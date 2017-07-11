Синдром вахтёра. Из-за кого «Сибирь» может лишиться новой арены

В середине 2000-х российскую Суперлигу накрыл настоящий строительный бум. Вслед за «Ареной-2000» и «Платинум-Ареной», которые наряду с питерским Ледовым были первыми современными стадионами в стране, начали появляться подобные сооружения в Уфе и Омске, Казани и Челябинске, Магнитогорске и Мытищах. Незаметно на смену советским сараям пришли люксовые арены. Толчком к инфраструктурной революции послужило правило, согласно которому в лиге не могут выступать команды со вместимостью стадиона менее 5500 зрителей.



С тех пор утекло немало воды. По стране прошёлся кризис, курс доллара взлетел до небес, а КХЛ успела пережить взлёты и падения. Да только новых арен за это время появилось столько, что пальцев одной руки хватит с большим запасом. Под Олимпиаду в Сочи возвели красавец «Большой», а чтобы он не пустовал – даже создали целую хоккейную команду. В Москве, исключительно на коммерческих началах, возвели «Арену Легенд». Можно добавить к этому короткому списку «Фетисов-Арену» и стадион в Тольятти, да только эти пятитысячники морально устарели ещё на момент сдачи в эксплуатацию.

Вот и получается, что любая новость о строительстве хоккейной арены, становится всероссийским событием. Осенью 2015 года Дмитрий Чернышенко проехался по трём городам-миллионникам, встретившись с местными властями на предмет возможного строительства новых стадионов. Президент КХЛ посетил Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск – мегаполисы с огромным хоккейным потенциалом, но слабой инфраструктурой. За почти два года ни в одном из городов не заложили даже символический первый камень, но дальше всего зашли в столице Сибири.

Сибирское дерби для Фазеля и Чернышенко. Этим городам нужен МЧМ! Посетив с визитом Новосибирск, Рене Фазель и Дмитрий Чернышенко стали свидетелями очередного супердерби между «Сибирью» и «Авангардом».

В Нижнем Новгороде, каким бы «хоккейным» губернатором ни был Валерий Шанцев, все силы брошены на футбольный чемпионат мира. В Екатеринбурге на днях Павел Дацюк вместе с Владимиром Путиным посещал арену своего имени, но по масштабам это, конечно, ни разу не альтернатива «Уральцу». А вот в Новосибирске, куда не добрался футбольный мундиаль, планируют провести хоккейный чемпионат мира. Правда, только молодёжный. Но для того чтобы в Россию после Уфы-2013 вновь приехали лучшие игроки планеты до 20 лет, министерство спорта даже готово выделить почти 3 миллиарда рублей на строительство арены в Новосибирске.

Новосибирская область планирует получить 2,7 млрд рублей для новой арены

Зачастую крупный международный турнир – это единственный шанс для города получить новую арену. ЧМ-2000 оказался провальным для сборной России, но оставил после себя стадион, до сих пор остающийся одним из лучших в стране. Под ЧМ-2007 построили «Мегаспорт», и остаётся только сожалеть, что арену на Ходынке эксплуатируют столь бездарно. Олимпийские игры в Сочи подарили южному городу сразу две хоккейные арены, но на «Шайбе» шайбу больше не гоняют. Прошлогодний чемпионат мира пусть и проводился на аренах, построенных под другие цели, «Юбилейный» благодаря ему получил долгожданную реконструкцию.

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Фото: «Парк чемпионов»

О том, что Новосибирску позарез нужна новая арена, не то что говорят, а кричат уже не первый год. ЛДС «Сибирь» с его деревянными полами пусть и обладает уникальной атмосферой, остаётся одним из последних стадионов-динозавров в лиге. Худшая, по мнению большинства команд, гостевая раздевалка, невозможность повесить видеокуб из-за особенностей крыши и табло, которое дышит на ладан, — это только несколько «достопримечательностей» полувекового сооружения. «Сибирь», которая из года в год упражняется в эконом-пиаре, устраивая крутые акции и шоу при минимальных затратах, бьётся головой об потолок в виде устаревшего стадиона.

Что же планируют построить в Новосибирске? По проекту это будет многофункциональный 12-тысячник. Такая вместимость – рекомендация лиги, прописанная в регламенте для новых арен. Кроме того, давно доказано, что начиная именно с 12 тысяч становится возможной окупаемость хоккейного стадиона. При этом строить арену большей вместимости рискованно даже для полуторамиллионного мегаполиса. Один-два неудачных сезона и полная чаша будет собираться лишь на дерби и матчи с громкой вывеской — такова психология российского болельщика.

«Сибирь», которая из года в год упражняется в эконом-пиаре, устраивая крутые акции и шоу при минимальных затратах, бьётся головой о потолок в виде устаревшего стадиона.

Ожидается, что в год новая арена «Сибири» будет принимать до 150 мероприятий, а домашней она может стать не только для хоккейной команды. В Новосибирске катастрофическая ситуация со спортивной инфраструктурой. Волейбольный «Локомотив», не так давно выигрывавший Лигу чемпионов, играет в крохотном дворце, который расположен прямо в сосновом бору. Мини-футбольный «Сибиряк», регулярно выигрывающий медали чемпионата России, и вовсе проводит свои матчи в спортзале одного из вузов. Все они при желании могут уместиться на новой арене. Что уж говорить о концертах, которые сейчас приходится проводить во дворце без гардероба, внятного буфета, но со сквозняками?



Под крышей новой арены расположится тренировочный каток, а рядом – парковка на 1500 мест. Чтобы оставить машину поблизости ЛДС «Сибири», сейчас нужно пройти самый настоящий квест. Но всё же главной фишкой арены, на которой могут пройти матчи МЧМ-2023, должно стать место, где она будет построена. Территория на левом берегу Оби расположена в 10 минутах езды от центра города, с неё открывается шикарный вид на реку, а совсем рядом проходит метро. Под строительство арены и чемпионат мира даже готовы открыть замороженную станцию «Спортивная». Ещё с советских времён здесь планировали развивать спортивный кластер, а в XXI веке, когда ФК «Сибирь» переживал расцвет и засветился в Премьер-Лиге, на этой территории рассчитывали построить футбольный 30-тысячник.

В «Сибирских Лужниках», как ещё в 80-х называли эту территорию, должна появиться не только современная арена, но и федеральный хоккейный центр.

В «Сибирских Лужниках», как ещё в 80-х называли эту территорию, должна появиться не только современная арена, но и федеральный хоккейный центр. Такой уже построен в Ярославле, и со временем ФХР планирует открыть подобные точки развития в ещё нескольких крупных городах. По сути, это станет местом сосредоточения лучших кадров региона, от игроков до детских тренеров. Эдакая академия всероссийского масштаба. О создании такого центра в Новосибирске неоднократно говорил Владислав Третьяк. Кроме того, по соседству должна вырасти гостиница и целый жилой квартал. Его планирует возвести тот же инвестор, на которого упадёт основная финансовая нагрузка при строительстве арены. И вот тут начинается самое интересное.

Бум «Сибири». Почему Новосибирску нужна новая арена? ЛДС «Сибирь» давно не может вместить всех желающих и морально устарел. Почему Новосибирску необходима новая хоккейная арена?

Для того чтобы провести МЧМ-2023, Новосибирску нужно построить арену не позже 2022 года. А для получения самого права проведения необходимо решить вопрос о строительстве к сентябрю этого года. Сроки поджимают, и очередной перенос обсуждения этого вопроса может поставить крест на всём проекте. Так кто же поставил под угрозу появление в Новосибирске новой арены? Как бы это ни безумно звучало, палки в колёса ставит сам город. То есть городское правительство в лице Дмитрия Асанцева. Именно председатель новосибирского городского совета выступил категорически против выделения земли под строительство. Власти готовы дать лишь 10 га земли непосредственно на арену, но не 30 га, сколько требуется на весь проект.

Казалось бы, почему власти обязаны «отщеплять» кому-то лишние 20 га городской земли? Играть в хоккей, даже проводить чемпионат мира, можно и на пустыре, где нет ничего, кроме арены, парковки и развязки. Даже в нашей стране существуют подобные примеры. Такую позицию новосибирского горсовета можно было бы понять, если бы новую арену строили исключительно на государственные деньги. Однако в Новосибирске и области таких средств нет и в помине, а федеральных 2,7 млрд рублей не хватит на то, чтобы покрыть строительство арены, развязки и проведение коммуникаций. Здесь-то и выходит на первый план инвестор, который готов вложиться в проект, но на своих условиях.



Кто же готов сделать миллиардные вложения в новую арену «Сибири»? Специально под проект строительства стадиона была основана организация «Парк чемпионов», а стоит за ней… «Сибирский антрацит» — генеральный спонсор новосибирского клуба. Но как бы ни любил хоккей Дмитрий Босов (глава попечительского совета «Сибири» и владелец группы «Аллтек», в которую входит «Сибирский антрацит»), он не может выбрасывать на ветер такие суммы. Какой бы ни была загрузка будущей арены, окупить вложения будет практически невозможно. Отсюда и возникла идея возвести рядом с ареной инфраструктуру наподобие московского «Парка Легенд». Предполагается, что с доходов от продажи жилья удастся покрыть расходы на арену.



Позиция «Парка чемпионов» — честный бизнес. Потенциальный инвестор предлагает властям сделку, по итогам которой в выигрыше будут все. Тогда как новосибирский горсовет привык жить по другим законам. Власти желают держать под контролем всё, распоряжаясь ресурсами так, как им заблагорассудится. Мало ли примеров, когда жирный кусок земли уходил «правильным» строительным компаниям, тем самым обогащая чиновников? Однако теперь нежелание делиться с кем бы то ни было ценной территорией зашло слишком далеко. Дмитрий Асанцев из-за своей несговорчивости может похоронить амбициозный проект, важность которого распространяется далеко за пределы Новосибирска.

Дмитрий Асанцев из-за своей несговорчивости может похоронить амбициозный проект, важность которого распространяется далеко за пределы Новосибирска.

Что будет, если власти города продолжат стоять на своём и откажутся перезонировать территорию на берегу Оби? Можно, конечно, рассмотреть возможность строительства арены в другом месте. В частности, уже звучали предложения возвести стадион рядом с Экспоцентром. Да только там даже близко нет никакого метро, а к черте города альтернативная территория относится лишь формально. А главное – это место не может вызвать ровным счётом никакой заинтересованности у инвестора. Тогда как на берег Оби уже приезжали Рене Фазель, Дмитрий Чернышенко и Александр Жуков. Все они, от главы ИИХФ до президента Олимпийского комитета России, остались в восторге.

В мае 2016 года Владимир Путин выпустил несколько поручений, среди которых сразу несколько касались Новосибирска. Виталию Мутко, который на тот момент был ещё министром спорта, президент поручил продвижение заявки на молодёжный чемпионат мира, а Дмитрию Медведеву и губернатору области Владимиру Городецкому нужно было найти средства на строительство арены. Осознаёт ли господин Асанцев, по иронии являющийся однопартийцем главы государства, что своими действиями он срывает президентские поручения? История чиновника местного значения, который становится единственной преградой на пути реализации федерального проекта, напоминает «синдром вахтёра».



Если МЧМ-2023 пройдёт мимо Новосибирска, многотысячная армия болельщиков «Сибири» останется без нового дома, а лучшие команды Европы продолжат ютиться в тесных раздевалках старенького дворца, фамилию Асанцева ещё обязательно вспомнят.