Фастовский: почему, продав Шалунова, «Сибирь» должна брать Ковальчука?

В это межсезонье новосибирская «Сибирь» понесла серьёзные потери. Команду покинули её лучшие бомбардиры. В результате сделки с ЦСКА в московский клуб перебрались Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов. Как Кирилл Фастовский выходит из этой непростой ситуации? Каково положение дел с задолженностями по зарплате? Есть ли новости по строительству нового стадиона? Все эти и многие другие вопросы мы задали непосредственно генеральному менеджеру «Сибири».

«Мы никак не оцениваем исключение «Кузни», наши задачи шире границ региона»

— КХЛ опубликовала календарь на следующий сезон. Вы в целом высказались положительно, отметив, что его окончательная версия лучше предварительной. Но не кажутся ли вам нелогичными такие выездные маршруты, как Казань – Сочи – Санкт-Петербург – Уфа?

— Это не является проблемой. В пределах двух часов на самолёте нет разницы, куда лететь. Мы на это внимания не обращаем. Летать в предстоящем сезоне будет примерно столько же. В лиге больше нет Новокузнецка, куда мы ездили на автобусе, зато игр стало меньше.

— Как на «Сибири» скажется выход новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ?

— Мы никак это не оценивали. У нас зачади гораздо шире, чем замкнутые границы сибирского региона. Нам надо выигрывать. Нет особой разницы и с точки зрения удобства.



— Как оцениваете то, что лига вернула четырёхматчевые серии вместо трёхматчевых?

— Будет, конечно, тяжелее. На выезде четвёртая игра – главная проблема. Но все в равных условиях. Возможно, только командам московского региона проще.



— Дополнительные матчи у «Сибири» будут с «Авангардом» и «Барысом». Тогда как в прошлом сезоне соперники были попроще – «Кузня» и «Югра». Будет сложнее набирать очки или яркая вывеска новосибирско-омского противостояния всё перевешивает?

— В прошлом году мы эти игры с «Югрой» и «Кузней» благополучно проиграли, из-за чего не попали в плей-офф. Так что к этому вопросу нельзя так подходить. А то, что у болельщиков дополнительные игры с «Авангардом» вызовут большой интерес, сомнений нет.

Сделка с ЦСКА очень помогла «Сибири» закрыть львиную долю имевшихся долгов и позволила клубу увереннее себя чувствовать в дальнейшем.

«Сибирь» находится в середине рейтинга КХЛ, болельщикам не стоит беспокоиться»

— «Сибирь» в рейтинге КХЛ располагается на 11-м месте. Каково ваше отношение к этому рейтингу? Какие сильные и слабые стороны у вашего клуба?

— Мы по всем параметрам рейтинга находимся в середине. На данный момент это нас устраивает. «Сибирь» всегда стремилась быть в обойме, в числе 16 сильнейших клубов лиги. 11-е место – неплохой результат. Что касается самого рейтинга, то мне понятны все критерии, но их вес мог бы быть скорректирован. Один критерий наиболее спорный – это сумма средств, выделенная на зарплатную ведомость. Это противоречит логике.



— А какому критерию вы бы, напротив, увеличили вес?

— Пожалуй, спортивный результат должен оцениваться несколько выше. И популярность клуба, под которой мы понимаем посещаемость и ТВ-индекс. Это те два направления, над которыми мы в Новосибирске особенно усиленно работаем.



— Правильно ли мы понимаем, что несколько позиций в рейтинге «Сибирь» потеряла из-за задолженностей по зарплатам?

— Да, несколько позиций мы потеряли. Однако эта доля на конечном результате особенно не отразилась.



— Исключение «Кузни» вызвало беспокойство среди поклонников других команд. Находится ли «Сибирь» в зоне риска? Стоит ли болельщикам обращать внимание на этот рейтинг?

— Внимание, безусловно, обращать стоит. Это яркий показатель работы клуба, свидетельство того, какое место он занимает в российском хоккее. Но пока мы живём в этом городе, пока у нас есть такие болельщики, беспокоиться «Сибири» не о чем.



— Какие у «Сибири» есть точки роста?

— Во-первых, мы постоянно работаем над привлечением новых спонсоров. А если говорить о глобальном скачке, то его добиться можно только новым стадионом.

«Стадион на 18-20 тысяч не будет заполняться, мы не можем себе это позволить»

— Какая всё-таки сейчас ситуация со строительством новой арены?

— Вопросом предоставления земли, который сейчас широко обсуждается, я не владею. Если говорить о самом стадионе, его проекте, функциональности – с этим я знаком.



— Почему вместимость новой арены «Сибири» составляет всего 12 000 зрителей?

— Это оптимальный вариант для современного города, учитывая, что каждое место – это затраты на любом мероприятии. Есть даже такой критерий, как стоимость одного места. Наверное, мы в России не доросли до того, чтобы строить арены на 18-20 тысяч мест. Они просто не будут заполняться. Мы не можем себе это позволить, особенно учитывая, как тяжело даётся каждая копейка на стадион. Если этот проект состоится, то это будет по-настоящему народный дворец.

— Есть ли у КХЛ сейчас жёсткие требования по вместимости стадионов?

— Конечно, есть требования лиги, но 12 000 зрителей – это прежде всего дань времени.



— На ЛДС «Сибирь» этим летом идёт смена освещения. Можно ли ещё что-то улучшить на имеющемся стадионе?

— Пока мы сделали освещение и на этом остановимся. А так поменять можно всё, что угодно. Вопрос в затратах. Даже видеокуб можно повесить, но для этого надо поменять весь потолок. Это будет соизмеримо со строительством нового стадиона. Освещение было, во-первых, наименее затратным улучшением, а во-вторых, требованием лиги и телевидения. Теперь всё будет красиво как на стадионе, так и на ТВ-картинке.

«Не стоит идеализировать Рабе, но работает он очень профессионально»

— Павел Зубов ещё весной носил приставку и.о. Теперь он работает в статусе главного тренера?

— Да, он подписал новый контракт и утверждён в качестве главного тренера.

П. Зубов: у «Сибири» нет замены лидерам? Ельцина тоже считали незаменимым Новый главный тренер «Сибири» Павел Зубов рассказал о своей философии, различиях с Андреем Скабелкой и приставке и.о.

— Вернулся в «Сибирь» тренер по физической подготовке Эдуард Рабе. Чья это была инициатива?

— Это решение коллегиальное. Мы вместе всё взвешиваем и обсуждаем.



— Доводилось слышать, что сам Рабе желал вернуться в Новосибирск.

— Это правда. Он очень хотел приехать. Это, безусловно, учитывалось при принятии решения. С тех пор у нас с Эдуардом остались близкие и дружеские отношения. Причём не только у меня, но и у некоторых тренеров.



— То есть решение об уходе Рабе из «Сибири», принятое весной 2015 года, было принято непосредственно Андреем Скабелкой?

— Да, тогда проблема возникла исключительно между Рабе и главным тренером.



— Правильно ли говорить, что в сезоне, когда «Сибирь» дошла до финала конференции, была проделана идеальная работа с точки зрения физики?

— Ничего подобного. Не стоит идеализировать работу Эдуарда. Это мешает работе клуба. Не понимаю, откуда это идёт. Как можно сравнивать совершенно разные ситуации? В прошлом сезоне половина игроков у нас были травмированы, а остальные – полуживые. Это абсолютно некорректное сравнение. Рабе в принципе очень профессионально работает. А так как Кирилл Легчаков по собственной инициативе ушёл в «Авангард», мы обратились к кандидатуре Эдуарда. При этом и Кириллу огромная благодарность за его работу.



— Кто отвечает за программу подготовки к сезону? Главный тренер или тренер по физической подготовке?

— Эта работа тоже совместная. Я вам скажу по секрету, что глобально программа подготовки «Сибири» не поменялась. Мы едем туда же, куда ездили раньше. Уровень и количество занятий совершенно одинаковые. У болельщиков сложилось совершенно неправильное видение ситуации. Однако это ничуть не умаляет заслуг Рабе, которого мы ценим как профессионала. Именно поэтому мы его пригласили обратно, а не потому что «Сибирь» до какой-то стадии дошла два года назад.

«Сибирь» не покупает готовых игроков, а открывает скрытые таланты»

— Самая острая тема последних лет, связанная с «Сибирью», это долги по зарплатам. Как сейчас обстоят дела с финансированием? Удалось ли клубу обнулиться?

— Нам удалось снять самую остроту, и теперь мы живём в более спокойном режиме.



— Насколько помогла в этой связи сделка с ЦСКА, в результате которой вы продали в московский клуб Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова?

— Сделка с ЦСКА очень помогла «Сибири» закрыть львиную долю имевшихся долгов и позволила клубу увереннее себя чувствовать в дальнейшем. Что касается трансферного рынка, то на нём мы действуем исходя из бюджета, который планировался изначально.

Оптовые закупки Гросса и ограбление «Сибири». Кто как усилился на Востоке? «Автомобилист» закупается оптом, «Сибирь» ограбили, а оборона «Магнитки» уехала в НХЛ — в промежуточных итогах для Восточной конференции

— Болельщики сетуют на то, что вы продали лидеров и не взяли на их место готовых игроков с именем.

— Я не понимаю этой логики. Мы продали тех игроков, которых либо сами вырастили, либо взяли никому не нужных ребят и вывели их на новый уровень. С какой стати на их место должны прийти звёзды? Мы не покупаем готовых игроков и не будем этого делать. Об этом даже речи быть не может. «Сибирь» находит скрытые таланты, даёт им возможность раскрыться и выйти в люди. Почему мы должны, продав Шалунова, купить на его место Ковальчука? Я не понимаю этого! Это не наш подход изначально. Болейте за наших молодых ребят, помогайте им, поддерживайте.



— Если бы в концепцию «Сибири» всё-таки вписывалось подписание готовых игроков, у вас есть понимание где их брать?

— Это риторический вопрос. Я считаю, что таких игроков на рынке нет. Причём нет уже давно. Это бессмысленная трата времени и сил.



— Можно сказать, что сейчас даже команды калибра «Магнитки» и «Авангарда» вынуждены комплектоваться по остаточному принципу?

— Не по остаточному принципу, конечно, но то, что они выбирают уже из другого пласта игроков – это факт. У этих клубов есть деньги, чтобы купить готового мастера, но таких игроков попросту нет в свободном доступе.



— У каждого клуба есть свои козыри и недостатки при переговорах с игроками. Что вам мешает или, напротив, помогает в этом процессе?

— У нас в это межсезонье появился самый неприятный конкурент – ХК «Сочи». Мы несколько раз пересекались с ними в интересе к игрокам, и всякий раз они били нас «климатическим оружием». Это уже не один игрок и даже не два. Причём самим хоккеистам всё равно где играть, а вот для их семей климат очень важен.



— Насколько вам усложнял переговоры долговой шлейф, который не один год тянулся за «Сибирью»?

— Никак не усложнял. Во-первых, у многих клубов есть подобные проблемы. Во-вторых, этот шлейф преследует «Сибири» чуть ли не с самого основания. При этом все знают, что мы всегда выполняем свои обязательства, пусть и не всегда вовремя.

«Сибирь» находит скрытые таланты, даёт им возможность раскрыться и выйти в люди.

«Закриссон с Бергстрёмом – друзья и профессионалы с великолепной школой»

— Сделали вы какие-то выводы из прошлогодней селекции?

— Конечно, сделал. Но раскрывать свои профессиональные секреты я не буду. Пусть это останется при мне.



— Ошибки были в личностях или в общем подходе?

— И в личностях, и в подходе. В основном, конечно, в личностях. Скудность рынка приводит к тому, что приходится идти на рискованные шаги, которые впоследствии с большой вероятностью признаются ошибочными.



— К подбору легионеров в этом году подошли более щепетильно?

— Значительно щепетильнее. К этому вопросу мы действительно отнеслись очень внимательно. И именно по этой причине пятого легионера мы пока не нашли. Поиск продолжается, и не исключено, что сезон мы начнём с четвёрткой иностранцев.



— Есть какой-то портрет пятого легионера?

— Это центральный нападающий. Национальность не имеет значения. Если появится подходящий для нас североамериканец – мы не станем от него отказываться. Конечно, европейский рынок нам ближе, но на первом месте у нас стоит не национальность.



— Почему вы остановили свой выбор на Патрике Закриссоне и Александре Бергстрёме?

— Прежде всего потому, что в нашем понимании это два профессиональных хоккеиста с великолепной школой и очень правильным менталитетом. К тому же они друзья по жизни.



— Бергстрёму уже 31 год, но он ни разу не выезжал за пределы Швеции, а до недавнего времени выступал в Аллсвенскан – второй по силе шведской лиге. Закриссон, в свою очередь, приехал из Швейцарии, куда игроки, как правило, едут доигрывать. На первый взгляд, это не тот тип «голодного» иностранца, который обычно привлекает «Сибирь». Вас эти обстоятельства не смущают?

— Прежде всего нас подкупило то, что Бергстрём невероятно мотивирован. Он хочет доказать и всем, и самому себе, что напрасно на него раньше не обращали внимания. Что касается игроков из Аллсвенскан, то мы в этом направлении первопроходцы: одного «Сибирь» уже вытащила и довела до Кубка Гагарина (Патрик Херсли. – Прим. «Чемпионата»). Бергстрём, несмотря на серьёзный возраст, в последний год сделал серьёзный скачок в развитии, что не осталось незамеченным. Закриссон же — это классический центральный нападающий, который всегда играет на уровне выше среднего. Он может сыграть лучше, но хуже сыграть не может. Нас в Патрике подкупила его стабильность. У него очень качественное хоккейное образование.



— Что в лиге в целом, что в «Сибири» идёт смена моды на легионеров. Раньше преобладали чехи, потом в тренде были финны, теперь лигу заполнили шведы. В том же «Авангарде» их сразу четверо. С чем вы это связываете?

— По уровню сборных на чемпионатах мира очень хорошо видна степень развития хоккея в стране. Когда финны были чемпионами мира, то и массовость финских игроков на рынке зашкаливала. Выбор игроков был огромным, что вылилось в победу на чемпионате мира. Тогда как последние два-три года потрясающий хоккей показывает сборная Швеции. Финал последнего чемпионата мира так и вовсе шедевр. Я находился на трибуне и пребывал в восторге. Это тот современный хоккей, который все мы хотим показывать. И логично, что все хотят взять игроков, являющихся продуктами этой системы.

«Салак хочет реваншироваться, а Бутузову нужна была перезагрузка»

— Александр Салак вернулся после тяжёлой травмы. Он пропустил полгода из-за разрыва крестообразных связок. Есть ли уверенность, что уже к началу сезона мы увидим того самого Салака, к которому в Новосибирске все привыкли? Какой у него настрой?

— Когда спрашивают «уверены ли вы в чём-то?» – на любой вопрос я отвечу: «Конечно же нет». То, что мы на это надеемся, – разумеется! Александр хочет вернуться на прежний уровень, реваншироваться. Он понимает, как неправильно всё сложилось в прошлом сезоне. И он травмировался, и команду из-за этого начало лихорадить. Салак в этом не виноват, но всё равно предельно мотивирован. Работает он сейчас почти идеально.



— Связано ли приглашение Эдуарда Рейзвиха третьим вратарём с тем, что Салак восстанавливается после травмы?

— У нас никогда не было третьего вратаря. Не было даже такой идеи. Более того, я на протяжении 15 лет следовал одной концепции построения вратарской линии. Я её изменил умышленно, но объяснять причины не буду.



— Для какой цели вы по ходу прошлого сезона приглашали в команду Ивана Налимова и была ли возможность оставить его в команде?

— Налимова мы приглашали для того, чтобы поддержать Лёшу Красикова. Кроме того, мы рассчитывали, что всё-таки попадём в плей-офф, где помощь Вани нам бы понадобилась. Что касается следующего сезона, то возможность его оставить у нас была, а желания – не было.

— Помимо пятого легионера на позицию центрального нападающего есть ещё места в составе, на которые вы ищите игроков?

— Сходу сказать, что у нас есть какие-то пробелы в составе – я не могу. Надо понять в тренировочном процессе и контрольных играх, где они могут появиться. Потенциально можно сказать, что команда укомплектована практически полностью. Насколько это так в реальности – покажет время.



— Оборона «Сибири» осталась практически неизменной, костяк удалось сохранить, но количественно вы всё-таки понесли потери. Кирилл Воробьёв вернулся в ЦСКА, а Георгий Мишарин перешёл в «Автомобилист».

— К нам вернулись защитники из Высшей лиги. Надеемся на их прогресс. Есть и ребята из «Снайперов», на которых мы рассчитываем.



— Вы затронули тему «Сибирских Снайперов». Ваша «молодёжка» провела очередной неплохой сезон, но какой приток ожидается в главную команду?

— Сейчас на первом этапе с нами тренируется почти два звена из «Снайперов». Но это до отъезда на сборы. Одно звено останется в Новосибирске, как и часть игроков из второго звена. Предполагается, что из молодёжной команды на сборы поедет два-три человека.



— Сейчас в составе «Сибири» тренируется шесть звеньев нападающих. Можно ли сказать, что именно в линии атаки ожидается настоящая заруба?

— Да, у нас есть конкуренция. Но эта конкуренция вокруг третьего-четвёртого звена. А вот создавать конкуренцию в первом-втором звене мы, к сожалению, позволить себе не можем.



— Очевидно, что на ведущие роли претендует капитан команды Санников. Есть связка Закриссон – Бергстрём. Ожидается приобретение центра-легионера. Кто ещё из имеющихся игроков рассматривается в ведущие звенья?

— Разумеется, есть те, на кого мы с тренерским штабом делаем ставку, но называть сейчас фамилии было бы неправильно.



— Если убрать за скобки Шалунова, Шумакова и Окулова, из тех, с кем расстались в межсезонье, с кем-то хотели продолжить сотрудничество?

— Ни с кем. Со всеми расстались по своей воле.



— В межсезонье вы поменяли Владимира Бутузова на Андрея Сигарёва, притом, что прошлым летом делали серьёзную ставку на Бутузова. На каком этапе он исчерпал ваш кредит доверия?

— Никто ничего не исчерпал. Володя получал травмы на ровном месте, у него всё шло наперекосяк. Это говорило только о том, что ему нужно сменить команду. Этот обмен во благо. Переход в «Адмирал» должен пойти на пользу Бутузову. Всё дело в психологии. Мы пытались найти для него вариант обмена. Он сам прекрасно понимал, что нужна смена обстановки.



— Сигарёву тоже нужна была перезагрузка?

— Я считаю, что Сигарёву просто нужен новый толчок в карьере. Он всегда подавал надежды, и это именно тот игрок, который способен в предстоящем сезоне сделать качественный скачок. Разумеется, при правильном отношении к делу.

Тёмные лошадки Фастовского. Кто может повторить путь Шалунова? «Сибирь» в межсезонье лишилась почти всех лидеров, но пополнилась перспективными игроками, которые могут пойти по пути Максима Шалунова.

— Играя за «Атлант», Игорь Левицкий считался одним из самых интересных молодых форвардов страны. Однако, перейдя в «Спартак», что он, что Ярослав Дыбленко с Сергеем Шмелёвым притормозили в развитии. В чём вы видите проблему Левицкого?

— Мы находим именно таких игроков, которые не обделены талантом, но есть какие-то препятствия для его реализации. Это и есть стратегия «Сибири». Левицкий – это яркий пример нашей селекции. Сюда же можно отнести и Игната Земченко.

«Кокуёвым, Рыбаковым и Дугиным «Сибирь» не интересуется. И Ягром тоже»

— Сергей Коньков – не самое типичное приобретение для «Сибири»…

— Как раз Коньков – самое типичное приобретение! Трудолюбивый, центральный, активный, физически развитый.



— То есть в паспорт вы не смотрите?

— Если сравнивать с Олегом Губиным, то мы омолодились.



— На Конькова вы рассчитываете как на связующий элемент между тренерами и молодёжью?

— Сергея я знаю очень давно. На него мы рассчитываем не только как на крепкого игрока, который будет цементировать состав, но и как на наставника для молодёжи. Я его предупредил, да он и сам к этому готов.



— Про ситуации с «Кузней» и «Динамо» уместно говорить, что на чужом несчастье счастье не построишь. Тем не менее вы взяли из Новокузнецка Станислава Бутузова и Игната Земченко, а из «Динамо» Алексея Сопина и Илью Шипова. Для вас это большое подспорье в селекции?

— Насколько нам это помогло – давайте определим по факту. То, что выход на рынок игроков «Кузни» и «Динамо» расширил наш кругозор, – безусловно. Важно то, что на рынок вышли ребята, которые подходят под нашу концепцию. К сожалению, не все они пришли на сборы в правильном состоянии. Частично мы уже поняли, с чем это связано и как из этой ситуации выйти.



— В интернете идут разговоры о том, что из «Динамо» в «Сибирь» помимо Шипова и Сопина могут перейти Семён Кокуёв и Егор Дугин. Вы заинтересованы в их услугах?

— Для того чтобы всех успокоить, могу сказать: ни Кокуёвым, ни Дугиным, ни Рыбаковым «Сибирь» не интересуется. И не интересовалась. Это абсолютная выдумка с самого начала. Яромиром Ягром «Сибирь» тоже не интересуется, предвосхищая вопросы.

Салак хочет вернуться на прежний уровень, реваншироваться. Он понимает, как неправильно всё сложилось в прошлом сезоне.

— В межсезонье команду покинул ряд габаритных форвардов во главе с Евгением Артюхиным, а на замену им пришли в основном миниатюрные нападающие. Не видите в этом проблемы? «Сибирь» за последние годы привыкли видеть командой мощной и агрессивной.

— Сейчас команда в целом стала помельче и легче. При этом мы рассчитываем, что она станет быстрее.



— То есть это осознанное решение?

— Это осознанный подход исходя из того, какой выбор игроков был на рынке. Значит, в следующем сезоне мы будем брать другим.