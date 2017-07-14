«Анисин повзрослел и должен проявить себя». Эксперты — о составе «Динамо»

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный тренер России Юрий Новиков и олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов.



— Михаил Анисин в «Динамо» — к чему это может привести?



Кожевников: Посмотрим, как он будет играть. С тех пор как он ушёл из клуба, прошло пять лет. Он может помочь, где бы он ни играл. Если не обращать внимание на какие-то околохоккейные вещи, то я думаю, что он поможет «Динамо».

Анисин вернулся в «Динамо», а Локтионов вновь в «Лос-Анджелесе» Московское «Динамо» подписало 27 игроков, Локтионов уехал на просмотр в «Лос-Анджелес», Павел Зубов стал главным тренером «Сибири».

Новиков: Здесь вопрос не только в Анисине. У «Динамо», исходя из своих нынешних возможностей, невелик выбор. Жизнь заставляет смотреть во все стороны и приглашать давно забытых игроков, таких как Анисин. Что из этого получится, сказать трудно, но то, что Михаил в своё время был способным хоккеистом, это факт. Не знаю, что у него осталось. Этот переход ещё раз подчёркивает бедность нашего рынка игроков.

Светлов: Сложно однозначно сказать. В 2012 году Михаил в составе «Динамо» выиграл Кубок Гагарина, был лидером и одним из лучших бомбардиров команды. Анисин внёс большой вклад в ту победу. Потом несколько сбавил обороты. Думаю, Миша сейчас повзрослел, стал более серьёзным, так что должен в клубе, в котором уже выступал успешно, проявить себя с наилучшей стороны.



— Как в целом оцениваете состав московского «Динамо», ведь команда существенно обновилась этим летом?



Кожевников: Конечно, она существенно обновилась. Там была передряга со скандалами, уходами в другую организацию. Надо смотреть, это всё по-разному отражается. Команда с большим именем. Дай бог, чтобы у них всё получилось. Тренерский состав ещё у них изменился. По большому счёту, «Динамо» не так уж и здорово обновилось, но новых и молодых игроков у них много, так что посмотрим, что у них будет. Трудно сейчас говорить, ведь там, к сожалению, происходил целый комплекс неурядиц.

Новиков: Не думаю, что на какие-то большие вещи бело-голубые теперь смогут претендовать. Но попадание в плей-офф — общеобязательное условие. Задача, наверное, перед «Динамо» стоит сохранить своё лицо, не растерять свои позиции как брендовой команды. Очень плохо, что «Динамо-Балашиха» прекратило своё существование. Эта команда выиграла Кубок Братины, а это почётный приз. Для кого-то это как маленький Кубок Стэнли. Ребята бились, а тут оказались никому не нужны… Это трагедия. Руководству «Динамо» на это надо обратить внимание. Если они серьёзно пришли в команду, пришли развиваться, то надо обязательно сохранить клуб ВХЛ. Иначе это будет просто предательство перед теми молодыми игроками, которые честно сражались и стали чемпионами. Они герои.



Светлов: Состав нормальный, много молодых ребят из «Динамо-Балашиха». Есть и ветераны неплохие, которые и Кубок Гагарина выигрывали. Есть мастерство, опыт и молодость. Команда бело-голубых в прошлом сезоне в ВХЛ выиграла Кубок Братины. Перспективная молодёжь теперь есть у «Динамо». Кроме того, перешёл из «Магнитки» Дмитрий Казионов, который может стать лидером команды.

— Чуть больше месяца до старта сезона, чья селекция пока не впечатляет?



Кожевников: Мне трудно говорить по командам. Здесь никакого впечатления не должно быть, финансовые вопросы играют роль. Все команды с хорошим финансовым резервом здорово укрепились, а клубы, которые не могут приобрести хороших игроков, так и будут на том же уровне.



Новиков: СКА сохранил свои позиции, но потерял Шипачёва и Дадонова. Это потеря интеллекта. Пришёл Калинин, такой силовой форвард. На удивление ЦСКА проделал хорошую работу. Мне кажется, московские «армейцы» в этом году будут выступать достойно и побьются со СКА. Остальные клубы несколько позади. Чемпионат, думаю, будет непредсказуемым, тем более с олимпийским оттенком. Будем смотреть и следить за всеми клубами.

Ковальчук остаётся в СКА, Любимов вернулся в ЦСКА. Таблица трансферов КХЛ 42 игрока «Динамо» получили статус НСА, СКА вернул Калинина, а ЦСКА – Любимова из НХЛ – в трансферах недели.

Светлов: Однозначно и не сказать. На бумаге все хороши, но посмотрим, что будет на льду. Конечно, выделяются своей селекционной работой ЦСКА и СКА. Но остальные тоже пытаются усилиться и делают громкие приобретения. Ведь покупка одного-двух хоккеистов может существенно изменить команду. Давайте дождёмся старта регулярного чемпионата, будет сразу видно, кто на что способен в новом сезоне.