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Данис Зарипов
Текст: Ярослав Дехтярёв
Фото: www.ak-bars.ru/

Зарипов: цель в «Ак Барсе» одна – отобрать кубок Гагарина у СКА

Возвращение в Казань, секрет тройки Зарипов – Коварж – Мозякин и цель на новый сезон – в интервью с нападающим Данисом Зариповым.
11 июля 2017, вторник. 11:15. Хоккей

Четырёхкратный обладатель кубка Гагарина, нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов будет главным оружием Билялетдинова в новом сезоне. После первых тренировок на родном льду в Казани форвард рассказал, как готовился к сезону, про значимость Билялетдинова, а также обозначил главную цель на предстоящий сезон КХЛ.

«В плане опыта и титулованности Билялетдинов сейчас на голову выше всех в лиге»

— Как провели лето? Где готовились к сезону?
— К сезону готовился в Казани, у меня тут хорошие условия. Есть центр по подготовке хоккеистов, а наши хорошие друзья предоставили тренажёрный зал.

— С чем связан переход в «Ак Барс», почему ушли из «Металлурга»?
— В первую очередь при переходе сыграло роль возвращение домой, хочется здесь жить и играть. Да и «Ак Барс» давно не выигрывал Кубок Гагарина, сейчас перед клубом стоят самые высокие задачи – это всё и сказалось на моём возвращении домой.

— Если не считать двух Кубков Гагарина, какой самый запоминающийся момент за четыре года в «Металлурге» вы можете назвать?
— Не хочется выделять какой-то один момент, потому что они все очень памятные, мы достигли самых вершин, и каждый момент памятный и важный.

— В одном из интервью вы сказали, что не раскроете секрет тройки Зарипов – Коварж — Мозякин, пока играете с ними в одной команде. Теперь вы игрок другого клуба, так в чём же был секрет, «химия» вашего звена?
— Мы стали хорошими и близкими друзьями, быстро нашли общий язык между собой как в жизни, так и на льду. Ян и Сергей — настоящие профессионалы, мастера своего дела, их ничему не нужно было обучать, а просто направлять, поэтому они постоянно, выходя на работу, показывают самые высокие результаты.

Ян и Сергей — настоящие профессионалы, мастера своего дела, их ничему не нужно было обучать, а просто направлять.

— Что для вас значит фигура Билялетдинова? Каким вы его видите?
— Если рассматривать его как тренера, то на данный момент Зинэтула Хайдярович самый опытный и титулованный тренер в лиге, в этом плане он на голову всех выше.

— Билялетдинов на скамейке практически всегда очень спокойный, а какой он в раздевалке? Может ли закричать на игрока?
— Мне сложно ответить на этот вопрос, так как я давно не был с ним в одной раздевалке, но думаю, в скором будущем мы всё увидим и поймём, какой он.

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«Даже к лучшему, что «Ак Барс» играет в более оборонительный хоккей»

— Вы уже провели несколько тренировок в Казани — какие ощущения оттого, что вновь вышли в форме «Ак Барса» на тренировку?
— Ощущения самые положительные, очень много эмоций, есть большое желание показать хороший результат, подготовиться к чемпионату, добраться до финала игр плей-офф и выиграть Кубок Гагарина.

— «Металлург» играет в более открытый хоккей, а «Ак Барс» от защиты — сложно перестроиться и привыкнуть к такой игре?
— Вы знаете, это даже к лучшему, что «Ак Барс» играет в более оборонительный хоккей, просто сейчас нужно немного точечно усилить нападение и дать небольшой простор для применения фантазии игроков в атаке. И я думаю, что это позволит команде забрасывать больше шайб в ворота соперника.

Вы знаете, это даже к лучшему, что «Ак Барс» играет в более оборонительный хоккей, просто сейчас нужно немного точечно усилить нападение и дать небольшой простор для применения фантазии игроков в атаке.

— В последние годы в хоккее появилась тенденция «нырять». Как с этим можно бороться? Нужно ли ужесточить меры наказания, чтобы у игроков даже желания не возникало имитировать жертву нарушения правил?
— С этим очень тяжело бороться. Всё зависит от игроков, которые применяют такой способ. В играх плей-офф, в финале хороши все способы, которые влияют на результат матча, но это скверное действие. Сложно понять, откуда исходит желание в «нырке» — от тренерского штаба или самого игрока. Касательно ужесточения мер за «дайвинг» — это не моё дело, пусть этим занимается судейская коллегия.

— Всю свою карьеру вы отыграли в Восточной конференции. Это так сложилось случайно? Или есть какой-то принцип относительно возможности перехода на Запад?
— Никакого принципа нет. Просто меня вполне устраивает Восточная конференция.

— В мае вы комментировали матч чемпионата мира по хоккею — понравилось?
— Мне очень понравилось комментировать матч, но ещё больше мне нравится самому принимать участие в играх.

— В будущем нет планов стать экспертом на телевидении, как это делают ваши коллеги, которые уже закончили карьеру?
— Я не задумывался об этом. У меня ещё проходит профессиональная карьера игрока и действующий контракт, так что я полностью погружён в игру.

— Какой фактор будет определяющим в этом сезоне КХЛ? Учитывая длинный перерыв на Олимпийские игры и спаренные матчи в играх плей-офф.
— Безусловно это подготовленность команды, если игроки готовы на все сто процентов к решающим матчам, то уже ничто не сможет их остановить — ни долгий перерыв на Олимпиаду, ни спаренные матчи, ни усталость.

— Какова ваша личная цель на новый сезон КХЛ?
— Цель одна, самая высокая — отобрать у питерского СКА кубок Гагарина и поднять его над головой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Данис Зарипов
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