Раиль Якупов: если бы Наиль хотел денег, то приехал бы в СКА

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов рассказал о строительстве новой команды в Нижнекамске, авторитете главного тренера Андрея Назарова, легионерах клуба, а также поделился мнением о карьере сына Наиля в Национальной хоккейной лиге. Якупов-старший считает, что своего слова в Северной Америке Наиль ещё не сказал.

Якупов: у меня никогда не было проблем со сборной, это самое кайфовое время О карьере в НХЛ, переходе в «Колорадо», помощи Тарасенко, контракте Макдэвида и сборной России – в интервью с Наилем Якуповым.

«Присутствие духа Назарова помогает людям понять, где мы находимся»

— В Нижнекамске идёт строительство новой команды с прицелом на молодых?

— Я бы не сказал, что у нас прицел на молодых. Мы хотим собрать голодных и по-спортивному злых людей, не обращая внимания на их возраст. Которые хотят играть в хоккей, а не просто получать деньги. Настрой именно такой. Почему это сделано? Потому что «Нефтехимик» всегда был одной из самых «кусачих» команд. К сожалению, в последнее время мы немного потеряли в этом плане. Очень большие зарплаты, а результат падал.

— Есть сожаление от ухода стержневых игроков: Столярова, Полыгалова?

— Совершенно нет никакого разочарования. Те люди, которых мы пригласили, – они сильнее и хороши на перспективу.



— Опытного ветерана-«дядьки» в раздевалке будет не хватать…

— Мы взяли на эту роль Олега Пигановича. А присутствие духа Андрея Назарова помогает людям понять, где мы находимся, что от нас требуется.



— При Назарове не расслабишься?

— Его эмоции больше надуманны. Он абсолютно нормальный человек и тренер. Все меняются, Андрей Викторович растёт вместе с нами.

Мы взяли на роль «дядьки» Олега Пигановича. А присутствие духа Андрея Назарова помогает людям понять, где мы находимся, что от нас требуется.

«Йюнге принял непонятное для нас решение, Огурцов – находка для клуба»

— Как вам позиция легионеров в клубе?

— Про Секстону и Брюле ничего особо говорить не надо, так как они давно всё доказали. Они наши лидеры. Дэн и вовсе является лидером на протяжении четырёх лет. Чад Ро забил 20 шайб в первый же год и отдал 18 передач в регулярном чемпионате. Он мастер. Главный тренер очень хотел его видеть в нашей команде. Мы не смогли найти общий язык с Рикардом Йюнге. Он принял непонятное для нас решение.



— Почему?

— У него закончился контракт. Думаю, наши новые условия его вполне бы устроили, но он о них просто не знал. Не знаю, что до него довёл агент. Рикард принял худшие условия в Китае. Менять «Куньлунь» на «Нефтехимик»… В любом случае таков его выбор. Надо его уважать.



— Пополнил команду чешский форвард Робин Ганзл.

— Человек играл на чемпионате мира во втором составе сборной Чехии против сборной России. Причём сыграл сильно. Чехи и словаки всегда здесь хорошо выглядели. Тот же Староста верной и правдой отработал более шести сезонов. Прекрасным центром был Коукал.



— Наконец-то закончилась эпопея с Огурцовым, который то возвращался в ЦСКА, то играл за «Нефтехимик». Довольны?

— Мы очень хотели, чтобы этот парень играл в нашем городе. У него жена из нашего города, в ближайшее время Дмитрий станет отцом. Купил квартиру в Нижнекамске. Да, он воспитанник ЦСКА, но мы считаем его своим. Огурцов – находка для «Нефтехимика» на долгие годы. Самое главное, что человеку здесь нравится. Мы доверяем ему.



— Андрей Назаров любит габаритных и мощных хоккеистов, это тоже сыграло свою роль?

— Я так понял, что Назаров любит преданных. Хоккей нужно любить.



— Не переживали, когда подписывали контракт с Андреем Первышиным, чья репутация в последние годы оставляет желать лучшего?

— Совершенно не переживал. Если мы вернёмся в прошлое, прочитав интервью великих хоккеистов и футболистов, то, как многие говорят: «Кто не пил и не курил, тот не заиграл». А поёт он здорово!

— В чём основная причина расставания с Максимом Березиным? Он был предан клубу.

— Это самая тяжёлая вещь, которая произошла. Мы с ним провели позитивную беседу, он попрощался, даже тренировался две недели в нашем лагере. Каждому человеку нужна перезагрузка. Наверное, Максим немного засиделся. Не исключаем возможности, что Березин когда-нибудь к нам вернётся. Дорога для местных воспитанников не закрыта.

Тренировки, баня, сериал «Менты». День с Андреем Назаровым Корреспондент «Чемпионата» узнал, как «Нефтехимик» готовится к сезону и по каким методикам тренеры проводят ежедневные занятия.

«Сын не сказал своего слова в НХЛ, ему есть что доказывать»

— В тренировках «Нефтехимика» принял участие ваш сын Наиль Якупов. Когда он возвращается в Америку?

— Сначала он готовился один, а затем тренировался с нами. Попросился — почему нет? Назаров положительно к нему относится. Наиль катался с молодыми ребятами, во второй группе. Для молодёжи это большая польза, плюс самому Наилю нужно почувствовать энергию молодых. Для «Нефтехимика» это и хороший имиджевый ход.



— Якупов так давно в хоккее, что даже не скажешь, что ему 23 года.

— Пять сезонов и 300 игр в НХЛ. Могло быть больше, не случись травмы. У нас из людей, отыгравших пять сезонов в Нижнекамске, остался один Куликов. Возможно, ещё Сергеев.



— Агент Якупова – Игорь Ларионов – постоянно подчёркивает, что мечта Наиля – играть в НХЛ. Может, всё же стоит какое-то время и здесь поиграть, получить больше времени на льду?

— Наиль не сказал своего слова в НХЛ, на то были причины. Если бы мы видели, что он не подходит для игры в Северной Америке, не тянет, то приняли бы решение вернуться. Но это совершенно не так, есть что доказывать.

«Наилю не хватало доверия, при желании можно «убить» даже Кросби»

— Как считаете, чего не хватило сыну в «Эдмонтоне» и «Сент-Луисе»?

— Не хватило доверия. Если я буду главным тренером, а мне привезут в команду Кросби, то я при желании «убью» его. Если человека надо «убить», то поставьте тренеру такую задачу, он её выполнит. Если скажут таскать рояль, значит, его надо таскать.

Наилю не хватило доверия. Если я буду главным тренером, а мне привезут в команду Кросби, то я при желании «убью» его.

— Но ведь Наиль по натуре не носильщика рояля, а техничный хоккеист первого-второго звена?

— Я с вами не согласен, он может его таскать. Да, он игрок первых двух звеньев, но если бы сказали, что ты игрок четвёртого состава и тебе нужно делать определённые вещи, то он бы их делал. Но когда тебе говорят, что ты будешь играть в большинстве, а затем сажают на скамейку, всё становится ясно. В «Эдмонтоне» Холл и Эберле вообще не спрашивали главного тренера Далласа Икинза, а просто выходили на лёд. В итоге где сейчас Холлл и Эберле? Рулил в команде, к сожалению, не Икинз, а эти молодые парни.

— Раз уж заговорили про «Эдмонтон». Вы считаете адекватным контракт, который дали Макдэвиду?

— Думаю, что руководство, пришедшее в клуб, находится на правильном пути. Посмотрим, выиграют ли он Кубок Стэнли в ближайшее время. Всё это измеряется результатом.



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«Человек был совершенно здоров, но не попал в состав сборной»

— Вы довольны контрактом Наиля в «Колорадо»? Сумма маленькая.

— Если бы мы хотели денег, то приехали бы в СКА. Дело не в деньгах, а в том, что генеральный менеджер и тренер были заинтересованы в Наиле, сами ему звонили. Этот стало решающим фактором.



— Интерес со стороны СКА был?

— Да, был.

Если бы мы хотели денег, то приехали бы в СКА. Дело не в деньгах, а в том, что генеральный менеджер и тренер «Колорадо» были заинтересованы в Наиле.

— В «Колорадо» хватает россиян. Русская речь в раздевалке важна?

— В НХЛ каждый сам за себя, я это понял.



— Тема сборной России после памятной истории для Наиля не закрыта?

— Никакой истории не было. Человек был совершенно здоров, но не попал в состав. Почему-то все забыли, что Наиль был капитаном сборной, выигрывал с молодёжной командой медали, выступал на нескольких чемпионатах мира. Ковальчук и Радулов тоже не попадали в сборную, но такова жизнь. В сборной должны быть сильнейшие.



— Наиль будет пробиваться, доказывать?

— Безусловно.