Далёкие «короли» и новое «Динамо». Пять клубов для Андрея Маркова

В Национальной хоккейной лиге наступает время летнего затишья – отгремели драфт расширения и драфт новичков, завершилась «жара» после открытия рынка свободных агентов. Однако один из лучших российских защитников современности Андрей Марков продолжает оставаться в поисках новой сделки: «Монреаль», за который Марков выступает с 2000 года, не захотел выполнять требования хоккеиста о двухлетнем контракте с $ 6 млн за сезон. Слухов о том, кто проявил интерес к Андрею, также немного – заговорили было о его переговорах с «Филадельфией», но это быстро опровергнул генеральный менеджер «лётчиков» Рон Хекстолл.

«Не верьте всему, что слышите. Я не разговаривал с Андреем Марковым. Мы не являемся командой, которая хочет привлекать ветеранов, мы хотим дать шанс молодым хоккеистам попасть в состав. Иногда наступает момент, когда надо давать ход молодым, делать на них ставку. Мы близки к этому», — заявил Хекстолл, заодно опровергнув все попытки спекулировать на тему приглашения Яромира Ягра.

У «Монреаля» достаточно свободных денег (около $ 9 млн), чтобы согласиться на условия Андрея, но после неудачи с Александром Радуловым босс «Канадиенс» Марк Бержевен, очевидно, решил не ввязываться в контрактные споры с ещё одним россиянином. У «канадцев» в составе уже имеются семеро защитников с односторонним договором. И, несмотря на всю преданность Маркова «Монреалю», отменную репутацию у болельщиков и публичные заявления о желании завершить карьеру именно в составе «хабов», шансов на возвращение в команду у Андрея очень немного. Против него работает обширный список полученных за карьеру травм и общая тенденция к омоложению лиги, из-за которой многим ветеранам отказывают в доверии. Где же Марков может «приземлиться» в следующем сезоне, чтобы завершить свою карьеру?

«Чикаго Блэкхокс»

У «ястребов» хватает проблем с соблюдением потолка зарплат, но курс на возрождение былой силы «Чикаго» заставляет Стэна Боумэна проводить агрессивную политику. После ухода Никласа Яльмарссона и Тревора Ван Римсдайка у «Блэкхоукс» осталось лишь пять защитников на одностороннем контракте, причём трое из них – Данкан Кит, Брент Сибрук и Конор Мёрфи – зарабатывают суммарно больше $ 16 млн. Приглашение Маркова вынудит снова совершать «танцы с бубном» для того, чтобы подвести клубную платёжку под установленный лимит, но босс «Чикаго» уже приучил болельщиков к тому, что от него можно ожидать самых неожиданных шагов. Шесть миллионов для Андрея будет слишком щедрым предложением, но зарплата в диапазоне $ 4-4,7 млн может оказаться вполне посильной, если учесть, что из ведомости изымут оклад пропускающего сезон Мариана Госсы. Для самого Маркова переезд в другую конференцию может стать очень неудобным с точки зрения общения с семьёй и детьми, но даст шанс приблизиться к Кубку Стэнли.

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«Лос-Анджелес Кингз»

«Короли» — ещё более радикальный вариант, нежели «Чикаго», но отвергать возможность их потенциального интереса к Маркову не стоит. «Лос-Анджелес» дважды за последние три сезона пропустил плей-офф, и калифорнийцам надо заново создавать механизм обеспечения должной результативности. На синей линии у «Кингз» не всё выглядит гладко: у лидеров обороны Даути, Маззина и Мартинеса нет должной поддержки. Выполнить пожелание Маркова по уровню зарплаты «Лос-Анджелес» может без особых проблем, осталось лишь выяснить уровень интереса.

«Нью-Джерси Дэвилз»

«Дьяволы» продолжают восхождение после затяжного кризиса. На данный момент в составе «Нью-Джерси» значатся всего пять защитников, а свободных денег у генерального менеджера клуба Рэя Шеро – более $ 20 млн. История с возможным обменом Ильи Ковальчука ничем не закончилась, что было воспринято как поражение Шеро, поскольку через год он не получит за вернувшегося Илью никакой компенсации. «Кража» Маркуса Юханссона из «Вашингтона» несколько скрасила эту неудачу, но наличие опытного атакующего защитника «дьяволам» явно не помешает, поскольку лучший оборонец «Нью-Джерси» Энди Грин сосредоточен исключительно на разрушении.

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«Колорадо Эвеланш»

«Лавины» далеки от того, чтобы считать свой состав укомплектованным к новому сезону – в распоряжении Джареда Беднара пока находятся лишь три игрока обороны да Никита Задоров, находящийся в статусе ограниченно свободного агента. У «Колорадо» уже есть опыт приглашения опытного российского защитника (речь о Фёдоре Тютине), который можно считать достаточно удачным. Выполнить требования Маркова руководство «Эвеланш» может без проблем, но самому Андрею придётся искать источники мотивации и вдохновения, поскольку нынешняя форма «Колорадо» далека от претензий на высокие цели.

«Динамо» Москва

Конечно, этот вариант выглядит не вполне правдоподобным, но российские хоккейные реалии всегда были богаты на разные сюрпризы. «Динамо», сумев избежать краха, в спешном порядке формирует команду на предстоящий сезон, и динамовец Марков мог бы стать одним из ярких символов возрождения бело-голубых. Сложности с переездом семьи и детей из Канады в Россию могут стать главным препятствием, но ближе к старту чемпионата этот вариант вполне может обрести черты близкого к реальности.



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