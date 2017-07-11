Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей. Итоги дня. 11 июля 2017 года
Текст: Владислав Уткин
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Панин перешёл в «Салават Юлаев». «Ак Барсу» нужно бояться?

Григорий Панин перешёл в «Салават Юлаев», Александр Ерёменко останется на два года в «Динамо», а ТХК не сыграет в ближайшем сезоне ВХЛ.
11 июля 2017, вторник. 22:00. Хоккей

Григорий Панин перешёл в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Григорием Паниным. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. Ранее появились сведения, что хоккеист может вернуться в «Ак Барс», однако казанский клуб отказался от приглашения игрока.

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности "+8". В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1».

Сам Панин уже заявил, что главная цель для его новой команды в следующем году – это чемпионство.
«Ключевым фактором при выборе нового клуба стало то, что «Салават Юлаев» ставит перед собой большую цель – чемпионство. Переговоры прошли нормально, без каких-либо проблем. Касательно матчей против «Ак Барса» — для меня все игры принципиальные, учитывая мою историю дисквалификаций», — сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Панин: Ключевым фактором при выборе нового клуба стало то, что «Салават Юлаев» ставит перед собой большую цель – чемпионство.

Генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд отметил достоинства новичка.

«Мы согласовали приобретение Григория Панина с главным тренером Эрккой Вестерлундом. В «Салавате Юлаеве» было семь взрослых защитников, а теперь, после подписания Гриши, их стало восемь. Важно, что Панин умеет сыграть дисциплинированно и по заданию».

Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».

Минское «Динамо» подписало контракт с Владимиром Денисовым

Защитник Владимир Денисов, выступавший в прошлом сезоне за челябинский «Трактор», подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо». Об этом известил официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 33-летний хоккеист выступал в составе челябинского «Трактора». Владимир отыграл в 50 матчах КХЛ (в том числе в 5 встречах плей-офф), забросил 1 шайбу и отдал 2 результативные передачи, набрав 3 очка при показателе полезности «+16», а также отбыл 72 минуты штрафа.

Всего у Денисова на счету в КХЛ 356 матчей, в которых он набрал 59 очков по системе гол+пас (21+38).

Проблемы первопроходцев. Что тревожит Ригу, Минск и Астану?
Первые гости КХЛ перед юбилейным сезоном лиги чувствуют себя неуютно.

Александр Ерёменко заключил соглашение с «Динамо» на два года

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко заключил новый контракт с клубом. Срок соглашения – два года. Об этом рассказал новый пресс-атташе бело-голубых Иван Хавхало. Также он отметил, что ведутся переговоры с нападающим команды Алексеем Терещенко.

«Терещенко, Ерёменко? Разговор был с ними проведён. Но нужно понимать, что они настаивали конкретно не на том, чтобы были выплачены деньги. Они настаивали на том, что нужно прояснить некоторые вопросы, потому что возникла немного странная ситуация, которая в итоге породила некий информационный вакуум. Сейчас всё это прояснилось. Никаких претензий у игроков «Динамо» к руководству нет, в том числе и у Алексея Терещенко. А со старым руководством решать вопросы уже будут специальные обученные люди, это не дело хоккеистов. Они должны тренироваться и готовиться к сезону. Терещенко пока де-юре не является игроком «Динамо».

Сейчас с ним ведутся переговоры. Он хочет остаться в «Динамо». Так что дело за малым – подписать контракт. Терещенко пока всё равно готовится к сезону по индивидуальной программе. Он не может тренироваться после операции. С Еремёнко подписан контракт на два года», — цитирует Хавхало «Бизнес Online».

ТХК не сыграет в ВХЛ в сезоне-2017/18

ТХК не будет выступать в предстоящем сезоне в чемпионате ВХЛ. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов. Клуб с начала прошлого сезона в ВХЛ имел финансовые проблемы, из-за чего игрокам не выплачивалась зарплата. В ноябре сообщалось, что тверской клуб мог сняться с чемпионата. Тем не менее команда вышла в плей-офф, где уступила в 1/8 финала тюменскому «Рубину». В середине мая хоккеисты тверского клуба подали иск в арбитраж о процедуре банкротства клуба.

«ТХК является некоммерческой организацией, средств из области на поддержку клуба не хватило. Внебюджетных источников мы найти не смогли, поэтому команда в предстоящем сезоне в чемпионате не выступит», — сказал Решетов.

При этом функционер сообщил, команда «Тверичи» продолжит выступление в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги, а 99% состава — местные воспитанники.

В МХЛ появились две новые команды

«Куньлунь Ред Стар» и «Сочи» отправили в Молодёжную хоккейную лигу заявки на участие в ней своих команд. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Китайский клуб в ней представит команда «Куньлунь Ред Стар Юнион», а «Сочи» будет представлен клубом «Капитан» из Ступина.

Защитник Владимир Денисов, выступавший в прошлом сезоне за челябинский «Трактор», подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо».

Китайская молодёжная команда планирует базироваться в Пекине и уже заявила в лигу график предсезонной подготовки. В заявке на первый предсезонный сбор помимо собственных воспитанников значатся три российских игрока. На сбор с «Куньлунем» отправятся Владимир Забабурин и Владислав Цуриков из «Амурских Тигров», а также Артём Кокшаров из «Локо». Крометого, в заявке финские хоккеисты Ессе Ахонен («Пеликанс») и Марк Виитанен (ТПС).

ХК «Сочи» выступил с намерением создать молодёжную команду – ХК «Капитан», которая будет базироваться в Ступино (Московская область). Одноимённая команда из этого города выступала в МХЛ на протяжении четырёх лет. Лучшего результата «Капитан» добился в сезоне-2014/15. Тогда ступинцы по итогам регулярного чемпионата заняли шестое место в дивизионе «Центр», а в 1/8 финала плей-офф с боем уступили «Локо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ТХК ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Салават Юлаев Александр Ерёменко Алексей Терещенко Владимир Денисов Григорий Панин ВХЛ МХЛ Обзор главных событий дня
Новости. Хоккей
12 июля 2017, среда
00:24 «Филадельфия» подписала двухлетний контракт с Лаутоном
00:09 Салливан: для замены Токкета не вижу лучшей кандидатуры, чем Рекки
11 июля 2017, вторник
23:16 Стали известны подробности контракта «Тампа-Бэй» с Тайлером Джонсоном
22:44 «Даллас» переподписал контракт с форвардом Джемелом Смитом
21:51 Токкет: я всегда считал «Аризону» своим домом
21:41 К. Браун: вопросы о контракте я оставил моему агенту и менеджеру
20:57 Рекки сменил Токкета на посту ассистента главного тренера «Питтсбурга»
20:45 Букбергер стал ассистентом главного тренера «Айлендерс»
20:30 Токкет назначен главным тренером «Аризоны», контракт рассчитан на 4 года
19:44 «Оттава» подписала однолетний контракт с защитником Сиелоффом
19:04 Защитник Владимир Денисов подписал однолетний контракт с минским «Динамо»
18:48 Захаркин: «Югра» обязана попасть в плей-офф, но это не единственная цель
18:31 Стал известен календарь первых домашних игр клубов КХЛ в новом сезоне
18:00 Гомоляко: Ягр не нужен «Авангарду», ему уже 45, давайте ещё Бобби Халла позовём
17:28 «Айлендерс» подписали однолетний контракт с голкипером Гудлевскисом
17:01 «Куньлунь» и ХК «Сочи» подали заявки на участие своих команд в МХЛ
17:00 Гуськов: «Салават» ставит высокие задачи, для Панина – это выгодный контракт
16:57 Джонсон признался, что слышал о Сергачёве только положительные отзывы
16:57 Егор Бабенко подписал двухлетний двусторонний контракт с «Ладой»
16:45 Лисовец: чувствуется, что Дуайер — грамотный специалист
16:44 Агент Ягра: мы просто не получали предложений от клубов КХЛ
16:26 «Питтсбург» подписал экс-защитника «Манитобы»
16:15 Генменеджер «Тампы»: карьера Джонсона в расцвете
16:06 Е. Корешков: «Барыс» поменял полкоманды, рано или поздно это нужно было сделать
15:45 Скривенс может пропустить матчи Кубка Республики Башкортостан
15:45 Павлович: «Динамо» Мн не до конца укомплектовано, но паниковать не надо
15:32 Пресс-атташе «Динамо»: с Ерёменко подписан контракт, с Терещенко переговоры
15:25 Панин: в ЦСКА мы были большой семьёй
15:15 Третьяк: грядущий сезон ВХЛ должен получиться очень интересным
15:12 «Автомобилист» подписал 2-летний контракт с Константином Пархоменко
15:00 Директор «Нефтехимика»: присутствие духа Назарова помогает понять, где находимся
14:54 Лучший бомбардир «Спартака» Радил присоединился к команде на сборе
14:52 Гуськов: скорость у Даллмэна не та, но он может пригодиться для большинства
14:30 Джонсон: нет лучшего места для игры в хоккей, чем Тампа
14:26 Григоренко: в ЦСКА многое изменилось в лучшую сторону, с нетерпением жду сезона
14:25 Утверждён состав участников чемпионата ВХЛ
14:03 Матерухин: Дуайер второй день с «Динамо», кажется, что он хороший человек
14:00 Раиль Якупов: Наилю не хватало доверия, при желании можно «убить» даже Кросби
13:28 Дуайер: минское «Динамо» будет играть жёстко, но в тафгае нет смысла
13:09 Панин: «Салават» ставит перед собой большую цель – чемпионство
13:04 Вудкрофт покинул сборную Беларуси, контракт с тренером расторгнут
12:59 Вайсфельд: важно, что Панин умеет сыграть дисциплинированно и по заданию
12:51 Ларсен провёл первую ледовую тренировку в составе «Салавата Юлаева»
12:49 Панин стал игроком «Салавата Юлаева»
12:44 ЦСКА поздравил чемпиона ОИ, 4-кратного чемпиона мира Бабинова с днём рождения
Все новости RSS
Партнерский контент
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017