команде наверняка вырастет, а вместе с ней увеличится и зарплата.