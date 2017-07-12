Анисин перейдёт в «Динамо», Гончар пошёл на повышение в «Питтсбурге»

«Слован» и «Адмирал» по-прежнему с долгами, КХЛ презентовала календарь, а Алексей Цветков перешёл в «Сочи» — в итогах дня.

Сергей Гончар стал ассистентом главного тренера «Питтсбурга»

«Питтсбург Пингвинз» объявил о назначении Сергея Гончара ассистентом главного тренера команды Майка Салливана. Ранее 43-летний специалист трудился в системе клуба на должности тренера по развитию защитников.

Гончар стал третьим новичком тренерского штаба, объявленным за последние несколько дней. Ранее стало известно, что ещё одним помощником Салливана стал Марк Рекки, а тренер по голкиперам назначен Майк Бейли.

Гончар работает в клубе на протяжении двух сезонов, выиграв вместе с командой два Кубка Стэнли.

Долги «Адмирала» и «Слована»

Братиславский «Слован» и владивостокский «Адмирал» всё никак не могут погасить задолженности по оплате труда за прошлый сезон КХЛ.

«По состоянию на 11 июля 2017 года из 27 клубов, выступающих в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/18, задолженности по оплате труда и/или индивидуальным бонусам и командным премиям за сезон-2016/17 имеют два клуба. В КХЛ на данный момент нет документов, подтверждающих погашение задолженностей, от «Слована» и «Адмирала», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Ещё 25 хоккеистов «Динамо» получились статус НСА

25 хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» Москва присвоен статус «неограниченно сво-бодный агент».

По итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении хоккеистов Михаила Варнакова, Глеба Корягина, Егора Орлова и Александра Шарыченкова, перешедших в АНО «ОХК «Динамо» (Москва) в результате обмена, принято решение присвоить им статус «неограниченно свободный агент» в связи с неучастием АНО «ОХК «Динамо» (Москва) в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игроков работой в соответствии с их трудовой функцией, предусмотренной контрактами.

В отношении хоккеистов Дмитрия Вишневского, Ильи Никулина, Алексея Терещенко, Руслана Александрова, Саввы Андреева, Тимура Бешарова, Евгения Воловликова, Ивана Воронова, Дмитрия Грищенко, Данила Долгушкина, Даниила Егорова, Владислава Казаманова, Александра Ковырина, Артёма Леонова, Алексея Липанова, Дмитрия Марковина, Ивана Муранова, Максима Озерова, Семёна Панкратова, Дениса Толпегина и Андрея Широченко принято решение присвоить им статус «неограниченно свободный агент» в связи с невыполнением АНО «ОХК «Динамо» (Москва) контрактных обязательств перед данными игроками (наличие задолженностей по заработной плате).

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Цветков перешёл в «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» подписал однолетний контракт с нападающим Алексеем Цветковым. Свою карьеру форвард начинал во второй команде череповецкой «Северстали», а в сезоне-1999/2000 дебютировал в основной команде «сталеваров» в Суперлиге. После этого Алексей перебрался в санкт-петербургский СКА, откуда спустя четыре года транзитом через «Салават Юлаев» попал в ХК МВД.

В составе этой команды Цветков выступал в период с 2004 по 2010 год, поиграв и в Суперлиге, и в КХЛ. Затем были два сезона игры в Череповце за «Северсталь», а в 2012 году хоккеист подписал контракт с московским «Динамо», цвета которого защищал вплоть до завершения прошлого сезона.

За 49 матчей регулярного чемпионата-2016/17 Алексей набрал 28 (7+21) очков при показателе полезности «плюс 10», к которым добавил 3 голевые передачи в 10 играх розыгрыша Кубка Гагарина.

Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Панин в «Салават». Таблица трансферов Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Зарипов вернулся в «Ак Барс», а Панина взял «Салават Юлаев» — в трансферах недели.

Михаил Анисин и Дмитрий Казионов будут играть в московском «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в московском «Динамо». Соглашение с 29-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон игрок начал в новокузнецком «Металлурге», где за 20 матчей не забил ни одного гола, сделав две голевые передачи, после чего с ним расторгли контракт. Продолжил чемпионат-2016/17 нападающий в клубе Высшей хоккейной лиги — карагандинской «Сарыарке».

Также состав московского «Динамо» пополнил форвард Дмитрий Казионов. Контракт с хоккеистом заключён сроком на один сезон. В минувшем сезоне Казионов провёл 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности "+2". В плей-офф на счету игрока 5 матчей.

25 хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» Москва присвоен статус «неограниченно свободный агент».

Календарь КХЛ

12 июля Континентальная хоккейная лига официально презентовала календарь на сезон-2017/18.10-й сезон стартует 21 августа, и в тот же день домашний матч сыграет – первой из всех команд – питерский СКА, который примет ЦСКА. Олимпийская пауза получилась рекордной в новейшей истории и составит целых 33 дня. Количество неигровых дней в предстоящем сезоне КХЛ составит 48, тогда как в предыдущие олимпийские сезоны было 56 и 61 матчей соответственно.

Олимпийский хоккейный сезон. Как КХЛ презентовала календарь КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2017/18, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.

Ягра зовут в ECHL

Чешский нападающий Яромир Ягр получил предложение провести ближайший сезон в ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья). В 45-летнем форварде заинтересована флоридская команда «Эверблейдс». В прошлом сезоне он набрал за «Флориду Пантерз» 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Приглашение присоединиться к «Эверблейдс» останется в силе в том случае, если Ягр не подпишет контракт с одним из клубов НХЛ на ближайший сезон. Это предложение – попытка усилить наш состав в сезон 20-летия команды», – говорится в сообщении клуба. «Эверблейдс» готовы скорректировать график участия нападающего в матчах.