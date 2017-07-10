Ландер перешёл в «Ак Барс», а Брэтуйэт стал тренером вратарей «Айлендерс»

Людучин стал игроком «Куньлуня»

Форвард Роман Людучин официально стал игроком «Куньлунь Ред Стар». Об этом информирует официальный сайт китайского клуба Континентальной хоккейной лиги.



«Перед самым отъездом из Москвы к нам присоединился Роман Людучин – а где же ещё должен был оказаться этот форвард, имеющий, как известно, китайские корни?» – говорится на официальном сайте клуба КХЛ из Китая.

Сезон-2016/17 29-летний хоккеист провёл в «Югре». В 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ он забросил 8 шайб и отдал 11 голевых передач. Показатель полезности составил «+2».

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Екабс Редлихс завершил карьеру

35-летний защитник Екабс Редлихс объявил о завершении карьеры. Об этом информирует jauns. Сообщается, что Редлихс будет работать в команде Lido. Сезон-2016/17 он провёл в КХЛ в составе рижского «Динамо» — 4 очка в 33 матчах. Всего на уровне КХЛ Редлихс провёл 236 матчей и набрал в них 24 очка. Хоккеисту не удалось дебютировать в НХЛ, а в АХЛ он сыграл 63 матча. Редлихс — чемпион NCAA и обладатель Кубка надежды.



«От рижского «Динамо» не поступило стоящего предложения, и я пришёл в Lido. Рад, что могу передать свои знания и опыт. Хочу понять, удастся ли мне карьера тренера», — сказал Редлихс.

Брэтуйэт стал тренером вратарей «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании соглашения с Фредом Брэтуэйтом, который будет выполнять в команде роль наставника голкиперов, сообщает официальный сайт клуба.



«Опыт Фреда почти на всех уровнях хоккея делает его невероятным приобретением для нашей команды. У него была не только хорошая карьера в НХЛ, но он ещё и работал на уровне сборных в Канаде. Уверен, что он готов сделать следующий шаг, и мы с нетерпением ждём, когда он приступит к работе с нашими вратарями», — прокомментировал подписание контракта с Брэтуэйтом главный тренер Дуг Уэйт.

Опыт Фреда почти на всех уровнях хоккея делает его невероятным приобретением для нашей команды. У него была не только хорошая карьера в НХЛ, но он ещё и работал на уровне сборных в Канаде.

Последние три сезона Брэтуэйт, известный по выступлениям за «Ак Барс» и «Авангард», сотрудничал с Канадской федерацией хоккея, работая тренером вратарей в сборной юниорской и молодёжной сборной Канады.

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«Магнитка» расторгла контракт с Дмитрием Казионовым

Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении соглашения с нападающим Дмитрием Казионовым, о чём сообщает официальный сайт клуба. Одностороннее соглашение с форвардом было рассчитано до конца апреля 2018 года.

В прошлом сезоне Казионов в составе «Металлурга» принял участие в 70 матчах КХЛ (в том числе в 13 матчах плей-офф), забросил 10 шайб и отдал 9 результативных передач, набрав 19 очков при показателе полезности «+7», а также отбыл 116 штрафных минут. Всего у Дмитрия на счету 384 матча в КХЛ, в которых он набрал 102 (58+44) очка.

Ландер в «Ак Барсе» на два года

«Ак Барс» заключил контракт с 26-летним шведским нападающим Антоном Ландером. Об этом информирует официальный сайт команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Последние шесть сезонов форвард выступал за команду НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Хоккеист уже выбрал номер — 58.

В минувшем сезоне 26-летний шведский центральный нападающий провёл 22 матча в Национальной хоккейной лиге, набрав в них 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2». В 42 матчах Американской хоккейной лиги на его счету 55 (25+30) очков. Всего в НХЛ Ландер за шесть сезонов в «Эдмонтон Ойлерз» провёл 215 матчей и набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности «-41».



«Я очень ждал, когда же наконец присоединюсь к команде, и вот я в Казани. Очень этому рад. Особо ни с кем не советовался, так как принимал решение самостоятельно. Но звонил Оскару Мёллеру. Мы с ним поговорили минут 20 о Казани, об «Ак Барсе», и он рассказывал мне только хорошее о клубе. Сказал, что у «Ак Барса» есть собственный стиль, что мне очень нравится. Этот клуб хочет побеждать каждый год, и это в том числе и моя цель.

Выучил ли русские слова благодаря Якупову? Не те, что хочется печатать в прессе. На самом деле Наиль очень хорошо говорит по-английски, поэтому мы общались на этом языке. Буду подтягивать русский язык на месте. Мы неплохо общались с Наилем, он рассказывал про Татарстан. Отзывался очень хорошо о своей родине. Желаю ему удачи в «Колорадо». Надеюсь, у него всё получится в НХЛ.

Ландер: ОИ-2018? Безусловно, я бы очень хотел сыграть там и сделаю всё, чтобы получить такой шанс.

ОИ-2018? Безусловно, я бы очень хотел сыграть там и сделаю всё, чтобы получить такой шанс. Но я понимаю, что в Европе много отличных шведских игроков и конкуренция за место в составе будет очень напряжённой. Мне предстоит серьёзно поработать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



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