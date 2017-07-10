Куликов, Алзнер и Дэйли. 5 контрактов в НХЛ, которые станут катастрофой

Нынешние экономические реалии Национальной хоккейной лиги трудно назвать благосклонными к возрастным хоккеистам. Коллективное соглашение вынуждает боссов куда охотнее тратить деньги на тех игроков, которые выросли вместе с клубом и прошли серьёзную стадию внутриклубной «разработки». Для ветеранов, вышедших на рынок свободных агентов, остаётся свой кусок пирога, но распределяется он уже по остаточному принципу. Спрос на тех, кто может выдать результат сейчас и не нуждается в длительном «созревании», остаётся стабильным. Но ряд сделок, заключённых нынешним летом, может стать настоящей головной болью уже через год. Кто находится в этой зоне риска?



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з. Дэн Жирарди («Тампа-Бэй»)

Контракт: $ 6 млн на 2 года



Было время, когда Жирарди по праву считался первоклассным защитником уровня НХЛ, но эта слава Дэна уже давно сошла на нет. Три последних сезона Жирарди занимал последнее место в «Нью-Йорк Рейнджерс» по проценту расширенной статистики Корси, и почти всегда присутствовал на площадке, когда соперник наносил опасные броски по воротам «синерубашечников» (второй показатель с конца). Подтверждением того факта, что Жирарди стремительно теряет квалификацию, становится сокращающееся игровое время, которое тает уже пять сезонов подряд. По уровню зарплаты Дэн является четвёртым защитником «Тампы», но если молодёжь в лице Михаила Сергачёва и Слэйтера Коккока будет быстро прогрессировать, у генерального менеджера южан Айзермана уже через год могут возникнуть серьёзный вопрос – куда девать Жирарди. Обменять его будет невозможно из-за запретного пункта в контракте, а выкуп договора принесёт больше мороки, чем реальной экономии.

з. Карл Алзнер («Монреаль»)

Контракт: $ 23,1 млн на 5 лет



Как правило, команды всегда действуют очень аккуратно, предлагая крупный долгосрочный контракт хоккеисту, находящемуся вблизи 30-летнего рубежа. Это показала недавняя ситуация в том же «Монреале», когда Александр Радулов не дождался от осторожничавшего Марка Бержевена требуемых цифр и согласился на предложение «Далласа». Однако, когда речь зашла о бывшем защитнике «Вашингтона» Алзнере, босс «Канадиенс» почему-то был намного более сговорчив: не обладающий внушительной статистикой Карл превратился в обладателя пятилетнего договора на $ 4,6 млн за сезон. Вариацией пункта о невозможности обмена Бержевен ещё больше осложнил себе жизнь, поскольку игрок может предоставить клубу список из семи команд, куда он не захочет переходить. Конечно, Алзнер пропустил за последние семь сезонов лишь один матч, но сугубо игровых достоинств у этого заурядного защитника не так уж и много. У его бывшего партнёра по «столичным» Джона Карлсона показатель Corsi for был намного лучше, когда Алзнер выходил на лёд с кем-то другим (54,4% против 46,1%). Есть риск, что через год-полтора Карл станет более медленным и тяжёлым, всё больше олицетворяя собственный контракт. Ну а если начнутся травмы, пользы от Алзнера будет совсем немного.

з. Тревор Дэйли («Детройт»)

Контракт: $ 9,5 млн на 3 года



Полтора года назад «Питтсбург» приобрёл Дэйли у «Чикаго», чем заметно укрепил собственную оборону – «пингвинам» этот ход помог более уверенно чувствовать себя в плей-офф. Однако для нынешнего «Детройта» это приобретение стало как минимум нелогичным: на данный момент в команде числится девять защитников на односторонних контрактах, и четверым из них уже больше 30 лет. Без сомнения, Дэйли способен помочь «красным крыльям» своим опытом. За два последних сезона он играл больше 20 минут за матч, набрал 41 очко в 109 играх и провёл 35 кубковых встреч. Но усиление именно на этой позиции «Ред Уингз» вряд ли требовалось, особенно если учесть, что свободных денег у Кена Холланда – кот наплакал ($ 2 млн), а без контракта остаётся один из лучших снайперов команды Томаш Татар. Трое из четверых 30-летних игроков обороны имеют пункты о невозможности обмена, а единственный, у кого его нет, – это Дэйли. Значит, уже будущей весной Тревор может сменить Город моторов на какой-то другой, даже если сыграет на привычном уровне – это сделает нынешнюю сделку абсолютно бессмысленной.

Пора в Европу? Ягр, Гиргенсонс и ещё 8 игроков, кому стоит поехать в КХЛ «Флорида Пантерз» не предложил контракт Яромиру Ягру, а Никите Задорову не доверяют в «Колорадо Эвеланш».

з. Дмитрий Куликов («Виннипег»)

Контракт: $ 13 млн на 3 года



Последний сезон получился для россиянина ужасным, но и за год до этого прогресс Куликова вряд ли соответствовал ожиданиям. За семь лет, проведённых во «Флориде», он трижды преодолевал рубеж в 20 очков, что совсем не много для хоккеиста, выходящего в спецбригаде большинства. Периодически Дмитрий совершал обидные ошибки в своей зоне, а наличие известной истории травм делает сделку с ним весьма рискованной. Если Куликов не снимет с себя этот ярлык в предстоящем сезоне, то руководство «Джетс» будет вынуждено признать собственную ошибку. Со стороны 4,3-миллионный контракт Дмитрия выглядит излишне щедрым: особого спроса на рынке на Куликова не было, да и рычагов влияния в переговорах россиянин не имел.

н. Патрик Ивз («Анахайм»)

Контракт: $ 9,45 млн на 3 года



33-летний нападающий, никогда не зарабатывавший даже $ 2 млн за сезон, очень удачно провёл концовку прошлого чемпионата, перейдя в «Анахайм» из «Далласа». 14 очков в 20 матчах – великолепный результат для форварда четвёртого звена, но щедрость Боба Мюррея оказалась просто фантастической. Трёхлетний договор на $ 3,1 млн в год и модифицированный пункт о невозможности обмена – это слишком много для команды, которая с величайшим трудом избежала серьёзных потерь на драфте расширения. Куда более полезные и перспективные Раккель и Сильверберг получают схожие с Ивзом деньги, но не имеют запретных пунктов. Всё это может стать для «Дакс» серьёзной проблемой уже через год, когда очарование от игры Патрика уйдёт так же внезапно, как и появилось.