Олимпийский Франкенштейн. 20 фактов о новом календаре КХЛ

КХЛ представила календарь на сезон-2017/18. На презентации руководители лиги не только опубликовали полную версию календаря, но и пояснили, почему расписание юбилейного сезона получилось именно таким. Представляем путеводитель по чемпионату КХЛ, обозначив 20 главных фактов, которые нужно знать о календаре.

Олимпийский хоккейный сезон. Как КХЛ презентовала календарь КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2017/18, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.

Самый ранний старт сезона в истории

Ещё несколько лет назад мы и представить не могли, что в хоккей можно играть летом. Ну как… предсезонные турниры, конечно, проводились, но нечто вялое и бесформенное на то и называлось «летним хоккеем». Однако как два года назад КХЛ приняла историческое решение начинать регулярный чемпионат в августе, так от этой практики не отступает. Более того, с каждым годом дата начала сезона отдвигается всё дальше и дальше от привычных хоккейных месяцев. На этот раз стартовый матч чемпионата намечен на 21 августа. Это всего на день раньше, чем в прошлом сезоне, но это всё равно рекорд. Надевайте сланцы, шорты и бегом на хоккей.

56 матчей вместо 60 в прошлом сезоне

К хорошему быстро привыкаешь. Три последних сезона в регулярном чемпионате КХЛ каждая команда проводила по 60 игр. Не 82, как в НХЛ, конечно, но это и нереально, учитывая многочисленные паузы и интересы сборной. Однако в предстоящем сезоне лиге придётся ужаться до 56 матчей – столько же команды играли и в другой олимпийский сезон, когда Быков и Захаркин готовили национальную команду к штурму Ванкувера, даже не подозревая, чем это обернётся. Вряд ли болельщики сильно ощутят на себе сокращение на четыре матча, но сам факт сокращения – тревожный звонок. Остаётся лишь надеяться, что это исключительно влияние олимпийского фактора, и уже со следующего сезона лига вернётся к привычным 60 играм за сезон.

Октябрь – самый напряжённый месяц

Самым напряжённым месяцем предстоящего чемпионата станет октябрь. Команды в среднем проведут по 11,9 матча. Чуть меньше – 11,2 – в сентябре, по 9 с лишним в декабре и январе, 8,3 матча клубы сыграют в олимпийском феврале, а на небольшой августовский отрезок на старте чемпионата придётся 4,2 игры. Насколько это необычно? Ничуть. Даже в предыдущие сезоны, не обременённые Олимпиадой, большинство матчей «регулярки» приходилось на сентябрь и октябрь. И совсем неудивительно, что именно октябрь считается самым опасным для тренеров.

Перед паузой на Олимпийские игры подопечных Знарка ждёт шестиматчевая домашняя серия.

СКА и ЦСКА откроют сезон, но сыграют всего дважды

Мы говорим Кубок открытия – подразумеваем матчи СКА – ЦСКА. Два «армейских» суперклуба уже второй раз за три года будут открывать регулярный чемпионат. Это крайне символично, учитывая, что КХЛ всё больше напоминает лигу, существующую ради этих нефтегазовых команд. Тихой сапой Кубок открытия из ремейка финала Кубка Гагарина мутировал в противостояние чемпиона и лучшей команды «регулярки». По стечению обстоятельств это переформатирование произошло после того, как ЦСКА впервые выиграл Кубок континента. С одной стороны, можно обвинить КХЛ в зацикливании на одной вывеске, но при этом ЦСКА и СКА сыграют в регулярном чемпионате всего два матча. Помимо встречи 21 августа намечена игра в Москве 23 октября. Учитывая, что в составах этих двух клубов сосредоточено большинство звёзд КХЛ, всего две игры до плей-офф – ничтожно мало.

Нелогичные соперники для дополнительных матчей

То, что СКА с ЦСКА сыграют между собой всего дважды, – это только часть проблемы. Выбор соперников для дополнительных матчей выглядит нелогичным во многих случаях. Так, к примеру, дополнительный матч с «Нефтехимиком» ждёт «Сочи», но никак не соседей из Казани. «Локомотив» проведёт четыре игры с «Северсталью», тогда как с принципиальным соперником из Нижнего Новгорода встретится всего дважды. По какому принципу «Магнитка» проведёт лишние пару матчей с «Ладой» — тоже не очень понятно. Стоит сказать спасибо, что хотя бы у такого блокбастера, как «зелёное дерби», в грядущем сезоне будет четыре части, но в целом к составителям календаря есть вопросы.

Дикие маршруты в выездных сериях

Пожалуй, главный недостаток опубликованного календаря, который нельзя оправдать Олимпиадой, это расписание выездных маршрутов. Порой команды ждут совершенно дикие перелёты. Как вам осенний вояж «Магнитки» по маршруту Уфа — Сочи — Магнитогорск — Екатеринбург – Нижнекамск? Не менее странным выглядит октябрьское путешествие «Сибири»: Казань – Сочи – Санкт-Петербург – Уфа. И таких примеров – уйма. Очевидно, что подобные зигзаги больнее всего ударят по восточным командам, которым и без того приходится много летать, а теперь у них практически отобрали «автобусные» выезды.

Возвращение четырёхматчевых серий

В прошлом сезоне КХЛ впервые применила формат, при котором команды проводят не четырёх-, а трёхматчевые серии. У этого решения были как плюсы, так и очевидные минусы. Болельщики не успевали «устать» от своих команд за длительную домашнюю серию, а сами игроки не выдыхались раньше времени в затяжной поездке. С другой стороны, серии из трёх игр увеличивали количество перелётов, что автоматически повышало затраты клубов. Теперь же решено вернуться к проверенной четырёхматчевой формуле. Разумеется, не всегда удаётся соблюсти это правило, есть и длительные домашние серии, и короткие выезды, но в целом структура претерпела изменения.

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Самый насыщенный сезон из всех олимпийских

Даже учитывая все сложности при разработке календаря, предстоящий сезон стал самым насыщенным среди всех олимпийских. Под насыщенностью мы понимаем даже не количество игр для каждого клуба, а число игровых дней – 145. Если сравнить с сезонами, когда сборная России готовилась к Сочи-2014 и Ванкуверу-2010, то это значительно больше. Ранее в КХЛ задействовали 66-68% календарных дней в году, тогда как сейчас – 75%. Добиться этого удалось, в том числе и за счёт того, что игры более равномерно распределили по дистанции чемпионата, сведя к минимуму те самые 12-матчевые дни.

Месяц паузы для подготовки к Играм – антирекорд

Месяц! Целый месяц потребуется на то, чтобы сборная России подготовилась к Олимпийским играм и сыграла в Южной Корее. Две недели проходят сами Игры, а ещё две национальная команда попросила на сборы. 28 января будет сыгран последний матч перед паузой, а 26 февраля регулярный чемпионат возобновится. При этом СКА завершает этот отрезок ещё раньше – 22 января. Другими словами, для базового клуба сборной России олимпийский перерыв составит больше месяца. Такого в истории КХЛ ещё не было. Помимо того что это внутренний антирекорд, стоит обратить внимание на календари других европейских чемпионатов. В Швеции пауза составит две недели, то есть ровно на время Олимпиады, а в Финляндии и вовсе всего 10 дней.

Перед Олимпиадой СКА сыграет шесть игр дома

Несмотря на то что буквально всем в стране, кто интересуется хоккеем, очевиден статус СКА, в Петербурге по-прежнему пытаются откреститься от определения «базовый клуб сборной России». Если кого-то не убеждает совмещение постов Олегом Знарком и переизбыток кандидатов в национальную команду с питерской пропиской, весомым аргументом должен стать календарь «армейцев». Перед паузой на Олимпийские игры подопечных Знарка ждёт шестиматчевая домашняя серия. Тогда как ЦСКА, где также немало потенциальных олимпийцев, этот отрезок играет на выезде, а на отдых уходит на день позже команды с берегов Невы. Всё для сборной, всё для победы?

На десерт в «регулярке» сибирское, московское и «зелёное» дерби

Формально регулярный чемпионат КХЛ завершается 1 марта, что позже, чем в предыдущие три сезона. Но это только формально. Многое будет известно ещё до олимпийской паузы. 28 января в лиге сыграют последние матчи перед перерывом на Игры, а большинство российских команд и вовсе отмучаются 23 числа того же месяца. Так зачем же разрывать чемпионат, если можно было завершить «регулярку» ещё до главного турнира четырёхлетия? Во-первых, чтобы команды сумели набрать форму перед стартом плей-офф, что сложно сделать только через тренировки. Во-вторых, ради многочисленных дерби, которые лига заготовила на концовку. Уже после возвращения сборной России из Южной Кореи зрителей ждут матчи «Авангард» — «Сибирь», «Спартак» — «Динамо», сразу две встречи дальневосточных соседей и, конечно, «зелёное дерби». Будет ради чего ждать окончания Игр.

Как можно меньше матчей в игровой день

За что стоит выразить респект составителям календаря, так это за значительное сокращение количества матчей в один игровой день. Когда за вечер проводится по 11-12 матчей, а многие из них проходят параллельно, совершенно невозможно уследить за всем интересным. Это создаёт значительные неудобства и для телевидения. Теперь же матчи будут размазаны по неделе ровным слоем. Чаще всего (29 раз) игровые дни будут составлять четыре матча, достаточно случаев (22 раза) с семью встречами, а вот дней, когда в КХЛ будут играть от десяти матчей и более — всего три за весь регулярный чемпионат. Теперь у зрителей гораздо больше шансов не упустить что-то по-настоящему важное.

5 причин, почему вам не понравится новый календарь КХЛ Месячная пауза на Олимпиаду, уменьшение количества игр, спаренные матчи в плей-офф. Почему календарь нового сезона КХЛ обречён на провал?

С ЮЧМ в Магнитогорске разберутся по факту

Юбилейный сезон КХЛ сложен не только тем, что он придётся на Олимпийские игры и должен учитывать интересы сборной России. В апреле 2018 года в Челябинске и Магнитогорске пройдёт юниорский чемпионат мира. Старт турнира намечен на 19 апреля, а его финальный матч – на 26-е. Тогда как финальная серия Кубка Гагарина запланирована на 14-26 апреля. Учитывая, что решающая стадия ЮЧМ пройдёт в Магнитогорске, а «Металлург» является одним из фаворитов Востока, вполне возможно наложение. Как подопечные Ильи Воробьёва и лучшие юниоры планеты будут делить одну арену? В КХЛ ответ на этот вопрос не дают, но уверяют, что готовы к подобному сценарию.

КХЛ прислушалась и не сорвала юбилей «Трактора»

Не секрет, что перед тем, как представить окончательную версию календаря, лига разослала в клубы его предварительную версию. Больше всего им возмутились в «Тракторе». Челябинский клуб в этом году празднует 70-летний юбилей и планировал провести мероприятия в декабре. Однако в первоначальном проекте календаря «Трактор» весь месяц играл на выезде. В итоге лига прислушалась к уральцам и назначила на 25 декабря матч с минским «Динамо», а на 27 декабря — с «Локомотивом».

Ретроматч «Спартака» под вопросом

Если вопрос с празднованием юбилея «Трактора» решить удалось, то просьба «Спартака» назначить матч на 22 декабря в календаре была проигнорирована. Напомним, что в этот день два предыдущих сезона красно-белые проводили ретроматчи. Теперь, из-за того что «Спартак» и «Динамо» играют на одной арене, а москвичи поздно оформили свою просьбу, столь яркое событие оказалось под угрозой срыва. Впрочем, в лиге заверили, что всё же постараются подкорректировать календарь, чтобы ретро-матч в итоге состоялся.

Дней, когда в КХЛ будут играть от 10 матчей и более, — всего три за весь регулярный чемпионат.

Рижское и минское «Динамо» могут сыграть на открытом воздухе

О том, что «Йокерит» и СКА проведут первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе, стало известно ещё в начале лета. Финский клуб примет действующих чемпионов 2 декабря. Однако вполне возможно, что наш ответ «Winter Classic» не станет единичным. В январе лигой зарезервирована дата для того, чтобы рижское и минское «Динамо» также провели игру под открытым небом. Предполагается, что хозяином площадки станет команда из столицы Латвии.

Спаренные игры в плей-офф спустя три сезона

Серьёзное изменение коснулось и второго этапа чемпионата. Спаренные матчи, которые считались чуть ли не главной преградой перед зрелищностью, вернулись спустя три года. Теперь пауза между играми предполагается только для того, чтобы переехать из города в город. С одной стороны – ничего нового, но с другой – вред от такого экспресс-режима очевиден. Команды попросту не успевают восстановиться, из-за чего неизбежно страдает качество хоккея. Впрочем, бросать в лигу камни не стоит. Альтернативный вариант в виде серий для трёх побед, который рассматривался КХЛ, выглядит ещё менее удачным. Да и к тому же спаренные игры предусмотрены только на первых двух стадиях плей-офф.

Сезон может завершиться за неделю до чемпионата мира

Если в финальной серии юбилейного сезона КХЛ для выявления нового чемпиона потребуется все семь матчей, на подготовку к чемпионату мира у Знарка останется всего неделя. Вряд ли это хорошие новости для наставника сборной России, но в олимпийский сезон надо чем-то жертвовать. Тем более что плей-офф может завершиться и раньше. Это обеспечивается не только блицкригом в финале, но и более ранним началом серий. Вице-президент лиги по хоккейным операциям имеет полномочия перенести сроки, если отпала необходимость в проведении пятых, шестых или седьмых матчей.

В январе лигой зарезервирована дата для того, чтобы рижское и минское «Динамо» также провели игру под открытым небом.

КХЛ мешают баскетболисты, экономисты и Джокович с Надалем

Георгий Кобылянский рассказал, что мешало лиге при составлении календаря. Под «загрузкой арен», как правило, понимают концерты, но спектр мероприятий, которые накладываются на хоккейные матчи, значительно шире. Например, «Барыс» в конце сентября с домашней арены выселяют теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль. «Йокерит» в ноябре и декабре проведёт девять домашних матчей подряд из-за чемпионата Европы по баскетболу в Хельсинки, который запланирован на сентябрь этого года. Тогда же, в начале сентября, во Владивостоке состоится экономический форум, что повлияло на расписание «Адмирала».

В следующем сезоне календарь составит компьютер

Основные претензии к составителям календаря сводились к тому, что он был опубликован неприлично поздно – 12 июля. То есть за месяц с небольшим до старта чемпионата. Это создаёт множество проблем клубам, в том числе финансовых. Чтобы исправить ситуацию, в следующем сезоне лига планирует при составлении календаря прибегнуть к помощи компьютера. Кроме того, определиться с составом участников КХЛ должна уже в марте, то есть сразу после окончания регулярного чемпионата. Вкупе это должно решить проблему позднего составления календаря.