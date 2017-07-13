Свадьба Маркова и морские прогулки Малкина. Как отдыхают в НХЛ

Баскетбол от Мамина

Съездив в лагерь развития «Флориды», Максим Мамин вернулся в Россию, где продолжил подготовку к сезону. Решив сделать паузу в хоккейных тренировках, нападающий поиграл во дворе в баскетбол.

Морские прогулки Малкиных

Нападающий «Питтсбурга» наслаждается отпуском в тёплых краях. Прогулка на яхте с сыном и женой — идеальный выходной. А в конце июля Малкин вместе с Сергеем Гончаром собирается привезти кубок Стэнли в Москву.

Комаров у Букингемского дворца

Отличное лето проводит и Лео Комаров. Нападающий «Торонто» отправился в Лондон на теннисный Уимблдон. В перерывах между матчами Комаров успел ознакомиться с достопримечательностями английской столицы.

Свадьба Дюшейна

Нападающий «Колорадо» женился! «Этот уик-энд был незабываемым. Я женился на ней? Я так её люблю», — написал в «Инстаграме» Мэтт. Поздравляем молодожёнов с этим знаменательным событием.

Прыжок Бобровского

Голкипер «Коламбуса» улетел в Италию. Сейчас Сергей и его жена Ольга отдыхают на озере Комо. Катаясь на катере, Бобровский решил исполнить боковое сальто. Получилось весьма эффектно!

Радулов с другом

Заключив пятилетний контракт с «Далласом», Александр Радулов наконец-то может расслабиться. На днях 31-летний нападающий встретился с бывшим хоккеистом и экспертом КХЛ-ТВ Александром Бойковым.

«Теперь у него есть деньги на зубы». Канадская пресса – о переходе Радулова Густой русский акцент, незабываемая улыбка, «тасманская дьявольщина» и риск долгосрочного контракта. Всё это пишут об Александре Радулове.

Счастливый Макдэвид

На прошлой неделе «Эдмонтон Ойлерз» объявил о продлении контракта с нападающим Коннором Макдэвидом сроком на восемь лет и зарплатой в $ 12,5 млн за сезон. Таким образом, за восемь сезонов 20-летний хоккеист заработает $ 100 млн. «Я счастлив, что буду носить свитер «Ойлерз» следующие девять лет моей жизни и проведу их с отличными парнями из этой команды. Я хочу побеждать здесь», — заявил Коннор.

Макдэвид стал как Ковальчук. MVP сезона подписал контракт на $ 100 млн Ещё совсем недавно всего четыре хоккеиста могли похвастать «соточкой» миллионов в кармане. Лидер «Ойлерз» стремительно ворвался в этот клуб.

Свадьба Маркова

Российский защитник Андрей Марков сыграл свадьбу со своей девушкой Соней.



«Андрей Марков был таким человеком, который больше всего на меня повлиял, и без него я не стал бы тем, кем стал. Сегодня мы празднуем любовь и жизнь, а не гол в большинстве. Я люблю тебя, Марки, и не мог бы быть счастливее, чем здесь, с тобой, в этот особенный день», — поздравил Маркова на своей странице в «Инстаграме» защитник Пи Кей Суббэн, с которым они вместе выступали в «Монреале». Также участниками свадебной церемонии стали Алексей Емелин и Александр Радулов.

Чудесные Дадоновы

Евгений Дадонов набирается сил перед новым сезоном во «Флориде». У хоккеиста и его жены Анны есть дом в Майами, так что с адаптаций в США у Евгения проблем не должно возникнуть.

Скалолаз Панарин

Нападающий «Коламбуса» продолжает покорять Алтай. На этот раз Артемию покорился один из пиков. Форвард поделился фотографией в своём «инстаграме», подписав её так: «Штаны замарал, пока залез».

Россияне в НХЛ. Сезон Панарина: «Гоп-стоп» и неожиданный обмен в «Коламбус» Артемий Панарин боксировал в Питере, рыбачил на Алтае, провалил плей-офф Кубка Стэнли, зажигал на чемпионате мира и сменил команду в НХЛ.

Тренировки Варламова

У Семёна Варламова полным ходом идёт подготовка к новому сезону. Голкипер усиленно занимается в зале, чтобы совсем скоро блеснуть в «Колорадо».