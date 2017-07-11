Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Раиль Якупов – о сыне Наиле, предложении СКА, работе в «Нефтехимике»
Текст: Павел Панышев
Фото: Пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Раиль Якупов: если бы Наиль хотел денег, то приехал бы в СКА

Директор «Нефтехимика» и отец Наиля Якупова – о комплектовании команды, карьере сына в НХЛ, совместной работе с Назаровым.
11 июля 2017, вторник. 14:45. Хоккей

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов рассказал о строительстве новой команды в Нижнекамске, авторитете главного тренера Андрея Назарова, легионерах клуба, а также поделился мнением о карьере сына Наиля в Национальной хоккейной лиге. Якупов-старший считает, что своего слова в Северной Америке Наиль ещё не сказал.

Якупов: у меня никогда не было проблем со сборной, это самое кайфовое время
О карьере в НХЛ, переходе в «Колорадо», помощи Тарасенко, контракте Макдэвида и сборной России – в интервью с Наилем Якуповым.

«Присутствие духа Назарова помогает людям понять, где мы находимся»

— В Нижнекамске идёт строительство новой команды с прицелом на молодых?
— Я бы не сказал, что у нас прицел на молодых. Мы хотим собрать голодных и по-спортивному злых людей, не обращая внимания на их возраст. Которые хотят играть в хоккей, а не просто получать деньги. Настрой именно такой. Почему это сделано? Потому что «Нефтехимик» всегда был одной из самых «кусачих» команд. К сожалению, в последнее время мы немного потеряли в этом плане. Очень большие зарплаты, а результат падал.

— Есть сожаление от ухода стержневых игроков: Столярова, Полыгалова?
— Совершенно нет никакого разочарования. Те люди, которых мы пригласили, – они сильнее и хороши на перспективу.

— Опытного ветерана-«дядьки» в раздевалке будет не хватать…
— Мы взяли на эту роль Олега Пигановича. А присутствие духа Андрея Назарова помогает людям понять, где мы находимся, что от нас требуется.

— При Назарове не расслабишься?
— Его эмоции больше надуманны. Он абсолютно нормальный человек и тренер. Все меняются, Андрей Викторович растёт вместе с нами.

Мы взяли на роль «дядьки» Олега Пигановича. А присутствие духа Андрея Назарова помогает людям понять, где мы находимся, что от нас требуется.

«Йюнге принял непонятное для нас решение, Огурцов – находка для клуба»

— Как вам позиция легионеров в клубе?
— Про Секстону и Брюле ничего особо говорить не надо, так как они давно всё доказали. Они наши лидеры. Дэн и вовсе является лидером на протяжении четырёх лет. Чад Ро забил 20 шайб в первый же год и отдал 18 передач в регулярном чемпионате. Он мастер. Главный тренер очень хотел его видеть в нашей команде. Мы не смогли найти общий язык с Рикардом Йюнге. Он принял непонятное для нас решение.

— Почему?
— У него закончился контракт. Думаю, наши новые условия его вполне бы устроили, но он о них просто не знал. Не знаю, что до него довёл агент. Рикард принял худшие условия в Китае. Менять «Куньлунь» на «Нефтехимик»… В любом случае таков его выбор. Надо его уважать.

— Пополнил команду чешский форвард Робин Ганзл.
— Человек играл на чемпионате мира во втором составе сборной Чехии против сборной России. Причём сыграл сильно. Чехи и словаки всегда здесь хорошо выглядели. Тот же Староста верной и правдой отработал более шести сезонов. Прекрасным центром был Коукал.

— Наконец-то закончилась эпопея с Огурцовым, который то возвращался в ЦСКА, то играл за «Нефтехимик». Довольны?
— Мы очень хотели, чтобы этот парень играл в нашем городе. У него жена из нашего города, в ближайшее время Дмитрий станет отцом. Купил квартиру в Нижнекамске. Да, он воспитанник ЦСКА, но мы считаем его своим. Огурцов – находка для «Нефтехимика» на долгие годы. Самое главное, что человеку здесь нравится. Мы доверяем ему.

— Андрей Назаров любит габаритных и мощных хоккеистов, это тоже сыграло свою роль?
— Я так понял, что Назаров любит преданных. Хоккей нужно любить.

— Не переживали, когда подписывали контракт с Андреем Первышиным, чья репутация в последние годы оставляет желать лучшего?
— Совершенно не переживал. Если мы вернёмся в прошлое, прочитав интервью великих хоккеистов и футболистов, то, как многие говорят: «Кто не пил и не курил, тот не заиграл». А поёт он здорово!

— В чём основная причина расставания с Максимом Березиным? Он был предан клубу.
— Это самая тяжёлая вещь, которая произошла. Мы с ним провели позитивную беседу, он попрощался, даже тренировался две недели в нашем лагере. Каждому человеку нужна перезагрузка. Наверное, Максим немного засиделся. Не исключаем возможности, что Березин когда-нибудь к нам вернётся. Дорога для местных воспитанников не закрыта.

Тренировки, баня, сериал «Менты». День с Андреем Назаровым
Корреспондент «Чемпионата» узнал, как «Нефтехимик» готовится к сезону и по каким методикам тренеры проводят ежедневные занятия.

«Сын не сказал своего слова в НХЛ, ему есть что доказывать»

— В тренировках «Нефтехимика» принял участие ваш сын Наиль Якупов. Когда он возвращается в Америку?
— Сначала он готовился один, а затем тренировался с нами. Попросился — почему нет? Назаров положительно к нему относится. Наиль катался с молодыми ребятами, во второй группе. Для молодёжи это большая польза, плюс самому Наилю нужно почувствовать энергию молодых. Для «Нефтехимика» это и хороший имиджевый ход.

— Якупов так давно в хоккее, что даже не скажешь, что ему 23 года.
— Пять сезонов и 300 игр в НХЛ. Могло быть больше, не случись травмы. У нас из людей, отыгравших пять сезонов в Нижнекамске, остался один Куликов. Возможно, ещё Сергеев.

— Агент Якупова – Игорь Ларионов – постоянно подчёркивает, что мечта Наиля – играть в НХЛ. Может, всё же стоит какое-то время и здесь поиграть, получить больше времени на льду?
— Наиль не сказал своего слова в НХЛ, на то были причины. Если бы мы видели, что он не подходит для игры в Северной Америке, не тянет, то приняли бы решение вернуться. Но это совершенно не так, есть что доказывать.

«Наилю не хватало доверия, при желании можно «убить» даже Кросби»

— Как считаете, чего не хватило сыну в «Эдмонтоне» и «Сент-Луисе»?
— Не хватило доверия. Если я буду главным тренером, а мне привезут в команду Кросби, то я при желании «убью» его. Если человека надо «убить», то поставьте тренеру такую задачу, он её выполнит. Если скажут таскать рояль, значит, его надо таскать.

Наилю не хватило доверия. Если я буду главным тренером, а мне привезут в команду Кросби, то я при желании «убью» его.

— Но ведь Наиль по натуре не носильщика рояля, а техничный хоккеист первого-второго звена?
— Я с вами не согласен, он может его таскать. Да, он игрок первых двух звеньев, но если бы сказали, что ты игрок четвёртого состава и тебе нужно делать определённые вещи, то он бы их делал. Но когда тебе говорят, что ты будешь играть в большинстве, а затем сажают на скамейку, всё становится ясно. В «Эдмонтоне» Холл и Эберле вообще не спрашивали главного тренера Далласа Икинза, а просто выходили на лёд. В итоге где сейчас Холлл и Эберле? Рулил в команде, к сожалению, не Икинз, а эти молодые парни.

— Раз уж заговорили про «Эдмонтон». Вы считаете адекватным контракт, который дали Макдэвиду?
— Думаю, что руководство, пришедшее в клуб, находится на правильном пути. Посмотрим, выиграют ли он Кубок Стэнли в ближайшее время. Всё это измеряется результатом.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

«Человек был совершенно здоров, но не попал в состав сборной»

— Вы довольны контрактом Наиля в «Колорадо»? Сумма маленькая.
— Если бы мы хотели денег, то приехали бы в СКА. Дело не в деньгах, а в том, что генеральный менеджер и тренер были заинтересованы в Наиле, сами ему звонили. Этот стало решающим фактором.

— Интерес со стороны СКА был?
— Да, был.

Если бы мы хотели денег, то приехали бы в СКА. Дело не в деньгах, а в том, что генеральный менеджер и тренер «Колорадо» были заинтересованы в Наиле.

— В «Колорадо» хватает россиян. Русская речь в раздевалке важна?
— В НХЛ каждый сам за себя, я это понял.

— Тема сборной России после памятной истории для Наиля не закрыта?
— Никакой истории не было. Человек был совершенно здоров, но не попал в состав. Почему-то все забыли, что Наиль был капитаном сборной, выигрывал с молодёжной командой медали, выступал на нескольких чемпионатах мира. Ковальчук и Радулов тоже не попадали в сборную, но такова жизнь. В сборной должны быть сильнейшие.

— Наиль будет пробиваться, доказывать?
— Безусловно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ХК Нефтехимик Наиль Якупов Раиль Якупов
Новости. Хоккей
11 июля 2017, вторник
19:44 «Оттава» подписала однолетний контракт с защитником Сиелоффом
19:04 Защитник Владимир Денисов подписал однолетний контракт с минским «Динамо»
18:48 Захаркин: «Югра» обязана попасть в плей-офф, но это не единственная цель
18:31 Стал известен календарь первых домашних игр клубов КХЛ в новом сезоне
18:00 Гомоляко: Ягр не нужен «Авангарду», ему уже 45, давайте ещё Бобби Халла позовём
17:28 «Айлендерс» подписали однолетний контракт с голкипером Гудлевскисом
17:01 «Куньлунь» и ХК «Сочи» подали заявки на участие своих команд в МХЛ
17:00 Гуськов: «Салават» ставит высокие задачи, для Панина – это выгодный контракт
16:57 Джонсон признался, что слышал о Сергачёве только положительные отзывы
16:57 Егор Бабенко подписал двухлетний двусторонний контракт с «Ладой»
16:45 Лисовец: чувствуется, что Дуайер — грамотный специалист
16:44 Агент Ягра: мы просто не получали предложений от клубов КХЛ
16:26 «Питтсбург» подписал экс-защитника «Манитобы»
16:15 Генменеджер «Тампы»: карьера Джонсона в расцвете
16:06 Е. Корешков: «Барыс» поменял полкоманды, рано или поздно это нужно было сделать
15:45 Скривенс может пропустить матчи Кубка Республики Башкортостан
15:45 Павлович: «Динамо» Мн не до конца укомплектовано, но паниковать не надо
15:32 Пресс-атташе «Динамо»: с Ерёменко подписан контракт, с Терещенко переговоры
15:25 Панин: в ЦСКА мы были большой семьёй
15:15 Третьяк: грядущий сезон ВХЛ должен получиться очень интересным
15:12 «Автомобилист» подписал 2-летний контракт с Константином Пархоменко
15:00 Директор «Нефтехимика»: присутствие духа Назарова помогает понять, где находимся
14:54 Лучший бомбардир «Спартака» Радил присоединился к команде на сборе
14:52 Гуськов: скорость у Даллмэна не та, но он может пригодиться для большинства
14:30 Джонсон: нет лучшего места для игры в хоккей, чем Тампа
14:26 Григоренко: в ЦСКА многое изменилось в лучшую сторону, с нетерпением жду сезона
14:25 Утверждён состав участников чемпионата ВХЛ
14:03 Матерухин: Дуайер второй день с «Динамо», кажется, что он хороший человек
14:00 Раиль Якупов: Наилю не хватало доверия, при желании можно «убить» даже Кросби
13:28 Дуайер: минское «Динамо» будет играть жёстко, но в тафгае нет смысла
13:09 Панин: «Салават» ставит перед собой большую цель – чемпионство
13:04 Вудкрофт покинул сборную Беларуси, контракт с тренером расторгнут
12:59 Вайсфельд: важно, что Панин умеет сыграть дисциплинированно и по заданию
12:51 Ларсен провёл первую ледовую тренировку в составе «Салавата Юлаева»
12:49 Панин стал игроком «Салавата Юлаева»
12:44 ЦСКА поздравил чемпиона ОИ, 4-кратного чемпиона мира Бабинова с днём рождения
12:41 Величкин: расстались с Казионовым, так как «Магнитка» хочет наигрывать молодых
12:32 Вайсфельд: не уверен, что это говорил Зюзин, но я примерно представляю, кто
12:08 Арзамасцев: задач пока не ставили, просто познакомились с Вестерлундом
11:30 Зарипов: даже к лучшему, что «Ак Барс» играет в оборонительный хоккей
11:15 ТХК не выступит в чемпионате ВХЛ в сезоне-2017/18
11:15 И. Макаров: пока в «Салавате» идёт втягивающий хоккей
10:54 Хартикайнен приступил к тренировкам на льду с «Салаватом Юлаевым»
10:41 Зарипов: Билялетдинов на голову выше всех в КХЛ
10:31 Обладатель кубка Стэнли Стольберг перешёл в швейцарский «Цуг»
Все новости RSS
Партнерский контент
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017