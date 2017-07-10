Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Василий Кошечкин в «Ладе»
Текст: Роман Соловьёв
Фото: photo.khl.ru

Вратари с первого сезона КХЛ. От Колесника до Кошечкина

Легионер Гарнетт, трёхкратный обладатель кубка Гагарина Ерёменко, великан Кошечкин — кто выступал в КХЛ с первого сезона?
10 июля 2017, понедельник. 19:00. Хоккей

Ближайший сезон станет 10-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Не так много игроков выступают в главной российской лиге с самого начала её существования. Лишь девять голкиперов защищали ворота во всех сезонах, но в ближайшем будущем их число может сократиться до шести. Вспоминаем тех, кто в КХЛ с первого дня.

Виталий Колесник, 218 матчей, 95 побед, коэффициент надёжности 2.13, 92,3% отражённых бросков

«Атлант», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Барыс» и кубок Гагарина – это послужной список казахстанского голкипера Виталия Колесника в КХЛ. Свой кубок он выиграл в составе «Салавата», когда первым номером в той команде был швед Эрик Эрсберг, Александр Ерёменко – третьим, а Колесник – вторым. Уже тогда он стал типичным сменщиком, проводя около 20 матчей за весь сезон. В сезоне-2016/17 Колесник сыграл всего шесть матчей за «Барыс» в КХЛ, при этом проведя больше встреч за сборную Казахстана на разных уровнях. Несколько недель назад Колесник расторг контракт с «Барысом» и ждёт предложений, но его шансы на возвращение в лигу на 10-й сезон выглядят призрачными.

11 игроков КХЛ, по-прежнему доступных на рынке свободных агентов
Стремящийся вернуться в лигу Анисин, желающий уехать в НХЛ Белов и проваливший плей-офф Сёмин – в списке лучших свободных агентов КХЛ.

Станислав Галимов, 242 матча, 135 побед, КН 1.99, 92,6%

Карьера Галимова в КХЛ началась удачно – две победы в Кубке Гагарина с казанским «Ак Барсом». При этом нельзя говорить, что он не приложил руку к успеху. Если во второй победе он не сыграл ни одного матча в плей-офф, то во время первого похода провёл семь встреч. Но ставку на него в Казани не собирались делать, и он отправился в подмосковный «Атлант». В Мытищах Галимов смог заработать вызов в национальную команду, а затем «повышение» в ЦСКА. В «армейском» клубе он не задержался, после полутора сезона его отправили обратно в «Ак Барс», где отношение к нему особо не изменилось. Новый сезон Галимов начнёт в «Торпедо».

Михаил Бирюков, 296 матчей, 93 победы, КН 2.61, 91,3%

Сезон-2011/12 стал лучшим для Михаила Бирюкова в КХЛ. Являясь хоккеистом скромной «Югры», он смог показать лучшую статистику по сухим матчам в сезоне (шесть), получить вызов в национальную сборную и стать чемпионом мира. Причём уже двукратным, свою первую золотую медаль он выиграл ещё до появления КХЛ. За эти девять лет судьба отправляла его в ХК МВД, московское «Динамо», ЦСКА, «Торпедо», «Кузню». Юбилейный 10-й год Бирюков начнёт в подмосковном «Витязе».

Илья Проскуряков, 300 матчей, 133 победы, КН 2.18, 91,8%

Проскуряков стал автором первой вратарской шайбы в истории КХЛ. Помимо него свой снайперский счёт смогли открыть лишь латыш Эдгарс Масальскис и казахстанец Виталий Еремеев. В КХЛ Илья выступал за «Магнитку», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» и «Торпедо». Проскуряков стал первым хоккеистом лиги, получившим приз лучшему новичку сезона. Лучшим по статистике для него стал прошлый регулярный чемпионат, но в плей-офф Илья действовал не так надёжно, что не устроило руководство «Торпедо». Новый сезон Проскуряков начнёт в составе ханты-мансийской «Югры».

Фото: photo.khl.ru

Иван Касутин, 315 матчей, 112 побед, КН 2.57, 91,1%

Из всех этих голкиперов Касутин поиграл за самое большое число команд в КХЛ. В его активе их восемь – «Нефтехимик», «Ак Барс», «Спартак», СКА, «Витязь», «Торпедо», «Северсталь» и «Лада». Во время второго года в лиге его начали привлекать к национальной сборной. Касутин был основным вратарём СКА в плей-офф сезона-2012/13. Последние два года он не может занести себе в актив, не самая удачная статистика в «Ладе», «Торпедо» и «Нефтехимике». В итоге в это межсезонье Иван принял решение подписать контракт с новокузнецким «Металлургом», который отправили в ВХЛ.

«КХЛ даже не хочет общаться с нами». Игроки «Динамо» борются за свои деньги
Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко и голкипер Александр Ерёменко рассказали о проблемах с выплатой зарплат.

Александр Ерёменко, 358 матчей, 226 побед, КН 1.85, 93,1%

Ерёменко – единственный вратарь трёхкратный обладатель кубка Гагарина, к тому же он поиграл всего за две команды за эти девять лет в КХЛ. Три года он провёл в «Салавате Юлаеве», где в свой последний сезон выиграл главный трофей лиги. При этом не сыграл ни одного матча в плей-офф и принял решение уйти в родное «Динамо». В первые два сезона в «Динамо» он дважды выиграл кубок Гагарина, а в сезоне-2012/13 был признан самым ценным игроком в плей-офф. Ерёменко является лучшим голкипером из всех девяти по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков.

Фото: photo.khl.ru

Майкл Гарнетт, 401 матч, 185 побед, КН 2.31, 91,5%

Единственный вратарь-легионер из дальнего зарубежья, отыгравший в России 10 лет. Гарнетт приехал в Россию ещё до появления КХЛ, в континентальной лиге он выступал за ХК МВД, московское «Динамо», «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Майкл дважды доходил до финала Кубка Гагарина, сначала с ХК МВД он уступил «Ак Барсу», а затем с «Трактором» проиграл «Динамо». Последние годы ему было всё тяжелее находить работу в КХЛ. В грядущем сезоне Гарнетт будет выступать в британской лиге за «Ноттингем Пантерз».

Константин Барулин, 456 матчей, 211 побед, КН 2.17, 92,5%

Барулин за время выступления в КХЛ успел поиграть за ЦСКА, «Атлант», «Ак Барс», «Авангард» и «Сочи». В сезоне-2010/11 он играл в финале Кубка Гагарина за «Атлант», но там подмосковная команда уступила уфимскому «Салавату Юлаеву». Вратарь был признан самым ценным игроком плей-офф и стал первым хоккеистом проигравшей команды в финале, получивший этот приз. За эти девять лет Барулин, как и Василий Кошечкин, в составе сборной России становился чемпионом мира. В ближайшем сезоне Константин продолжит играть за «Сочи».

Фото: photo.khl.ru

Василий Кошечкин, 509 матчей, 261 победа, КН 2.05, 93%

Кошечкин начал свою карьеру в КХЛ в составе родной тольяттинской «Лады», а затем из-за финансовых проблем клуба ушёл в магнитогорский «Металлург», но всего на несколько месяцев. Сезон-2010/11 Василий уже начал в череповецкой «Северстали» и защищал цвета клуба три года, пока не вернулся в «Магнитку». На Урале Кошечкин смог полностью раскрыть свой потенциал. В первый же сезон в клубе он выиграл Кубок Гагарина и был признан вратарём года в КХЛ.

Через два сезона «Металлург» смог повторить этот успех, но индивидуальные награды голкиперу не достались. В сезоне-2016/17 Кошечкин вновь дошёл с «Магниткой» до финала Кубка Гагарина, но в этот раз успех праздновал петербургский СКА. При этом лига признала Василий лучшим вратарём года и самым ценным игроком того плей-офф. В 10-й сезон КХЛ Кошечкин входит лидером по количеству матчей и побед среди всех вратарей.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 3
Теги
Александр Ерёменко Василий Кошечкин Виталий Колесник Иван Касутин Илья Проскуряков Константин Барулин Майкл Гарнетт Михаил Бирюков Станислав Галимов
Новости. Хоккей
10 июля 2017, понедельник
19:09 Сергачёв: моя цель – стать быстрее и действовать на уровне НХЛ
18:40 Раанта: моя цель стать голкипером номер «1» в «Аризоне» и НХЛ
17:36 Кошелев: все в «Авангарде» понимают, к чему мы идём в этом году
17:26 «Аризона» планирует использовать Раанту в качестве основного голкипера
17:00 Кожевников: новички ЦСКА могут поехать на ОИ и вернуться в НХЛ в другом статусе
16:53 Новокузнецкий «Металлург» подписал 9 игроков
16:42 Касутин подписал контракт с «Кузней» на один год
16:38 Кольцов: у «Динамо» Мн потери в легионерской составляющей
15:45 Александр Кулаков остаётся в минском «Динамо»
15:15 «Фрибур» планирует заменить вернувшегося в НХЛ вратаря Берра легионером
15:06 Чупин: в «Ак Барсе» бюджет реально пилили, команду развалили приезжие ребята
14:37 «Авангард» провёл свою первую ледовую тренировку в межсезонье
14:04 Защитник Даллмэн может покинуть «Барыс», его не устраивает предложение клуба
14:00 Вратарь «Барыса» Карлссон показал щитки и шлем
13:52 ЦСКА отбыл на сбор в Финляндию
13:49 Сергей Климович назначен спортивным директором «Сибири»
13:23 Кожевников: СКА было важно сохранить Ковальчука, он – лидер команды
13:20 Екабс Редлихс завершил карьеру игрока, он будет тренером
13:17 Кубалик: «Салават» был лучшим вариантом для меня, шанса поехать в НХЛ не было
12:56 Вестерлунд: Хартикайнен уже начал кататься, он восстанавливается
12:34 Сушинский: Ковальчук может уехать и в следующем году, в НХЛ в паспорт не смотрят
12:29 «Витязь» работает на сборе в Италии
12:19 Хуснутдинов: в прошлом сезоне «Ак Барс» был близок к договорённости с Ландером
12:17 Генменеджер «Далласа»: должны стать командой, постоянно выходящей в плей-офф
12:15 Ландер: у «Ак Барса» есть собственный стиль, что мне очень нравится
11:47 Антон Ландер официально стал игроком «Ак Барса», контракт рассчитан на 2 года
11:29 Тед Нолан может возглавить сборную Польши, федерация связывалась и с Захаркиным
11:09 Ковальчук: не вёл переговоров с «Нью-Джерси», со СКА договорились быстро
10:59 «Нефтехимик» отбыл на сбор, в Финляндии 2 контрольных матча
10:41 В Минске завершился детский тренировочный лагерь
10:15 «Куньлунь» объявил о переходе нападающего Людучина
10:12 Завершился кастинг для участия в реалити-шоу «Сибири»
10:09 Начался тренировочный лагерь «Магнитки»
10:01 Хоккеисты московского «Динамо» вышли из отпуска
09:45 «Баффало» не удаётся обменять Кейна, и, скорее всего, он останется в «Сэйбрз»
09:30 Ежов: мне нравится стиль работы Назарова, он сразу спросил про детей
09:15 Канадские хоккеисты «Барыса» учат казахский язык
09:00 Светлов: возвращение Анисина может стать громким, рассмотреть Артюхина и Жердева
00:46 Кларк: некоторым игрокам нужно просто пойти в колледж, чтобы вырасти
00:06 Ковальчук: на решение о продлении контракта со СКА повлияла ситуация с ОИ
9 июля 2017, воскресенье
23:45 Патрик: если нужно, сыграю и на фланге, мечтаю попасть в состав
23:15 Ковальчук: едем в Питер ещё на год!
22:45 СКА объявил о подписании нового контракта с Ковальчуком
22:44 Лааксонен: когда меня выбрали на драфте, сразу побежал к маме
22:08 Генменеджер «Вашингтона»: у Смита-Пелли есть потенциал, он может быть полезен
Все новости RSS
Партнерский контент
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017