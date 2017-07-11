Наши в НХЛ. Сезон Тарасенко: герой «Зимней классики» и «Сент-Луиса»

Владимир Тарасенко забивал на Кубке мира, принимал важных гостей, зажигал на «Зимней классике», поработал тренером и не попал на ЧМ-2017.

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С помощью обзора соцсетей рассказываем, как прошёл сезон-2016/17 в НХЛ для российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

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Каникулы в Новосибирске

Летом 2016 года Владимир отдыхал в родном Новосибирске. Вместе с женой Яной он прошёл квест по мотивам «Алисы в стране чудес». Также принял участие в мастер-шоу «Сибири» на традиционном для клуба Дне болельщика, а уже затем начал готовиться в Санкт-Петербурге к Кубку мира.

Кубок мира

В Торонто Владимир проявил себя настоящим лидером. Именно мощный форвард «Блюз» в критические моменты брал игру на себя и шёл тараном на ворота соперника. Между прочим, Тарасенко – единственный хоккеист на Кубке мира, на счету которого больше одной победной шайбы. В Канаде у Владимира была мощная поддержка в виде жены, детей и деда. В такой ситуации подкачать было никак нельзя.

Владимир и его маленькая копия

Нечасто так бывает, что дети становятся уменьшенной копией своих родителей. Маленький Саша Тарасенко как две капли воды похож на отца. На фотографии Владимира с сыном без умиления не посмотришь. В семье Тарасенко должен вырасти ещё один крутой хоккеист.

Приезд деда

Не секрет, что огромную роль в карьере Владимира сыграл не папа — хоккеист и тренер, а дедушка Владимир Алексеевич. Пока отец разъезжал по стране, дед водил маленького Вову на каток. Владимир Тарасенко-старший не пропускает ни одного матча внука. Когда форвард уехал в НХЛ, дед начал просыпается рано утром и смотреть все матчи «Сент-Луиса». Он ведёт всю статистику, даёт свои оценки, а потом обсуждает их с Владимиром. Осенью дед наконец-то полетел в Северную Америку, побывал на Кубке мира, а затем погостил у внука в Сент-Луисе.

Награда

Владимир неплохо начал сезон в НХЛ, регулярно забивал за «Блюз», несколько раз был признан звездой игрового дня. В декабре спортивный клуб Миссури назвал Тарасенко спортсменом года. Получать трофей нападающий пришёл в компании любимой супруги и сына.

Семейная «Зимняя классика»

По традиции в НХЛ в начале января в рамках регулярного чемпионата проводят матч на открытом воздухе. В 2017 году самая долгожданная игра первых дней наступившего года состоялась в Сент-Луисе на бейсбольном «Буш-Стэдиум». Главный героем девятой «Зимней классики» стал именно Владимир Тарасенко, оформивший дубль в ворота «Чикаго».

«За день до матча мы с супругой и детьми покатались здесь, это было безумно приятно. Я впервые вышел на лёд с сыном, это был очень эмоциональный момент, даже слёзы выступили. Теперь я знаю, что чувствуют родители, когда видят, как их дети в первый раз встают на коньки», — с восторгом говорил Владимир. Болельщики «Блюз» тоже не могли скрыть восхищения.

Российский десант на Матче звёзд

В Лос-Анджелес на Матч звёзд НХЛ было приглашено пять россиян: Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко и Евгений Малкин. Правда нападающий «Питтсбурга» не смог принять участие из-за травмы. Но, несмотря на это, в Голливуде рулила настоящая «Красная машина». «Самые крутые парни лиги», — восторгались в комментариях к фото. А ведь не поспоришь!

Дружба с Якуповым

Первый номер драфта-2012 Наиль Якупов в октябре перешёл из «Эдмонтона» в «Сент-Луис». Однако смена команды никак не повлияла на игру Наиля. Хоккеист так и не смог закрепиться в основе клуба НХЛ. В Сент-Луисе Якупову не помогла и дружба с Тарасенко, который всячески пытался поддержать соотечественника.

Уход Хичкова и вылет от «Нэшвилла»

В начале февраля в «Сент-Луисе» произошли кадровые изменения — с поста главного тренера был уволен Кен Хичкок, который работал с ноября 2011 года. Поводом для отставки стали 8 поражений в 12 последних матчах, место Хичкока занял его помощник Майк Йео. При новом тренере Тарасенко стал получать больше игрового времени, а показатель полезности у Владимира вырос с «-11» до «+10».

Регулярный чемпионат «блюзмены» закончили на шестом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф уверенно обыграли «Миннесоты» 4-1, однако споткнулись о будущего финалиста «Нэшвилла» и уступили 2-4.

Детский тренер

После вылета из Кубка Стэнли Владимир не уехал отдыхать, а остался в Сент-Луисе. На чемпионат мира Тарасенко не поехал, официальная причина — травма. 25-летний хоккеист решил поработать тренером для старшего сына жены Яны. У мальчика неплохие задатки в хоккее, как впрочем, и у Владимира — на тренерском поприще.

Итальянские каникулы

Отпуск Тарасенко решил провести на итальянского курорте. Море, солнце, пляж и близкие. Как мало нужно для счастья!

На свадьбе Овечкина

Хорошенько отдохнув в Европе, Владимир и Яна Тарасенко специально к дню свадьбы Александра Овечкина прибыли в Москву поздравить молодожёнов.