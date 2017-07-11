Проблемы первопроходцев. Что тревожит Ригу, Минск и Астану?

В 2008 году минское и рижское «Динамо» вместе с астанинским «Барысом» стали первыми зарубежными ласточками проекта под названием КХЛ. Именно благодаря клубам из столиц Латвии, Беларуси и Казахстана лига получила право именоваться континентальной, а российские клубы обрели новых, несколько экзотических соперников.



«Барыс» и два зарубежных динамовских коллектива безупречно влились в КХЛ, став самобытными клубами, каждый из которых обладал своим неповторимым лицом. Были достигнуты и определённые спортивные результаты, пусть для этого командам понадобилось разное количество времени.

Обо всём этом говорим в прошедшем времени, потому что сейчас, в преддверии 10-го сезона лиги, первые зарубежные гости российского хоккея обросли серьёзными проблемами, и совсем скоро от былого шарма клубов из соседних государств не останется и следа.

«Динамо» (Рига): поступательное движение на дно

История латвийского хоккея и его главной команды рижского «Динамо» велась ещё со времён первого чемпионата СССР в 1946 году, но вскоре после распада Союза клуб был расформирован, и именно создание КХЛ подстегнуло Латвию к возрождению былых традиций. В 2008 году в Риге специально для участия в новом проекте «Динамо» было возрождено, и в первое время латвийский коллектив был одной из самых ярких команд лиги.



Российские болельщики были приятно удивлены красивой формой рижан, на которой были изображены силуэты исторического центра столицы Латвии, а на домашних матчах «Динамо» царила неповторимая атмосфера непривычной для нас европейской поддержки. Её суть заключается в том, что на стадионе нет ярко выраженного фан-сектора, арена в полном составе облечена в клубную атрибутику, и каждый зритель выкрикивает слова в поддержку любимой команды.



Но не только внешние факторы располагали к себе рижских новичков, в первые годы под руководством харизматичного Юлиуса Шуплера «Динамо» могло похвастать и спортивными результатами. В первый же сезон латвийская команда вышла в плей-офф, но всухую уступила в первом раунде московским одноклубникам. Но уже в следующие два сезона рижане неизменно играли в четвертьфинале, что было несомненным успехом для команды, состав которой был на 90% сформирован из латвийских хоккеистов.



При Шуплере «Динамо» было одной из самых боевитых и неуступчивых команд лиги, запомнилось своими волевыми качествами, позволявшими рижанам вытаскивать, казалось бы, безнадёжные матчи, а также дало КХЛ несколько новых, интересных хоккейных имён. Сандис Озолиньш, братья Редлихсы, Мартиньш Карсумс, Лаурис Дарзиньш, Янис Спруктс, Марцел Госса – вот далеко не полный список игроков, которые делали рижскую команду одной из самых интересных в КХЛ в первые годы существования лиги.



Юлиус Шуплер покинул «Динамо» летом 2011 года, позарившись на предложение ЦСКА, но вскоре оказалось, что этот переход не сделал счастливой ни одну из сторон. Союз словацкого тренера и московского клуба был недолгим, а динамовцы из Риги начали стремительное падение, остановить которое не удаётся до сих пор. В первое время после ухода Шуплера команде ещё удавалось держаться на плаву, они в тот же сезон вышли в плей-офф, где в упорной борьбе уступили в первом раунде в «Торпедо», но уже следующий розыгрыш Кубка Гагарина прошёл без «Динамо». Рижане, правда, выиграли первый Кубок надежды, но этот трофей не дал нового импульса латвийской команде, которая за следующие три года ни разу не вышла в плей-офф, растеряла своих лидеров, не найдя им равноценную замену, и существенно снизила интерес к себе со стороны болельщиков.

Главная проблема рижского «Динамо» в том, что клуб в последнее время проводил отвратительную трансферную политику, в результате которой команда совершенно не получала усиления, продолжая уповать на своих воспитанников, уровень которых, очевидно, был недостаточен для клуба КХЛ.

Разумеется, уход успешного тренера не может стать единственной причиной такого провала рижан, тем более что в клубе после Шуплера работал Артис Аболс, достаточно талантливый молодой специалист, способный сделать в Риге интересный коллектив. Главная проблема «Динамо» в том, что клуб в последнее время проводил отвратительную трансферную политику, в результате которой команда совершенно не получала усиления, продолжая уповать на своих воспитанников, уровень которых, очевидно, был недостаточен для клуба КХЛ. В результате постоянных неудач от клуба стали отворачиваться болельщики, спонсоры, не видевшие выхлопа от своих вкладов в команду, и рижане из крепких середняков превратились в серых аутсайдеров Запада, а в прошлом сезоне, кажется, достигли дна, заняв последнее место в конференции по итогам «регулярки».

В Риге ещё прошлым летом велись разговоры, что «Динамо» может покинуть КХЛ, но после худшего сезона в новейшей истории в столице Латвии всё-таки решили бороться. Главным тренером динамовцев назначен Сандис Озолиньш, легенда латвийского хоккея, но, похоже, его аура и харизма – единственное, на что будут уповать рижане в следующем сезоне, так как активность «Динамо» на трансферном рынке в это межсезонье снова стремится к нулю.

«Динамо» (Минск): вечный выбор между своими и чужими

Если рижское «Динамо» ярко ворвалось в КХЛ, то минчанам потребовалось время на раскачку и притирку к новой лиге. Первые два сезона о выступлении в плей-офф «зубры» могли только мечтать, через команду проходило множество игроков, в том числе и легионеров, а тренеры не задерживались на своих местах. В белорусском клубе осознанно делали ставку на иностранцев, понимая, что набрать состав из местных игроков и претендовать на какие-либо успехи в КХЛ невозможно.



Положительные сдвиги в минском «Динамо» начали происходить в начале 2010 года. В январе клуб получил в пользование красавицу «Минск-Арену», вмещающую более 15 тысяч зрителей, а весной «Динамо» возглавил Марек Сикора, известный в России по работе в магнитогорском «Металлурге» и «Автомобилисте». Вместе с чешским тренером в Минске оказались ударная тройка «Барыса» Спиридонов-Штумпел-Глазачев, американский голкипер Роберт Эш и обладатель кубка Стэнли Петр Сикора.



Сикора проработал в Минске два сезона, и дважды «Динамо» принимало участие в играх на вылет. Клуб продолжал приглашать интересных легионеров, которые делали результат, а болельщики заполняли огромный стадион, периодически устанавливая новые рекорды посещаемости КХЛ.



После того как Сикора завершил тренерскую деятельность, минчане пригласили на пост главного тренера Кари Хейккиля, но финн не оправдал ожиданий и быстро был уволен. При сменившем его Александре Андриевском в клубе начался процесс омоложения и обновления состава, сделана ставка на белорусских игроков, но, как и в случае с рижским «Динамо», ни к чему хорошему это не привело. Команда плелась в хвосте Западной конференции, о плей-офф речь не заходила вовсе, а тренерские головы продолжали лететь.



Следующему наставнику «Динамо» Любомиру Поковичу удалось убедить руководство команды в необходимости привлечения легионеров, при нём в клубе заиграли Райан Веске, Мэтт Эллисон, Джонатан Чичу, Пол Щехура, Ник Бэйлен, а также была начата политика натурализации, призванная укрепить национальную сборную. Покович вывел «Динамо» в плей-офф, но вновь минчанам не удалось преодолеть барьер первого рануда.

Сезон-2015/16 «зубры» и вовсе провалили, и в клубе решили снова посмотреть в сторону Северной Америки, пригласив в качестве главного тренера Крэйга Вудкрофта. Канадец проделал в минувшем чемпионате неплохую работу, создав в Минске крепкий, кусачий коллектив, играющий в системный хоккей, но летом главный тренер стал жертвой очередного этапа разочарования белорусского хоккея в иностранцах.



Эти метания «Динамо» и кажутся главной проблемой, которая не даёт клубу поступательно развиваться. В своё время клуб мог предоставить карт-бланш на несколько сезонов Александру Андриевскому, выбрав путь наигрывания местных хоккеистов с талантливым белорусским тренером. Перспективной могла быть работа на протяжении времени и Крэйга Вудкрофта, который хотел остаться в Минске и продолжить довольно успешно начатую работу.



Но в Белоруссии не хотят ждать, лихорадочно меняют вектор развития хоккея в стране в целом, и в минском «Динамо» в частности, то делая ставку на легионеров, то чуть ли не вовсе отказываясь от них, и эта неопределённость губит команду, которая при должном управлении могла бы стать одной из самых симпатичных и стабильных в лиге.

В Белоруссии не хотят ждать, лихорадочно меняют вектор развития хоккея в стране в целом, и в минском «Динамо» в частности, то делая ставку на легионеров, то чуть ли не вовсе отказываясь от них.

«Барыс» (Астана): как прожить без Боченски и Ко?

На фоне динамовцев «Барыс» долгое время выглядел самым беспроблемным коллективом из первой волны иностранного пополнения КХЛ. В Астане практически с момента вступления в лигу укрепили состав сильными легионерами из Северной Америки, которые позже приняли казахстанское гражданство. Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Найджел Доус и Кевин Даллмэн долгое время обеспечивали «Барысу» результат, а остальной ростер астанчан состоял из казахстанских игроков, которых наигрывали для национальной команды.

Без своих многолетних лидеров «Барысу» будет весьма трудно продолжить регулярно радовать своих поклонников участием в плей-офф, и у команды из Астаны могут наступить действительно тяжёлые времена.

«Барыс» лишь раз за девять сезонов КХЛ остался без плей-офф, хотя за это время в Астане сменился не один тренер. Главной проблемой казахстанского клуба была излишняя привязанность к сборной страны, в которой, как правило, и трудился главный тренер «Барыса», кто бы он ни был. Именно неудачи национальной сборной и становились причинами смены наставника в клубе, а самой обидной потерей для «Барыса» стоит признать уход Ари-Пекки Селина, при котором команда вышла в полуфинал Восточной конференции. Но финну не удалось удержать Казахстан в элите мирового хоккея на чемпионате мира в 2014 году, и за это тренер поплатился не только местом у руля сборной.

Однако перед 10-м сезоном КХЛ стабильное существование «Барыса» находится под угрозой. Завершил карьеру Брэндон Боченски, ушёл из команды Дастин Бойд, не горит желанием продлевать контракт с клубом Кевин Даллмэн. Без своих многолетних лидеров «Барысу» будет весьма трудно продолжить регулярно радовать своих поклонников участием в плей-офф, и у команды из Астаны могут наступить действительно тяжёлые времена.