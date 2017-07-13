Анисин вернулся в «Динамо», а Локтионов вновь в «Лос-Анджелесе»

Локтионов подписал просмотровый контракт с «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий Андрей Локтионов не сумел достичь согласия относительно нового контракта с ярославским «Локомотивом». Вместо этого игрок подписал просмотровое соглашение с «Лос-Анджелес Кингз». Об этом «Чемпионату» сообщил агент игрока Игорь Ларионов. Сам нападающий прокомментировал свой переход следующим образом.

«В «Локомотиве» предложили свои условия, а мы с моим агентом — свои. В итоге не договорились. Я принял такое решение, так как снова хочу попробовать свои силы в НХЛ. Возраст позволяет. Со всеми в клубе я знаком, всех знаю. Генерального менеджера, его помощника, который раньше был главным скаутом и драфтовал меня. С ним пообщались. Все в системе клуба просматривали мои игры, в основном матчи плей-офф КХЛ. Узнали, что я хочу приехать, дали мне шанс доказать, что способен помочь команде решать большие задачи. Цель – получить полноценный контракт и пробиться в состав», — сказал Локтионов «Чемпионату».

Российский нападающий Андрей Локтионов не сумел достичь согласия относительно нового контракта с ярославским «Локомотивом». Вместо этого игрок подписал просмотровое соглашение с «Лос-Анджелес Кингз».

Последние три сезона Локтионов выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив». В сезоне-2016/17 на счету игрока 27 очков в 58 матчах регулярного чемпионата и 12 очков в 15 матчах плей-офф. Команда дошла до финала Западной конференции. С сезона-2008/09 хоккеист пробовал силы в североамериканских лигах — ОХЛ, АХЛ и НХЛ. На уровне НХЛ Локтионов выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролину Харрикейнз». Всего в НХЛ российский хоккеист провёл 157 матчей и набрал в них 48 очков. В КХЛ на счету Локтионова 80 очков в 166 матчах.



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Последний сезон 28-летний Дялога провёл в «Ак Барсе» и «Словане». За клуб из Братиславы Дялога провёл 45 встреч, набрав 8 (5+3) очков при полезности "-3" и 36 штрафных минутах. Фрэттин ранее выступал в системе «Калгари». В 54 матчах АХЛ хоккеист заработал 36 (18+18) результативных баллов.