Гулявцев: Вишневский сам изъявил желание приехать в «Северсталь»

«Роль первой скрипки в воротах будет играть Гудачек»

— Как новички «Северстали» влились в коллектив и в общекомандную работу на сборе?

— На собрании было сказано, что те ребята, которые уже находятся в команде, должны помочь новичкам. У нас рабочая атмосфера. Игроки, которые пришли в «Северсталь», на данном этапе влились в коллектив неплохо, так что всё здорово.



— Сейчас команда приступила к работе на тренировочном сборе в Игоре, под Санкт-Петербургом. На что будет сделан акцент в подготовке?

— Этот сбор у нас основной нагрузочный. Будет много ледовой подготовки, большой объём катания и серьёзные физические нагрузки – тренажёрный зал, велотренировки. После этого сбора у нас будет контрольная игра с ярославским «Локомотивом» 23 июля, в которой посмотрим, как команда ведёт себя, находясь под нагрузкой.

— На данный момент «Северстали» удалось подписать четверых легионеров. Можно ли сказать, что вратарь Юлиус Гудачек – это полноценная замена вернувшемуся в «Автомобилист» Якубу Коваржу?

— Я не могу так говорить. Они оба вратари очень хорошего уровня, но один в поле не воин. Игра вратаря зависит от игры команды в целом. Якуб Коварж и Юлиус Гудачек – вратари хорошего уровня.

Роль первой скрипки у нас будет играть Гудачек, но по ходу сезона у него могут возникнуть микротравмы. Дай бог, чтобы их не было. Магарилову будет предоставляться возможность.

— В команду вернулся ещё один голкипер – Сергей Магарилов. Есть ли уже задумки насчёт того, как будете делить игровое время между ним и Гудачеком?

— Я довольно давно знаю Магарилова как человека и вратаря. Роль первой скрипки у нас будет играть Гудачек, но по ходу сезона могут возникнуть разные ситуации. Сергею обязательно предоставим возможности проявить себя. У нас не будет такого, что все матчи будет играть Гудачек. Всегда должны быть готовы оба вратаря. И всё покажет игра.

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«Вишневский не хватает никаких «звёзд», работает и пашет»

— Виталий Вишневский сейчас находится в команде на просмотровом контракте. Насколько велика вероятность того, что с ним подпишут полноценное соглашение? Чем он может помочь команде? Опытом, харизмой?

— Я думаю, что Вишневского представлять не надо. Да, у этого парня был перерыв, но из разговора с ним стало понятно, что у него очень большая мотивация. Я не считаю, что 37 лет – запредельный возраст в хоккее. Скоро уже 10 дней с того момента, как мы начали совместно работать. Было четыре тренировки на льду, и уже видно, что небольшой прогресс есть. Виталий набирает форму, а что будет дальше – посмотрим. Что касается опыта, Виталий – это заслуженный и опытный человек. Такие люди нужны в раздевалке. Он сам изъявил желание приехать на просмотровый контракт, а это о чём-то говорит. На данный момент он никаких «звёзд» не хватает, работает, пашет, а что будет дальше, зависит только от него.



— Может ли Вишневский стать лидером «Северстали»?

— Скажу так: я стараюсь не выделять никого в коллективе. У меня есть команда, которая должна добиваться решения поставленной задачи. Конечно, у нас в команде есть лидеры, но я стараюсь не переходить на личности, чтобы добиваться результата именно командой.

— Как давно вы высматривали тех легионеров, которые пришли к вам в межсезонье?

— У нас было много кандидатур в межсезонье, но решили остановиться на ребятах, которые зарекомендовали себя в тех клубах, где они до этого выступали. Вдобавок к этому они молодые – 1992 и 1993 годов рождения. Им по 24-25 лет – это хороший возраст. Они ещё не играли в России. Следующий сезон – олимпийский, и я думаю, что они будут делать всё, чтобы попасть на Олимпийские игры именно из нашего клуба.

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«Мы не смотрим на то, кто как мешок колотит»

— Недавно в Череповце у вас прошла церемония представления новичков в музее металлургии. Чья это была идея – провести мероприятие в столь необычном месте?

— Эта церемония была приурочена ко Дню металлурга, который празднуется в Череповце на этой неделе. Для ребят провели экскурсию, рассказали про комбинат. Я сам в прошлом году участвовал в такой экскурсии. Это достаточно интересно. Игроки должны понимать, в каком городе они будут играть, знать его историю.

Вишневский сам изъявил желание приехать на просмотровый контракт, а это о чём-то говорит. На данный момент он никаких «звёзд» не хватает, работает, пашет, а что будет дальше, зависит только от него.

Такие ребята, как Сергей Магарилов, уже были в Череповце. А новички знакомятся с историей завода, с историей металлургии. Всё новое всегда вызывает любопытство.



А я, пользуясь случаем, от лица хоккейной команды хотел бы поздравить жителей Череповца и всех работников холдинга «Северсталь» с Днём металлурга.

— У «Северстали» была тренировка в клубе единоборств. На что она была рассчитано?

— Ребята из спортивно-патриотического клуба открыли новый зал и пригласили нас. Мы не разделяем хоккей и единоборства. Мы все вместе в спорте. Я уже практиковал такие тренировки. Это была тренировка в новой форме. Чтобы ребята привыкли к форме перед выходом на лёд. Чтобы она пропиталась потом и была готова к тренировкам. В концовке занятия тренеры клуба показали некоторые приёмы индивидуально.

— Кто из игроков наиболее удачно проявил себя? Чьих кулаков в следующем сезоне следует больше всего опасаться?

— Да как проявил… У нас не было задачи посмотреть, кто лучше других выглядит в этом компоненте. Это была функциональная тренировка, мы не смотрели на то, кто как мешок колотит. Каждый игрок «Северстали» постоит и за себя, и за партнёра.



— Наверняка все в Череповце понимают, насколько важный сезон впереди. Существует вероятность, что «Северсталь» может потерять место в КХЛ. Как к этому относятся в клубе?

— Об этом нужно поменьше думать. Мы будем делать всё, чтобы этого не произошло.



— Вопрос к вам как к человеку, который играл за «Северсталь». Несколько лет назад на домашних матчах в Череповце был полный стадион, а вот в прошлом сезоне посещаемость была невысокой. Как вернуть болельщиков на трибуны?

— Я знаю, что Череповец – хоккейный город. И мы очень хотим, чтобы на наших матчах всегда были аншлаги. Вы знаете, что заполнение трибун зависит от игры команды. Но не забывайте, что для привлечения зрителей в нашем хоккее сейчас должен быть хорошо развит маркетинг. Но это должно быть на втором плане, а на первом – игра команды.

Думаю, что в этом году посещаемость наших матчей увеличится за счёт качества игры. Не хочу показаться самоуверенным и голословным, но верю в то, что это произойдёт.

Не скажу, что в прошлом сезоне у нас не было игры. Люди реагируют по-разному. В Череповце очень хорошие болельщики. И они требовательные. Мы это понимаем. Вся наша команда настроена показать достойный результат. Мы работаем максимально и думаю, что в этом году посещаемость наших матчей увеличится за счёт качества игры. Я не хочу показаться самоуверенным и голословным, но верю в то, что это произойдёт.