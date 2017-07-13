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НХЛ
Текст: Максим Замятин
Фото: nhl.com

«Когда-нибудь он будет главным». Гончар – четвёртый российский тренер в НХЛ

Сергей Гончар в роли тренера защитников выиграл с «Пингвинз» два Кубка Стэнли. Теперь он стал ассистентом и готов продолжать этот путь.
13 июля 2017, четверг. 18:15. Хоккей

«Его нужно просто слушать»

Пока остальные команды лишь готовятся к тому, чтобы попытаться пройти чемпионский путь «Питтсбурга», сами «пингвины» спокойно проводят лето, не забывая о точечном усилении своего состава. Одной из таких «точек» стал Сергей Гончар, который после успешной работы с защитниками «Пингвинз» был «поднят» в основной тренерский штаб и стал полноценным ассистентом наставника команды Майка Салливана. Гончар – четвёртый российский тренер, попавший в основной тренерский штаб клуба НХЛ за всю историю: до Сергея на подобных позициях работали Зинэтула Билялетдинов, Василий Тихонов и Вячеслав Фетисов.

Два года работы в глубине тренерской структуры клуба не прошли для Гончара даром. Во многом благодаря его стараниям «Питтсбург» смог два года подряд стать обладателем кубка Стэнли, хотя весь минувший плей-офф «пингвинам» пришлось отыграть без ведущего игрока обороны Криса Летанга. Чад Руведель и опытный Марк Штрайт пришли на помощь, когда «Питтсбургу» стали мешать травмы, а вклад Гончара и Жака Мартена был по достоинству оценён главным офисом клуба. «Это был отличный опыт для меня. Эту работу с защитниками я никогда не забуду. Когда было необходимо, все собрались, сконцентрировались и начали играть лучше», — сказал Гончар. По словам Сергея, предложение стать помощником главного тренера он не мог принять без участия своей супруги Ксении: новая должность подразумевает гораздо более серьёзную занятость на работе. «Она сказала, что будет пытаться сама справиться с детьми. Они растут, и, конечно, им нужен отец. Я буду стараться видеть их так часто, как только смогу», — добавил 43-летний Гончар. Генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд предлагал Сергею войти в тренерский штаб команды ещё в прошлом году, но тогда Гончар отказался из-за супруги и двух детей, которые живут в Далласе.

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Главная заслуга россиянина, которую отмечают боссы «Питтсбурга», — это «омоложение» карьеры Джастина Шульца, который пришёл в команду из «Эдмонтона» в 2016 году в результате обмена. «Он сыграл огромную роль в моём прогрессе. Сергей просто вернул мне уверенность, он сосредоточил внимание на мелочах, о которых всегда напоминал. Гончар очень многое знает об игре, это очень умный человек. Хоккеисту необходимо просто слушать его, от него узнаёшь много нового», — отметил Шульц, который в сезоне-2016/17 установил личный рекорд результативности (51 очко 78 матчах «регулярки» и 13 баллов в 21 матче плей-офф).

1000 и 1 очко в большинстве

Уже известно, что Гончар по-прежнему будет отсматривать матчи из пресс-ложи и общаться со скамейкой через микрофон. Кроме этого, в обязанности Сергея входит работа со спецбригадой большинства, и именно этот аспект может стать самым интригующим в его обязанностях. За 20-летнюю карьеру в НХЛ Гончар набрал 427 очков в большинстве, что выглядит вполне достойно на фоне другого тренера-продвиженца «Питтсбурга» Марка Рекки (569 баллов при розыгрыше лишнего). Добавим к этому 5 очков, добытые в большинстве Майком Салливаном (он нечасто выходил в спецбригаде, так как был сдерживающим форвардом), и получим любопытную цифру в 1001 балл.

Российские тренеры в НХЛ (основной штаб):

— Зинэтула Билялетдинов («Виннипег»/«Финикс», ассистент), 1993 – 1995, 1996 – 1997
— Василий Тихонов («Сан-Хосе», ассистент), 1993 – 1995, 1996 – 1999
— Вячеслав Фетисов («Нью-Джерси», ассистент), 1998 – 2000
— Сергей Гончар («Питтсбург», ассистент), 2017 — …

«Салливан и Токкет работали над большинством вместе, но и я вносил свою лепту. Я играл вместе с некоторыми из наших лидеров, так что мне знакомы их особенности. Буду делиться своим опытом и знаниями», — отметил Гончар.

«Сергей – настоящий источник знаний о хоккее. Его карьера говорит сама за себя. Ему предстоит перейти на полноценную тренерскую работу, опираясь на тот опыт, который он уже сделал внутри нашей структуры. Его вклад во время плей-офф был просто бесценен, особенно при работе с нашими молодыми защитниками. Я бы отметил здесь не только Шульца, но и Олли Мяяття, Брайана Дюмоулина, Деррика Пулио», — заметил главный тренер Майк Салливан. «Среди наших защитников уважение Гончара просто безмерно. Он приходит, показывает несколько нюансов, после чего всё становится ясно. Приятно видеть, что в команде есть тренера, которые реально могут сделать твою игру лучше», — добавил Брайан Дюмоулин.

«У Гончара есть все данные, чтобы стать главным тренером в НХЛ»

На вопрос о своём тренерском стиле Гончар лишь засмеялся. «Я не думаю, что у меня есть какой-то стиль. Парни, с которыми я работаю, очень восприимчивы, так что переход к тренерской деятельности не был трудным. Я чувствую, что с каждым разом лучше справляюсь со своими обязанностями, ощущаю себя более комфортно. Когда находишься в этом процессе, нужно постоянно учиться и делиться полученными знаниями», — резюмировал Гончар, который вместе с командой выиграл два Кубка Стэнли за два года.

Российские тренеры в системах клубов НХЛ:

— Владислав Третьяк («Чикаго», тренер вратарей), 1990 – 1991
— Владимир Буре («Ванкувер», «Нью-Джерси», тренер по физподготовке), 1994 – 2010
— Сергей Зубов («Сент-Луис», консультант), 2012 – 2013
— Евгений Набоков («Сан-Хосе», тренер по развитию вратарей), 2015 — ...
— Сергей Брылин («Олбани»/«Бингхэмптон, АХЛ, ассистент), 2012 — ...
Сергей Гончар («Питтсбург», тренер по развитию защитников), 2015 – 2017.

«Для главных тренеров в лиге есть только 30 рабочих мест, а квалифицированных соискателей намного больше. Думаю, что у Гончара есть шансы стать полноценным претендентом на должность главного тренера, но для этого нужно время. Сейчас он учится, набирает необходимый опыт», — такую характеристику выдал Сергею обозреватель Pittsburgh Post-Gazette Дэйв Молинари в интервью «Чемпионату» годичной давности. Слова журналиста Гончар полностью оправдал, и как знать, возможно, именно Сергей в будущем станет первым российским главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Сергей Гончар
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