Свадьба Маркова и морские прогулки Малкина. Как отдыхают в НХЛ

Баскетбол от Мамина
Съездив в лагерь развития «Флориды», Максим Мамин вернулся в Россию, где продолжил подготовку к сезону. Решив сделать паузу в хоккейных тренировках, нападающий поиграл во дворе в баскетбол.
Морские прогулки Малкиных
Нападающий «Питтсбурга» наслаждается отпуском в тёплых краях. Прогулка на яхте с сыном и женой — идеальный выходной. А в конце июля Малкин вместе с Сергеем Гончаром собирается привезти кубок Стэнли в Москву.
Комаров у Букингемского дворца
Отличное лето проводит и Лео Комаров. Нападающий «Торонто» отправился в Лондон на теннисный Уимблдон. В перерывах между матчами Комаров успел ознакомиться с достопримечательностями английской столицы.
Свадьба Дюшейна
Нападающий «Колорадо» женился! «Этот уик-энд был незабываемым. Я женился на ней? Я так её люблю», — написал в «Инстаграме» Мэтт. Поздравляем молодожёнов с этим знаменательным событием.
Прыжок Бобровского
Голкипер «Коламбуса» улетел в Италию. Сейчас Сергей и его жена Ольга отдыхают на озере Комо. Катаясь на катере, Бобровский решил исполнить боковое сальто. Получилось весьма эффектно!
Радулов с другом
Заключив пятилетний контракт с «Далласом», Александр Радулов наконец-то может расслабиться. На днях 31-летний нападающий встретился с бывшим хоккеистом и экспертом КХЛ-ТВ Александром Бойковым.
Счастливый Макдэвид
На прошлой неделе «Эдмонтон Ойлерз» объявил о продлении контракта с нападающим Коннором Макдэвидом сроком на восемь лет и зарплатой в $ 12,5 млн за сезон. Таким образом, за восемь сезонов 20-летний хоккеист заработает $ 100 млн. «Я счастлив, что буду носить свитер «Ойлерз» следующие девять лет моей жизни и проведу их с отличными парнями из этой команды. Я хочу побеждать здесь», — заявил Коннор.
Свадьба Маркова
Российский защитник Андрей Марков сыграл свадьбу со своей девушкой Соней.
«Андрей Марков был таким человеком, который больше всего на меня повлиял, и без него я не стал бы тем, кем стал. Сегодня мы празднуем любовь и жизнь, а не гол в большинстве. Я люблю тебя, Марки, и не мог бы быть счастливее, чем здесь, с тобой, в этот особенный день», — поздравил Маркова на своей странице в «Инстаграме» защитник Пи Кей Суббэн, с которым они вместе выступали в «Монреале». Также участниками свадебной церемонии стали Алексей Емелин и Александр Радулов.
Чудесные Дадоновы
Евгений Дадонов набирается сил перед новым сезоном во «Флориде». У хоккеиста и его жены Анны есть дом в Майами, так что с адаптаций в США у Евгения проблем не должно возникнуть.
Скалолаз Панарин
Нападающий «Коламбуса» продолжает покорять Алтай. На этот раз Артемию покорился один из пиков. Форвард поделился фотографией в своём «инстаграме», подписав её так: «Штаны замарал, пока залез».
Тренировки Варламова
У Семёна Варламова полным ходом идёт подготовка к новому сезону. Голкипер усиленно занимается в зале, чтобы совсем скоро блеснуть в «Колорадо».