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Как Андрей Назаров готовит «Нефтехимик» к сезону-2017/18
Фото: «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Тренировки, баня, сериал «Менты». День с Андреем Назаровым

Корреспондент «Чемпионата» узнал, как «Нефтехимик» готовится к сезону и по каким методикам тренеры проводят ежедневные занятия.
10 июля 2017, понедельник. 15:15. Хоккей

Нижнекамский «Нефтехимик» полным ходом готовится к 10-му сезону КХЛ. Физическая выносливость и игра вратарей – главное, на чём татарстанский коллектив планирует сделать акцент в грядущем чемпионате. Вратарская линия усилена парой голкиперов Ежов – Макаров, ну а в плане физики достаётся всем: команда находится под серьёзными нагрузками.

«Мой день начинается в 8 утра, именно в это время обязателен подъём, если нет перелётов или иных дел», — отметил главный тренер Андрей Назаров.

Позавтракав, Назаров и его помощники собираются в тренерской, а на 9:05 запланирована летучка. Бывает она не только у представителей СМИ в их редакциях, но и у тренерских штабов профессиональных спортивных команд. Нужно это для того, чтобы полностью и до мелочей распланировать день.

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Тренерская комната на домашней арене «Нефтехимика», как и раздевалка нижнекамцев, одна из лучших в лиге. В раздевалке есть всё необходимое: бассейн, массажный кабинет, парилка, зал. По размерам она напоминает огромную квартиру, в которой попавшему туда впервые человеку нетрудно заблудиться.

Сразу после собрания с тренерским штабом проходит аналогичное мероприятие непосредственно с хоккеистами. «В 10 утра начинаются основные занятия – лёд и зал по группам», — пояснил Назаров. Именно там хоккеисты получают основные нагрузки. Кто-то тренируется на площадке, другим, к примеру, приходится прыгать по ступенькам арены. Прыжки наверх – занятие не из лёгких.

Здесь-то и обнаруживается, нарушал ли кто-то накануне режим или нет, ведь организм не обманешь. Успели хоккеисты провести двусторонку: проигравшая со счётом 0:1 сторона оплачивала 30 пицц. Отметим, что почти два звена из нынешней команды – молодые ребята, которых привлекли из «Реактора». В прошлом году они дошли до финала Кубка Харламова, где уступили «Красной Армии».

«В 13:00 у нас обед, затем послеобеденный сон, а в 17:00 приходит время второго льда», — уточняет главный тренер «Нефтехимика».

Некоторая часть команды, как и тренерский штаб, живёт на базе клуба, а семейные люди с детьми и жёнами снимают жильё. База нижнекамцев находится рядом с левым берегом реки Кама, в посёлке Красный Ключ. Место живописное и красивое, отстроенное к 50-летию города. С великолепной рыбалкой, множеством туристов и детской площадкой. Облагораживают местность и пляжи, вот только погода в этом году не располагает к купанию.

Фото: «Чемпионат»

Вторая ледовая тренировка также проходит под чутким контролем Андрея Назарова. За играми он, как правило, любит следить с трибуны, вместе с директором клуба Раилем Якуповым. Там можно в спокойной обстановке обсудить, кто подходит коллективу, кто выглядит слабо и какие позиции следует укрепить. На скамейке в это время работают Игорь Петров и Фарит Закиров.

«Не бейте Ежову по ловушке, не дай бог сломаете пальцы», — прокричал Назаров после одного из игровых эпизодов. Один из сотрудников клуба сразу бросился к лавке передать указание хоккеистам.

«У нас принято посещать баню, в 20:00 обязательный визит в парилку. Баня и для сгонки веса полезна, и силы восстанавливает, придаёт тонус», — объяснил дальнейший распорядок дня Назаров.

Далее – ужин и свободное время. Его хоккеисты тоже получают в достаточном количестве. Прогуляться можно по роскошному парку «Семья», его открытие состоялось в августе прошлого года.

«Вечер коротаю за просмотром сериала «Менты» или чего-то похожего, нравятся мне отечественные боевички и сериалы про расследования. Люблю их смотреть, поедая эчпочмаки, татарская кухня мне тоже по душе», — подытожил Назаров в конце рабочего дня. Уж чего-чего, а юмора Андрею Викторовичу не занимать.

На последнюю перед вылетом в Финляндию контрольную игру «Нефтехимик» вышел в следующих сочетаниях:

«синие»:

Макаров; Сергеев – Первышин, Квартальнов – Аркалов – Торяник; Огурцов – Брынцев, Авцин – Куликов – Порядин; Шарипзянов – Пиганович, Соловьёв – Якимов – Здунов;

«белые»:

Ежов; Фазылзянов – Арбузов, Шиксатдаров – Бикмуллин – Хайруллин; Чурляев – Волгин, Угольников – Хафизов – Воеводин; Сорокин, Ляпустин – Набиуллин.

Если двумя днями ранее в аналогичной встрече был зафиксирован счёт 1:0, то на сей раз в воротах Макарова (по ходу матча его сменил Озолин) и Ежова побывало аж 19 шайб. Матч завершился победой «белых» — 11:8. Задорная молодёжь перебегала старших партнёров.

Впереди у нижнекамцев сбор в Иматре (Финляндия). До места назначения хоккеисты и тренеры добирались транзитом через Санкт-Петербург, куда «Нефтехимик» отправился бортом МЧС. В аэропорту Пулково всех ждал клубный автобус. Занятия продлятся до 24 июля.

Уже на месте к «Нефтехимику» присоединились легионеры Дэн Секстон, Жильбер Брюле, Чад Ро и Робин Ганзл.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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