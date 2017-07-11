Панин перешёл в «Салават Юлаев». «Ак Барсу» нужно бояться?

Григорий Панин перешёл в «Салават Юлаев», Александр Ерёменко останется на два года в «Динамо», а ТХК не сыграет в ближайшем сезоне ВХЛ.

Григорий Панин перешёл в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Григорием Паниным. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. Ранее появились сведения, что хоккеист может вернуться в «Ак Барс», однако казанский клуб отказался от приглашения игрока.

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности "+8". В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1».

Сам Панин уже заявил, что главная цель для его новой команды в следующем году – это чемпионство.

«Ключевым фактором при выборе нового клуба стало то, что «Салават Юлаев» ставит перед собой большую цель – чемпионство. Переговоры прошли нормально, без каких-либо проблем. Касательно матчей против «Ак Барса» — для меня все игры принципиальные, учитывая мою историю дисквалификаций», — сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Панин: Ключевым фактором при выборе нового клуба стало то, что «Салават Юлаев» ставит перед собой большую цель – чемпионство.

Генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд отметил достоинства новичка.

«Мы согласовали приобретение Григория Панина с главным тренером Эрккой Вестерлундом. В «Салавате Юлаеве» было семь взрослых защитников, а теперь, после подписания Гриши, их стало восемь. Важно, что Панин умеет сыграть дисциплинированно и по заданию».

Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».

Минское «Динамо» подписало контракт с Владимиром Денисовым

Защитник Владимир Денисов, выступавший в прошлом сезоне за челябинский «Трактор», подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо». Об этом известил официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 33-летний хоккеист выступал в составе челябинского «Трактора». Владимир отыграл в 50 матчах КХЛ (в том числе в 5 встречах плей-офф), забросил 1 шайбу и отдал 2 результативные передачи, набрав 3 очка при показателе полезности «+16», а также отбыл 72 минуты штрафа.



Всего у Денисова на счету в КХЛ 356 матчей, в которых он набрал 59 очков по системе гол+пас (21+38).

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Александр Ерёменко заключил соглашение с «Динамо» на два года

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко заключил новый контракт с клубом. Срок соглашения – два года. Об этом рассказал новый пресс-атташе бело-голубых Иван Хавхало. Также он отметил, что ведутся переговоры с нападающим команды Алексеем Терещенко.

«Терещенко, Ерёменко? Разговор был с ними проведён. Но нужно понимать, что они настаивали конкретно не на том, чтобы были выплачены деньги. Они настаивали на том, что нужно прояснить некоторые вопросы, потому что возникла немного странная ситуация, которая в итоге породила некий информационный вакуум. Сейчас всё это прояснилось. Никаких претензий у игроков «Динамо» к руководству нет, в том числе и у Алексея Терещенко. А со старым руководством решать вопросы уже будут специальные обученные люди, это не дело хоккеистов. Они должны тренироваться и готовиться к сезону. Терещенко пока де-юре не является игроком «Динамо».

Сейчас с ним ведутся переговоры. Он хочет остаться в «Динамо». Так что дело за малым – подписать контракт. Терещенко пока всё равно готовится к сезону по индивидуальной программе. Он не может тренироваться после операции. С Еремёнко подписан контракт на два года», — цитирует Хавхало «Бизнес Online».

ТХК не сыграет в ВХЛ в сезоне-2017/18

ТХК не будет выступать в предстоящем сезоне в чемпионате ВХЛ. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов. Клуб с начала прошлого сезона в ВХЛ имел финансовые проблемы, из-за чего игрокам не выплачивалась зарплата. В ноябре сообщалось, что тверской клуб мог сняться с чемпионата. Тем не менее команда вышла в плей-офф, где уступила в 1/8 финала тюменскому «Рубину». В середине мая хоккеисты тверского клуба подали иск в арбитраж о процедуре банкротства клуба.

«ТХК является некоммерческой организацией, средств из области на поддержку клуба не хватило. Внебюджетных источников мы найти не смогли, поэтому команда в предстоящем сезоне в чемпионате не выступит», — сказал Решетов.

При этом функционер сообщил, команда «Тверичи» продолжит выступление в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги, а 99% состава — местные воспитанники.

В МХЛ появились две новые команды

«Куньлунь Ред Стар» и «Сочи» отправили в Молодёжную хоккейную лигу заявки на участие в ней своих команд. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Китайский клуб в ней представит команда «Куньлунь Ред Стар Юнион», а «Сочи» будет представлен клубом «Капитан» из Ступина.

Защитник Владимир Денисов, выступавший в прошлом сезоне за челябинский «Трактор», подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо».

Китайская молодёжная команда планирует базироваться в Пекине и уже заявила в лигу график предсезонной подготовки. В заявке на первый предсезонный сбор помимо собственных воспитанников значатся три российских игрока. На сбор с «Куньлунем» отправятся Владимир Забабурин и Владислав Цуриков из «Амурских Тигров», а также Артём Кокшаров из «Локо». Крометого, в заявке финские хоккеисты Ессе Ахонен («Пеликанс») и Марк Виитанен (ТПС).

ХК «Сочи» выступил с намерением создать молодёжную команду – ХК «Капитан», которая будет базироваться в Ступино (Московская область). Одноимённая команда из этого города выступала в МХЛ на протяжении четырёх лет. Лучшего результата «Капитан» добился в сезоне-2014/15. Тогда ступинцы по итогам регулярного чемпионата заняли шестое место в дивизионе «Центр», а в 1/8 финала плей-офф с боем уступили «Локо».