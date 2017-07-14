Галиев выбрал «Ак Барс», а Гусев продлил контракт со СКА

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Горшков продлил контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» на один год продлил контракт с нападающим Александром Горшковым, сообщается на официальном сайте клуба. Теперь соглашение 26-летнего хоккеиста с клубом из Владивостока действует до 30 апреля 2018 года.

Горшков выступает за «Адмирал» с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл в регулярном чемпионате КХЛ 51 матч, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за «Адмирал» Горшков провёл 152 матча и набрал 54 (25+29) очка.

По итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и совместной дисциплинарной палаты ФХР ещё 14 хоккеистов получили статус НСА.

Ещё 14 хоккеистов «Динамо» получили статус НСА

По итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении хоккеистов Николая Чебыкина, Фёдора Мошкина, Михаила Семенеко и Виктора Васильева, имеющих статус «Игрок, закреплённый за клубом», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с неучастием АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игроков работой в соответствии с их трудовой функцией, предусмотренной контрактами.

В отношении хоккеистов Ильи Орлова, Максима Ускова, Никиты Александрова и Алексея Торопченко, имеющих статус «Действующий контракт», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с невыполнением АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» контрактных обязательств перед данными игроками (наличие задолженностей по заработной плате).

В отношении хоккеистов Андрея Миронова, Евгения Киселёва, Павла Колтыгина, Станислава Галиева, Сергея Зборовского и Андрея Педана, имеющих статус «Закреплённые права», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с тем, что АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» более не является участником соревнований, организуемых и проводимых ФХР и КХЛ, и не может обладать спортивными правами на игроков.

Защитники с первого сезона КХЛ. От Бирюкова до Даллмэна Лучший бомбардир Даллмэн, нестареющий Атюшов, рекордсмен по матчам за «Магнитку» Бирюков – кто выступал в КХЛ с первого сезона?

Галиев выбрал «Ак Барс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил контракт с 25-летним нападающим Станиславом Галиевым, выступавшим в командах системы клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Форвард уже присоединился к казанской команде, проводящей учебно-тренировочный сбор в Финляндии. За «Ак Барс» Станислав Галиев будет выступать под номером 22.

Станислав Галиев выступал в следующих командах: «Индиана Айс» (Индианаполис, USHL, США), «Сент-Джон Си Догз» (Сент-Джон, QMJHL, Канада), «ХершиБирз» (Херши, АХЛ, США), «РидингРойялз» (Ридинг, ECHL, США), «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, НХЛ, США). На уровне НХЛ Галиев провёл 26 матчей и набрал в них 4 (1+3) очка.

«Барыс» крупно проиграл клубу ВХЛ

14 июля состоялся первый матч межсезонья-2017. «Барыс» уступил усть-каменогорскому «Торпедо» со счётом 2:6. В первом периоде команды забросили по две шайбы, а второй и третий периоды остались за усть-каменогорским «Торпедо» с общим счётом 4:0. У астанинцев отличились Нурсултан Бельгибаев и Антон Сагадеев, за команду в этом матче играли в основном молодые хоккеисты.

Мозякин восстановился после травмы

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин восстановился после травмы и примет участие к подготовке к 10-му сезону КХЛ в общей группе. Об этом сообщил врач команды Михаил Новиков. Капитан сборной России получил повреждение головы в мае в матче чемпионата мира с командой Германии (6:3).

«У нас всё в порядке — все игроки прошли медобследование. В настоящий момент вся команда готова к предстоящему сезону, в том числе Мозякин. Он восстановился после травмы и приступил к работе. Сергею предстоит пройти дополнительное плановое обследование головного мозга, согласно регламенту, его проходят все, кто получил сотрясение», — цитирует Новикова ТАСС.

Чайный сервиз от президента

Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил форварду «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской на свадьбу чайный сервиз. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Шубская 8 июля провели свадебную церемонию в честь бракосочетания. Они устроили для друзей и родственников торжество в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Овечкин и Шубская расписались в ЗАГСе в августе 2016 года.

В настоящий момент вся команда «Металлург» готова к предстоящему сезону, в том числе Мозякин. Он восстановился после травмы и приступил к работе.

Гусев продлил контракт со СКА

СКА объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с нападающим Никитой Гусевым, о чём сообщает официальный сайт санкт-петербургской команды. При этом предыдущий контракт был рассчитан ещё на один сезон.

В прошлом сезоне Гусев в составе СКА принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата и в 18 встречах плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В них он забросил 31 шайбу и стал автором 63 результативных передач, набрав 94 очка при показателе полезности «+35», а также отбыл 10 штрафных минут. Всего в КХЛ Гусев провёл 309 встреч, в которых набрал 225 очков по системе гол+пас (92+133).

«Подписали с Никитой Гусевым новый контракт на два года, так как видим большой потенциал у этого игрока. При должном отношении к делу Никита может стать по-настоящему большим хоккеистом, помогать не только клубу, но и сборной страны. Тренерский штаб команды знает, как по максимуму использовать сильные стороны Гусева. На текущий момент для Никиты, как и для всех остальных игроков, важно качественно поработать на сборах и подготовиться к важному сезону», — сказал вице-президент СКА Роман Ротенберг «Чемпионату».