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Хоккей, итоги дня 10 июля 2017 года. Ландер перешёл в «Ак Барс»
Текст: Роман Соловьёв
Фото: Reuters

Ландер перешёл в «Ак Барс», а Брэтуйэт стал тренером вратарей «Айлендерс»

Роман Людучин стал новичком китайского «Куньлунь Ред Стар», Ландер оформил соглашение с казанским «Ак Барсом» — в итогах дня.
10 июля 2017, понедельник. 22:00. Хоккей

Людучин стал игроком «Куньлуня»

Форвард Роман Людучин официально стал игроком «Куньлунь Ред Стар». Об этом информирует официальный сайт китайского клуба Континентальной хоккейной лиги.

«Перед самым отъездом из Москвы к нам присоединился Роман Людучин – а где же ещё должен был оказаться этот форвард, имеющий, как известно, китайские корни?» – говорится на официальном сайте клуба КХЛ из Китая.

Сезон-2016/17 29-летний хоккеист провёл в «Югре». В 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ он забросил 8 шайб и отдал 11 голевых передач. Показатель полезности составил «+2».

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Екабс Редлихс завершил карьеру

35-летний защитник Екабс Редлихс объявил о завершении карьеры. Об этом информирует jauns. Сообщается, что Редлихс будет работать в команде Lido. Сезон-2016/17 он провёл в КХЛ в составе рижского «Динамо» — 4 очка в 33 матчах. Всего на уровне КХЛ Редлихс провёл 236 матчей и набрал в них 24 очка. Хоккеисту не удалось дебютировать в НХЛ, а в АХЛ он сыграл 63 матча. Редлихс — чемпион NCAA и обладатель Кубка надежды.

«От рижского «Динамо» не поступило стоящего предложения, и я пришёл в Lido. Рад, что могу передать свои знания и опыт. Хочу понять, удастся ли мне карьера тренера», — сказал Редлихс.

Брэтуйэт стал тренером вратарей «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании соглашения с Фредом Брэтуэйтом, который будет выполнять в команде роль наставника голкиперов, сообщает официальный сайт клуба.

«Опыт Фреда почти на всех уровнях хоккея делает его невероятным приобретением для нашей команды. У него была не только хорошая карьера в НХЛ, но он ещё и работал на уровне сборных в Канаде. Уверен, что он готов сделать следующий шаг, и мы с нетерпением ждём, когда он приступит к работе с нашими вратарями», — прокомментировал подписание контракта с Брэтуэйтом главный тренер Дуг Уэйт.

Опыт Фреда почти на всех уровнях хоккея делает его невероятным приобретением для нашей команды. У него была не только хорошая карьера в НХЛ, но он ещё и работал на уровне сборных в Канаде.

Последние три сезона Брэтуэйт, известный по выступлениям за «Ак Барс» и «Авангард», сотрудничал с Канадской федерацией хоккея, работая тренером вратарей в сборной юниорской и молодёжной сборной Канады.

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«Магнитка» расторгла контракт с Дмитрием Казионовым

Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении соглашения с нападающим Дмитрием Казионовым, о чём сообщает официальный сайт клуба. Одностороннее соглашение с форвардом было рассчитано до конца апреля 2018 года.

В прошлом сезоне Казионов в составе «Металлурга» принял участие в 70 матчах КХЛ (в том числе в 13 матчах плей-офф), забросил 10 шайб и отдал 9 результативных передач, набрав 19 очков при показателе полезности «+7», а также отбыл 116 штрафных минут. Всего у Дмитрия на счету 384 матча в КХЛ, в которых он набрал 102 (58+44) очка.

Ландер в «Ак Барсе» на два года

«Ак Барс» заключил контракт с 26-летним шведским нападающим Антоном Ландером. Об этом информирует официальный сайт команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Последние шесть сезонов форвард выступал за команду НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Хоккеист уже выбрал номер — 58.

В минувшем сезоне 26-летний шведский центральный нападающий провёл 22 матча в Национальной хоккейной лиге, набрав в них 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2». В 42 матчах Американской хоккейной лиги на его счету 55 (25+30) очков. Всего в НХЛ Ландер за шесть сезонов в «Эдмонтон Ойлерз» провёл 215 матчей и набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности «-41».

«Я очень ждал, когда же наконец присоединюсь к команде, и вот я в Казани. Очень этому рад. Особо ни с кем не советовался, так как принимал решение самостоятельно. Но звонил Оскару Мёллеру. Мы с ним поговорили минут 20 о Казани, об «Ак Барсе», и он рассказывал мне только хорошее о клубе. Сказал, что у «Ак Барса» есть собственный стиль, что мне очень нравится. Этот клуб хочет побеждать каждый год, и это в том числе и моя цель.

Выучил ли русские слова благодаря Якупову? Не те, что хочется печатать в прессе. На самом деле Наиль очень хорошо говорит по-английски, поэтому мы общались на этом языке. Буду подтягивать русский язык на месте. Мы неплохо общались с Наилем, он рассказывал про Татарстан. Отзывался очень хорошо о своей родине. Желаю ему удачи в «Колорадо». Надеюсь, у него всё получится в НХЛ.

Ландер: ОИ-2018? Безусловно, я бы очень хотел сыграть там и сделаю всё, чтобы получить такой шанс.

ОИ-2018? Безусловно, я бы очень хотел сыграть там и сделаю всё, чтобы получить такой шанс. Но я понимаю, что в Европе много отличных шведских игроков и конкуренция за место в составе будет очень напряжённой. Мне предстоит серьёзно поработать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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