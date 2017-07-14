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КХЛ
Текст: Роман Соловьёв
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Защитники с первого сезона КХЛ. От Бирюкова до Даллмэна

Лучший бомбардир Даллмэн, нестареющий Атюшов, рекордсмен по матчам за «Магнитку» Бирюков – кто выступал в КХЛ с первого сезона?
14 июля 2017, пятница. 15:35. Хоккей

Ближайший сезон станет 10-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Не так много игроков выступают в главной российской лиге с самого начала её существования. 59 защитников приняли участие во всех чемпионатах, но в ближайшем сезоне их число неминуемо сократится. Так, принял решение о завершении карьеры Илья Горохов, принявший участие в 519 матчах и завоевавший два кубка Гагарина. Вспоминаем тех, кто в КХЛ с первого дня.

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Евгений Бирюков, 597 матчей, 111 (18+93) очков, «+109»

Бирюков является настоящим примером преданности одному клубу. За магнитогорский «Металлург» он выступает с самого начала карьеры, и предстоящий сезон станет для него 13-м за уральскую команду. За девять лет выступления в КХЛ Евгений дважды выиграл Кубок Гагарина, регулярно вызывался в сборную России и в 2012 году стал чемпионом мира. Ему принадлежит рекорд по матчам за «Магнитку», который он будет только улучшать.

Фото: photo.khl.ru

Виталий Атюшов, 505 матчей, 163 (30+133) очка, «+37»

В начале своей кахаэловской карьеры Атюшов был капитаном «Магнитки», но чемпионом России он стал за два года до появления новой лиги. В первый сезон КХЛ Виталий в составе сборной России стал чемпионом мира. В 2011 году его пути с уральской командой разошлись, и он отправился в «Салават Юлаев». После этого его карьера пошла на спад, он поиграл в «Атланте», «Тракторе», а последние годы является капитаном хабаровского «Амура», который поведёт за собой и в новом сезоне.

Константин Корнеев, 545 матчей, 170 (39+131) очков, «+51»

Карьера Корнеева похожа на путь Атюшова. В конце нулевых годов он был капитаном ЦСКА, выиграл два чемпионата мира, участвовал в Олимпиаде-2010 в Ванкувере. По ходу сезона-2010/11 он перебрался в казанский «Ак Барс», где сначала держал планку, а затем начал сдавать. В 2016 году его позвал в «Салават Юлаев» Игорь Захаркин, который хорошо знал его по сборной и ЦСКА, но и здесь он не оправдал ожиданий. В новом сезоне 33-летний защитник попробует перезапустить свою карьеру в «Северстали».

Лучший снайпер: Кевин Даллмэн – 130
Лучший ассистент: Кевин Даллмэн – 251
Лучший бомбардир: Кевин Даллмэн – 381
Лучший «+\-»: Денис Денисов – «+127»
Больше всего штрафных минут: Григорий Панин — 868
Лидер по игровому времени: Кевин Даллмэн — 25 минут и 3 секунды.
Больше всего матчей: Евгений Бирюков – 597.

Максим Чудинов, 493 матчей, 171 (51+119) очко, «+93»

Чудинов провёл свой первый матч в КХЛ в 18 лет, для него этот сезон был лишь вторым в профессиональном хоккее. До 2012 года он выступал за родную череповецкую «Северсталь», которую сменил на петербургский СКА. Выступление за «армейцев» позволило ему дважды выиграть Кубок Гагарина и регулярно выступать за сборную России. В 2014 году Чудинов стал чемпионом мира. Прошедший сезон Максим не может занести себе в актив, во время плей-офф он перестал попадать в состав, и его будущее в СКА сейчас не выглядит таким радужным.

Ренат Мамашев, 428 очков, 179 (47+132) очков, «-3»

Мамашев громко заявил о себе в сезоне-2012/13, когда набрал 42 (10+32) очка в регулярном чемпионате, выступая за нижнекамский «Нефтехимик». Правда, это не гарантировало ему место в топ-клубе на следующий год. Переход в «Трактор» стал не лучшим решением в его карьере. Пару лет назад он даже решил попробовать свои силы за океаном и отправился в тренировочный лагерь «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволы» смогли предложить ему контракт только в АХЛ, и Мамашев вернулся в КХЛ. За эти девять лет он ещё выступал за «Магнитку», «Сибирь», «Сочи» и «Торпедо», в которое вернулся в это межсезонье.

Денис Денисов, 550 матчей, 199 (59+140) очков, «+127»

Денисов является лучшим среди защитников, выступавших все девять сезонов в КХЛ, по показателю полезности. Он выступал за московское «Динамо», но ушёл из клуба в СКА в год их объединения с ХК МВД. После Санкт-Петербурга он провёл пять лет в московском ЦСКА, где был капитаном команды. При этом 35-летний защитник так и не смог выиграть главный трофей – кубок Гагарина! Весной он решился на перемены и подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», который обыгрывал его ЦСКА в седьмом матче финала в сезоне-2015/16.

Фото: photo.khl.ru

Денис Куляш, 510 матчей, 211 (97+114) очков, «+40»

Куляш всегда выступал за топ-клубы в России, вызывался в сборную и даже сыграл на одном чемпионате мира. Да так и не смог ничего выиграть, кроме кубка надежды с омским «Авангардом» в 2014 году. Все его знают по мощному броску от синей линии, и Куляш является неотъемлемой частью игры в большинстве любой команды. В новом сезоне он продолжит выступать за «Салават Юлаев», который неизменно ставит себе только самые высокие цели.

Кирилл Кольцов, 529 матчей, 304 (71+233) очка, «+85»

Полузащитник, хавбек — как только не называют Кольцова в России. Безусловно, Кирилл является самым креативным игроком своего амплуа во всей лиге, при этом каждому тренеру приходится совладать с его не самым простым характером. Кольцов является одним из игроков «Салавата Юлаева», кто помог команде взять чемпионство в 2008 году и кубок Гагарина в 2011-м. Расставание с Уфой было болезненным для всех сторон, сейчас Кольцов продолжает выступать за челябинский «Трактор».

Илья Никулин, 565 матчей, 314 (87+227) очков, «+115»

Никулин был символом казанского «Ак Барса» нулевых годов вместе с Алексеем Морозовым, Сергеем Зиновьевым и Данисом Зариповым. С казанцами Илья выиграл один чемпионат России и два Кубка Гагарина. В 2012 году Зинэтула Билялетдинов назначил его капитаном сборной России на золотом чемпионате мира в Швеции и Финляндии. После Олимпиады в Сочи его карьера в сборной завершилась, а ещё через сезон наступило время возвращаться в московское «Динамо». Никулин продолжит играть за бело-голубых и в сезоне-2017/18.

Фото: photo.khl.ru

Кевин Даллмэн, 518 матчей, 381 (130+251) очко, «+54»

Даллмэн потряс всех в первый же сезон КХЛ: 28 шайб в регулярном чемпионате — новый рекорд в истории чемпионатов России среди защитников! Больше 20 голов за сезон он не смог забить, но неизменно был одним из лучших бомбардиров в своей команде и во всей лиге. В 2012 году Кевин решил побороться за кубок Гагарина уже в составе СКА, но выступление в Санкт-Петербурге не получилось таким ярким, и он вернулся в Казахстан. За время выступления в КХЛ Даллмэн принял казахстанское гражданство и играл за сборную на чемпионатах мира. Этим летом клуб и игрок не договорились, а Кевин может перебраться в московское «Динамо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Атюшов Денис Денисов Денис Куляш Евгений Бирюков Илья Никулин Кевин Даллмэн Кирилл Кольцов Константин Корнеев Максим Чудинов Ренат Мамашев
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