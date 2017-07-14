Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Станислав Галиев
Текст: Роман Соловьёв
Фото: РИА Новости

Галиев выбрал «Ак Барс», а Гусев продлил контракт со СКА

«Барыс» крупно проиграл в стартовом матче предсезонки, Станислав Галиев выбрал «Ак Барс», Мозякин оправился от травмы — в итогах дня.
14 июля 2017, пятница. 22:15. Хоккей

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Горшков продлил контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» на один год продлил контракт с нападающим Александром Горшковым, сообщается на официальном сайте клуба. Теперь соглашение 26-летнего хоккеиста с клубом из Владивостока действует до 30 апреля 2018 года.

Горшков выступает за «Адмирал» с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл в регулярном чемпионате КХЛ 51 матч, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за «Адмирал» Горшков провёл 152 матча и набрал 54 (25+29) очка.

По итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и совместной дисциплинарной палаты ФХР ещё 14 хоккеистов получили статус НСА.

Ещё 14 хоккеистов «Динамо» получили статус НСА

По итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении хоккеистов Николая Чебыкина, Фёдора Мошкина, Михаила Семенеко и Виктора Васильева, имеющих статус «Игрок, закреплённый за клубом», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с неучастием АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игроков работой в соответствии с их трудовой функцией, предусмотренной контрактами.

В отношении хоккеистов Ильи Орлова, Максима Ускова, Никиты Александрова и Алексея Торопченко, имеющих статус «Действующий контракт», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с невыполнением АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» контрактных обязательств перед данными игроками (наличие задолженностей по заработной плате).

В отношении хоккеистов Андрея Миронова, Евгения Киселёва, Павла Колтыгина, Станислава Галиева, Сергея Зборовского и Андрея Педана, имеющих статус «Закреплённые права», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с тем, что АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» более не является участником соревнований, организуемых и проводимых ФХР и КХЛ, и не может обладать спортивными правами на игроков.

Защитники с первого сезона КХЛ. От Бирюкова до Даллмэна
Лучший бомбардир Даллмэн, нестареющий Атюшов, рекордсмен по матчам за «Магнитку» Бирюков – кто выступал в КХЛ с первого сезона?

Галиев выбрал «Ак Барс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил контракт с 25-летним нападающим Станиславом Галиевым, выступавшим в командах системы клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Форвард уже присоединился к казанской команде, проводящей учебно-тренировочный сбор в Финляндии. За «Ак Барс» Станислав Галиев будет выступать под номером 22.

Станислав Галиев выступал в следующих командах: «Индиана Айс» (Индианаполис, USHL, США), «Сент-Джон Си Догз» (Сент-Джон, QMJHL, Канада), «ХершиБирз» (Херши, АХЛ, США), «РидингРойялз» (Ридинг, ECHL, США), «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, НХЛ, США). На уровне НХЛ Галиев провёл 26 матчей и набрал в них 4 (1+3) очка.

«Барыс» крупно проиграл клубу ВХЛ

14 июля состоялся первый матч межсезонья-2017. «Барыс» уступил усть-каменогорскому «Торпедо» со счётом 2:6. В первом периоде команды забросили по две шайбы, а второй и третий периоды остались за усть-каменогорским «Торпедо» с общим счётом 4:0. У астанинцев отличились Нурсултан Бельгибаев и Антон Сагадеев, за команду в этом матче играли в основном молодые хоккеисты.

Мозякин восстановился после травмы

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин восстановился после травмы и примет участие к подготовке к 10-му сезону КХЛ в общей группе. Об этом сообщил врач команды Михаил Новиков. Капитан сборной России получил повреждение головы в мае в матче чемпионата мира с командой Германии (6:3).

«У нас всё в порядке — все игроки прошли медобследование. В настоящий момент вся команда готова к предстоящему сезону, в том числе Мозякин. Он восстановился после травмы и приступил к работе. Сергею предстоит пройти дополнительное плановое обследование головного мозга, согласно регламенту, его проходят все, кто получил сотрясение», — цитирует Новикова ТАСС.

Чайный сервиз от президента

Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил форварду «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской на свадьбу чайный сервиз. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Шубская 8 июля провели свадебную церемонию в честь бракосочетания. Они устроили для друзей и родственников торжество в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Овечкин и Шубская расписались в ЗАГСе в августе 2016 года.

В настоящий момент вся команда «Металлург» готова к предстоящему сезону, в том числе Мозякин. Он восстановился после травмы и приступил к работе.

Гусев продлил контракт со СКА

СКА объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с нападающим Никитой Гусевым, о чём сообщает официальный сайт санкт-петербургской команды. При этом предыдущий контракт был рассчитан ещё на один сезон.

В прошлом сезоне Гусев в составе СКА принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата и в 18 встречах плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В них он забросил 31 шайбу и стал автором 63 результативных передач, набрав 94 очка при показателе полезности «+35», а также отбыл 10 штрафных минут. Всего в КХЛ Гусев провёл 309 встреч, в которых набрал 225 очков по системе гол+пас (92+133).

«Подписали с Никитой Гусевым новый контракт на два года, так как видим большой потенциал у этого игрока. При должном отношении к делу Никита может стать по-настоящему большим хоккеистом, помогать не только клубу, но и сборной страны. Тренерский штаб команды знает, как по максимуму использовать сильные стороны Гусева. На текущий момент для Никиты, как и для всех остальных игроков, важно качественно поработать на сборах и подготовиться к важному сезону», — сказал вице-президент СКА Роман Ротенберг «Чемпионату».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Динамо Москва ХК СКА Александр Овечкин Никита Гусев Сергей Мозякин Станислав Галиев КХЛ
Новости. Хоккей
14 июля 2017, пятница
23:19 «Каролина» подписала контракт новичка с форвардом Некасом
22:58 «Бостон» продлил контракт с братом защитника «Нэшвилла» Пи Кей Суббэна
22:37 Гусев: в СКА хочу доказать, что нужен сборной России на Олимпиаде и ЧМ
22:01 Пуйо: по ходу сезона постараюсь завоевать место в основе «Питтсбурга»
21:14 «Лос-Анджелес» продлил контракт с Грэвелом на один год
20:49 Р. Ротенберг: при должном отношении к делу Гусев может стать большим хоккеистом
20:32 «Калгари» подписал двухлетний контракт с Лазаром на $ 1,9 млн
20:00 Форвард СКА Никита Гусев продлил контракт до конца сезона-2018/19
19:51 «Чикаго» подписал однолетний контракт с защитником Густафссоном
19:30 Быков о сокращении команд в КХЛ: так мы от многоэтажного дома дойдём до хрущёвки
18:55 Бывший защитник «Рейнджерс» Кляйн подписал однолетний контракт с «Цюрихом»
18:31 «Автомобилист» подписал контракты с форвардом Иониным и защитником Кобелевым
17:55 Корешков: «Барыс» здорово начал, но опыт игроков «Торпедо» сыграл свою роль
17:51 Минское «Динамо» заключило просмотровые контракты с Достанко и Астанковым
17:33 Галиев: тест сдан, сейчас отдохнуть и бегать снова
16:57 Чистов: скину перчатки, если обстоятельства будут вынуждать
16:50 Ждахин: не надо обольщаться из-за результата контрольного матча с «Барысом»
16:39 Ворошило: «Витязь» отличается боевитостью
16:30 Светлов: Казионов может стать лидером «Динамо», состав у бело-голубых нормальный
16:19 Путин подарил Овечкину и Шубской на свадьбу чайный сервиз
16:03 Экс-форвард «Вашингтона» Галиев заключил с «Ак Барсом» 2-летний контракт
15:45 Буйницкий: Дуайер горит хоккеем и заражает минское «Динамо» тем же
15:15 Новиков: «Динамо» не сможет претендовать на высокие места, нужно сохранить лицо
14:38 Мраз: «Металлург» Нк — команда с большой историей, потому и подписал контракт
14:00 Жайлауов: цель — Кубок Братины
13:40 Шапю подписал новый контракт с «Ванкувером» на 1 год и $ 687 тыс.
13:02 Д. Денисов: постараюсь оправдать доверие «Магнитки»
13:00 Кожевников: если не смотреть на околохоккейные вещи, Анисин поможет «Динамо»
12:58 Врач «Магнитки»: Мозякин восстановился после травмы и приступил к работе
12:46 Дуайер: Энрот — лучший вариант, доступный на рынке
12:32 «Барыс» уступил «Торпедо» У-К в первом матче межсезонья-2017
12:21 Владелец «Аризоны»: прошу прощения у Доуна и болельщиков, что так получилось
12:00 Зелепукин: Вишневский готов доказывать, что ещё не сказал последнего слова в КХЛ
11:49 Джионта: очень маловероятно, что я останусь в «Баффало»
11:32 Вратарь Павел Шегало перешёл в «Эдинбург Кэпиталз»
11:28 Галиеву, Зборовскому и ещё 12 игрокам АНО «ОХК «Динамо» присвоен статус НСА
11:06 Директор «Ак Барса»: Зарипов пройдёт медосмотр и присоединится к команде
11:00 Гулявцев: верю, что в этом году посещаемость матчей «Северстали» увеличится
10:41 Муршак: пришло время оживить эмоции, в «Торпедо» всё сложится отлично
10:30 «Нэшвилл» представил логотип в честь 20-летия клуба
10:12 Фридман: по слухам, Кузнецову предлагали в КХЛ $ 20 млн на два года
10:00 Гуськов: для команд КХЛ пауза на Олимпиаду будет шансом исправить свою игру
09:58 Крис Тьерни остаётся в «Сан-Хосе»
09:55 Гулявцев: Вишневский работает и пашет, такие люди нужны в раздевалке
09:45 Ферланд подписал с «Калгари» 2-летний контракт на $ 3,5 млн, избежав арбитража
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017