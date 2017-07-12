Олимпийский хоккейный сезон. Как КХЛ презентовала календарь

В лиге начали убивать интригу за сутки до официальной презентации календаря. Непонятно, для чего это было сделано, тогда и весь календарь можно было опубликовать на официальном сайте. Итак, сперва все узнали расписание первых домашних игр каждой из команд. 10-й сезон стартует 21 августа, и в тот же день домашний матч сыграет – первой из всех команд – питерский СКА. Последний матч 16 сентября проведёт дома финский «Йокерит».

Перерыв на Олимпиаду в сезоне-2017/18 будет самым большим в истории КХЛ

Перерыв на Олимпиаду-2018 станет самым большим в истории КХЛ, сообщил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский. В этом заключается главная особенность нового календаря. Расписание свёрстано в интересах прежде всего сборной России.

«Если суммировать, перерыв на подготовку к Олимпиаде будет 33 дня — это самая большая пауза на Олимпиаду за последние три цикла, в 2010 году – 23 дня, в 2014-м – 27 дней. Окончание игр плей-офф произойдёт за неделю до начала чемпионата мира, последняя седьмая игра может состояться 26 апреля.



Регулярный чемпионат заканчивается после Олимпиады, мы сочли, что завершать «регулярку» в январе неправильно с точки зрения целостности соревнования, в таком случае 11 команд завершили бы сезон в январе. Лига решила, что продление до 1 марта поможет поддержать интерес до конца. Оставшиеся два матча позволят командам в игровом режиме подойти к плей-офф», — заявил Кобылянский.

Число участников сезона-2018/19 будет названо в марте

Континентальная хоккейная лига планирует назвать число участников чемпионата сезона-2018/19 в марте 2018 года.



«В следующем сезоне состав участников хотим назвать в конце марта, чтобы владельцы и собственники арен могли начать раньше планирование. 25 из 27 клубов прислали загрузку арен, она варьируется от 3 до 79 дней. Арена «Йокерита» занята 79 дней под другие мероприятия», — объявил вице-президент Георгий Кобылянский.



Здесь же отметим, что в сезоне-2017/18 в КХЛ будет 145 игровых дней. Это больше, чем в предыдущие олимпийские сезоны. Так, в сезоне-2009/10 было 123 дня, а в сезоне-2013/14 — 121.



Количество неигровых дней в предстоящем сезоне КХЛ составит 48, тогда как в предыдущие олимпийские сезоны 56 и 61 матчей соответственно.



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С РФПЛ дискуссий не велось, рабочая группа не создавалась

Увы, до сих пор нет никаких контактов между КХЛ и РФПЛ относительно графика показа хоккейных и футбольных матчей.



«Мы готовы к диалогу и предлагали РФПЛ создавать рабочую группу. Пока не получили от футбольных коллег положительных откликов. Поэтому мы не учитываем календарь РФПЛ, так как он позже выходит. Мы продолжаем сотрудничество с «Матч ТВ», есть хоккейные понедельники, будем ставить на них наиболее значимые матчи, чтобы убрать их показ с загруженных футбольных выходных», — подчеркнули в лиге.



А ведь этот вопрос часто тревожил спортивную общественность из-за накладок в трансляциях. Да и в футбольной Лиге чемпионов могут сыграть сразу два российских клуба.

«Динамо» (Рига) и «Динамо» (Минск) могут провести матч на открытом воздухе

Рижское и минское «Динамо» могут провести матч на открытом воздухе в регулярном чемпионате сезона-2017/18, раскрыли небольшую тайну журналистам на презентации календаря.



«Есть ещё договорённость, в январе зарезервирована дата, что «Динамо» Рига и «Динамо» Минск сыграют матч на открытом воздухе в Риге», — отметили в КХЛ.



Напомним, что 2 декабря на открытом воздухе в Хельсинки в честь 10-го сезона КХЛ уже точно сыграют «Йокерит» и СКА.

Лига решит вопрос по проведению ретроматча «Спартака»

Сообщили прессе и о том, что будет решён вопрос по проведению ретроматча «Спартака» 22 декабря. Последние два сезона спартаковцы играли 22 декабря ретроматчи с «Йокеритом» и «Локомотивом». В календаре нового сезона 22 декабря «Спартак» играть не будет.



«Получили письмо накануне от «Спартака», у нас и так сложная ситуация. «Спартак» и «Динамо» играют на одной арене. Был сложный календарь, не больше трёх домашних матчей будут проводить подряд, если «Спартак» в Москве, то «Динамо» на выезде», — пояснил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.



«Мы получили от «Спартака» запрос, к сожалению, очень поздно, когда на 90% был свёрстан календарь. Мы в диалоге, и эту проблему решим, обозначим дату, сделаем изменения, чтобы был матч», — сообщил руководитель департамента КХЛ по проведению соревнования Сергей Козлов.

Работа над одновременным стартом плей-офф на Западе и Востоке и наложение финала КГ на ЮЧМ

В организации планируют провести тщательную работу над тем, чтобы в будущем клубы Запада и Востока начинали плей-офф одновременно и в один день не играли четыре команды одной конференции.



«В условиях олимпийского сезона это было сделать сложно. Мы будем над этим работать, в этом году будет сложно, на будущее учтём обязательно», — пояснил Григорий Кобылянский.



В лиге готовы к наложению финала Кубка Гагарина на матчи ЮЧМ. Старт ЮЧМ намечен на 19 апреля, а заключительная встреча финала может состояться 26 апреля.



«Мы готовы к этому, что во время плей-офф может быть наложение, будем смотреть уже по факту», — рассказал руководитель департамента по проведению соревнований Сергей Козлов.