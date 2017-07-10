Вратари с первого сезона КХЛ. От Колесника до Кошечкина

Ближайший сезон станет 10-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Не так много игроков выступают в главной российской лиге с самого начала её существования. Лишь девять голкиперов защищали ворота во всех сезонах, но в ближайшем будущем их число может сократиться до шести. Вспоминаем тех, кто в КХЛ с первого дня.

Виталий Колесник, 218 матчей, 95 побед, коэффициент надёжности 2.13, 92,3% отражённых бросков

«Атлант», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Барыс» и кубок Гагарина – это послужной список казахстанского голкипера Виталия Колесника в КХЛ. Свой кубок он выиграл в составе «Салавата», когда первым номером в той команде был швед Эрик Эрсберг, Александр Ерёменко – третьим, а Колесник – вторым. Уже тогда он стал типичным сменщиком, проводя около 20 матчей за весь сезон. В сезоне-2016/17 Колесник сыграл всего шесть матчей за «Барыс» в КХЛ, при этом проведя больше встреч за сборную Казахстана на разных уровнях. Несколько недель назад Колесник расторг контракт с «Барысом» и ждёт предложений, но его шансы на возвращение в лигу на 10-й сезон выглядят призрачными.

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Станислав Галимов, 242 матча, 135 побед, КН 1.99, 92,6%

Карьера Галимова в КХЛ началась удачно – две победы в Кубке Гагарина с казанским «Ак Барсом». При этом нельзя говорить, что он не приложил руку к успеху. Если во второй победе он не сыграл ни одного матча в плей-офф, то во время первого похода провёл семь встреч. Но ставку на него в Казани не собирались делать, и он отправился в подмосковный «Атлант». В Мытищах Галимов смог заработать вызов в национальную команду, а затем «повышение» в ЦСКА. В «армейском» клубе он не задержался, после полутора сезона его отправили обратно в «Ак Барс», где отношение к нему особо не изменилось. Новый сезон Галимов начнёт в «Торпедо».

Михаил Бирюков, 296 матчей, 93 победы, КН 2.61, 91,3%

Сезон-2011/12 стал лучшим для Михаила Бирюкова в КХЛ. Являясь хоккеистом скромной «Югры», он смог показать лучшую статистику по сухим матчам в сезоне (шесть), получить вызов в национальную сборную и стать чемпионом мира. Причём уже двукратным, свою первую золотую медаль он выиграл ещё до появления КХЛ. За эти девять лет судьба отправляла его в ХК МВД, московское «Динамо», ЦСКА, «Торпедо», «Кузню». Юбилейный 10-й год Бирюков начнёт в подмосковном «Витязе».

Илья Проскуряков, 300 матчей, 133 победы, КН 2.18, 91,8%

Проскуряков стал автором первой вратарской шайбы в истории КХЛ. Помимо него свой снайперский счёт смогли открыть лишь латыш Эдгарс Масальскис и казахстанец Виталий Еремеев. В КХЛ Илья выступал за «Магнитку», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» и «Торпедо». Проскуряков стал первым хоккеистом лиги, получившим приз лучшему новичку сезона. Лучшим по статистике для него стал прошлый регулярный чемпионат, но в плей-офф Илья действовал не так надёжно, что не устроило руководство «Торпедо». Новый сезон Проскуряков начнёт в составе ханты-мансийской «Югры».

Фото: photo.khl.ru

Иван Касутин, 315 матчей, 112 побед, КН 2.57, 91,1%

Из всех этих голкиперов Касутин поиграл за самое большое число команд в КХЛ. В его активе их восемь – «Нефтехимик», «Ак Барс», «Спартак», СКА, «Витязь», «Торпедо», «Северсталь» и «Лада». Во время второго года в лиге его начали привлекать к национальной сборной. Касутин был основным вратарём СКА в плей-офф сезона-2012/13. Последние два года он не может занести себе в актив, не самая удачная статистика в «Ладе», «Торпедо» и «Нефтехимике». В итоге в это межсезонье Иван принял решение подписать контракт с новокузнецким «Металлургом», который отправили в ВХЛ.

«КХЛ даже не хочет общаться с нами». Игроки «Динамо» борются за свои деньги Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко и голкипер Александр Ерёменко рассказали о проблемах с выплатой зарплат.

Александр Ерёменко, 358 матчей, 226 побед, КН 1.85, 93,1%

Ерёменко – единственный вратарь трёхкратный обладатель кубка Гагарина, к тому же он поиграл всего за две команды за эти девять лет в КХЛ. Три года он провёл в «Салавате Юлаеве», где в свой последний сезон выиграл главный трофей лиги. При этом не сыграл ни одного матча в плей-офф и принял решение уйти в родное «Динамо». В первые два сезона в «Динамо» он дважды выиграл кубок Гагарина, а в сезоне-2012/13 был признан самым ценным игроком в плей-офф. Ерёменко является лучшим голкипером из всех девяти по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков.

Фото: photo.khl.ru

Майкл Гарнетт, 401 матч, 185 побед, КН 2.31, 91,5%

Единственный вратарь-легионер из дальнего зарубежья, отыгравший в России 10 лет. Гарнетт приехал в Россию ещё до появления КХЛ, в континентальной лиге он выступал за ХК МВД, московское «Динамо», «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Майкл дважды доходил до финала Кубка Гагарина, сначала с ХК МВД он уступил «Ак Барсу», а затем с «Трактором» проиграл «Динамо». Последние годы ему было всё тяжелее находить работу в КХЛ. В грядущем сезоне Гарнетт будет выступать в британской лиге за «Ноттингем Пантерз».

Константин Барулин, 456 матчей, 211 побед, КН 2.17, 92,5%

Барулин за время выступления в КХЛ успел поиграть за ЦСКА, «Атлант», «Ак Барс», «Авангард» и «Сочи». В сезоне-2010/11 он играл в финале Кубка Гагарина за «Атлант», но там подмосковная команда уступила уфимскому «Салавату Юлаеву». Вратарь был признан самым ценным игроком плей-офф и стал первым хоккеистом проигравшей команды в финале, получивший этот приз. За эти девять лет Барулин, как и Василий Кошечкин, в составе сборной России становился чемпионом мира. В ближайшем сезоне Константин продолжит играть за «Сочи».

Фото: photo.khl.ru

Василий Кошечкин, 509 матчей, 261 победа, КН 2.05, 93%

Кошечкин начал свою карьеру в КХЛ в составе родной тольяттинской «Лады», а затем из-за финансовых проблем клуба ушёл в магнитогорский «Металлург», но всего на несколько месяцев. Сезон-2010/11 Василий уже начал в череповецкой «Северстали» и защищал цвета клуба три года, пока не вернулся в «Магнитку». На Урале Кошечкин смог полностью раскрыть свой потенциал. В первый же сезон в клубе он выиграл Кубок Гагарина и был признан вратарём года в КХЛ.



Через два сезона «Металлург» смог повторить этот успех, но индивидуальные награды голкиперу не достались. В сезоне-2016/17 Кошечкин вновь дошёл с «Магниткой» до финала Кубка Гагарина, но в этот раз успех праздновал петербургский СКА. При этом лига признала Василий лучшим вратарём года и самым ценным игроком того плей-офф. В 10-й сезон КХЛ Кошечкин входит лидером по количеству матчей и побед среди всех вратарей.



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